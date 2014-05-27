Lenovo da 2K trendine katılıyor





Şu anda piyasada sadece Çinli üreticilerin 2K ekranlı akıllı telefonları mevcutken yarın itibari ile LG'nin ardından da Samsung ve HTC'nin bu trende katılması bekleniyor. Ancak görünen o ki Çin bu trendde etkisini giderek artıracak.





Lenovo'nun lanse etmeye hazırlandığı yeni amiral gemi modeli Vibe Z2 Pro'nun 2560x1440 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip olacağı açıklandı. 6 inç boyutundaki bu yeni cihaz özellikleri ile bazı ilklere de imza atmak üzere.





Rakiplerinden eksik kalır yanı olmayan Vibe Z2 Pro modelinde 2.5GHz saat hızında çalışan Snapdragon 801 MSM8974AC yongaseti yer alırken, metal alaşımlı gövde 7.7mm kalınlığı ile iddialı bir konuma geleceğini gösteriyor. NFC bağlantısı bulunan cihazın 4000 miliamperlik bataryası da yine önemli bir nokta.





Modelin iddialı olduğu diğer bir nokta ise OIS destekli 16MP çözünürlükteki kamerası. Galaxy S5 modelinde mekanik bir optik imaj dengeleme sistemi bulunmadığı için sektörün ilk OIS destekli 16MP sensörü Vibe Z2 Pro modelinde yer alabilir.





Lenovo Vibe Z2 Pro modelinin önümüzdeki haftalarda lanse edilmesi bekleniyor. Lenovo, ABD ve Avrupa'da faaliyet gösterse de ağırlıklı olarak Asya pazarında oldukça başarılı ve yeni amiral gemi modelini de ilk olarak bu pazarda satışa sunacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/New-Lenovo-Vibe-Z2-Pro-to-sport-a-Quad-HD-screen-might-be-an-LG-G3-rival_id56513