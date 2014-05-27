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Lenovo da 2K trendine katılıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo da 2K trendine katılıyor

Şu anda piyasada sadece Çinli üreticilerin 2K ekranlı akıllı telefonları mevcutken yarın itibari ile LG'nin ardından da Samsung ve HTC'nin bu trende katılması bekleniyor. Ancak görünen o ki Çin bu trendde etkisini giderek artıracak. 

Lenovo'nun lanse etmeye hazırlandığı yeni amiral gemi modeli Vibe Z2 Pro'nun 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olacağı açıklandı. 6 inç boyutundaki bu yeni cihaz özellikleri ile bazı ilklere de imza atmak üzere.

Rakiplerinden eksik kalır yanı olmayan Vibe Z2 Pro modelinde 2.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 MSM8974AC yongaseti yer alırken, metal alaşımlı gövde 7.7mm kalınlığı ile iddialı bir konuma geleceğini gösteriyor. NFC bağlantısı bulunan cihazın 4000 miliamperlik bataryası da yine önemli bir nokta.  

Modelin iddialı olduğu diğer bir nokta ise OIS destekli 16MP çözünürlükteki kamerası. Galaxy S5 modelinde mekanik bir optik imaj dengeleme sistemi bulunmadığı için sektörün ilk OIS destekli 16MP sensörü Vibe Z2 Pro modelinde yer alabilir.

Lenovo Vibe Z2 Pro modelinin önümüzdeki haftalarda lanse edilmesi bekleniyor. Lenovo, ABD ve Avrupa'da faaliyet gösterse de ağırlıklı olarak Asya pazarında oldukça başarılı ve yeni amiral gemi modelini de ilk olarak bu pazarda satışa sunacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/New-Lenovo-Vibe-Z2-Pro-to-sport-a-Quad-HD-screen-might-be-an-LG-G3-rival_id56513 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
The Times 5 yıl
Türkiye'ye gelsin ilk ben alacağım.
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General. 5 yıl
4000mAh
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ouzqan 5 yıl
Arka kamera kısmı hariç güzel görünüyor . Donanım olarak da gayet başarılı.Türkiye ye gelsin bakarız .
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crysisis 5 yıl
10' tabletlerde 10000mah batarya normalken, 6'telefonda 4000mah neden büyüleyici geliyor?
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TeufeL-07 5 yıl crysisis
crysisis

10' tabletlerde 10000mah batarya normalken, 6'telefonda 4000mah neden büyüleyici geliyor?

Dostum aslında çok basit. Sensör, anakart, cpu, gpu bunların boyutları modellerine göre standart. Yani 5 inch bir telefonda bu bileşenler %66 yer kaplıyorsa, 10 inchde %33 yer kaplamış oluyor. Geri kalan boşluğada pil koyuyorlar. Yani ekran büyüdükçe hacim büyüyor, pil büyüyor ama bileşenler hep aynı. İşin sonunda bu kalan boşluğa daha fazla pil sığdırabilmek kasa boyu kalınlığı ve firmanın teknolojileri gibi konulara kalıyor.
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GodisCoking 5 yıl
Ayni tasarım ve pilli 4.7 inçlik 720p ekranlı bir telefona koysalardi keşke.buyuge max derlerdi hem
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Aydenz 5 yıl GodisCoking
GodisCoking

Ayni tasarım ve pilli 4.7 inçlik 720p ekranlı bir telefona koysalardi keşke.buyuge max derlerdi hem

Heralde ozaman yoğun kullanımda 3günü çıkartırdı
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N. Chomsky 5 yıl

Fena telefon olmamış, özellikle de tasarım konusunda bazı firmalar ders verir nitelikte iyi iş çıkarmışlar. Tek eksik görünen yanı 2k ekranından dolayı grafik işlemcisi olmuş.
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matmuhendisi 5 yıl
burayada beklerik :)
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karahuso 5 yıl
Neee 4000 mah mııı??? Walla helal olsun.. Yani ne söyliyim bilemiyorum. O yüzden hiç bi şe sölemiyorum...
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Like a Sir 5 yıl
çerçeveler - pil - ekranda olmayan menü tuşları , bunu neden diğer firmalarda yapmıyor ?
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Xloud 5 yıl
Kahrolsun bazı trendler!
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Umutcan 5 yıl Xloud
Kahrolsun 2K lobisi !
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