Lenovo, IBM'in alt seviye sunucu bölümünü satın aldı





Geçen hafta ortaya çıkan iddialar bugün resmiyet kazandı ve Çinli Lenovo, daha önce bilgisayar bölümünü satın aldığı IBM'in bu kez alt seviye sunucu bölümünü satın aldığını duyurdu.





Uzun süredir yapılan görüşmeler sonucu verilen satın alma kararı, Lenovo'ya 2.3 milyar dolara mal olacak. IBM'in sunucu bölümü son dönemlerde zarar açıklamaktaydı ve firmanın bölümün bir kısmını elden çıkaracağı konuşluyordu.





Lenovo ise sunucu pazarında kısıtlı bir pazara sahip ve IBM'in alt seviye sunucu bölümü ile pazarda yükselişe geçmeyi planlıyor.





Satın alma kapsamındaki cihazlar ise System x, BladeCenter, Flex System, NeXtScale ve iDataPlex serilerinden oluşuyor. IBM'in elinde System z, Power Systems, Storage Systems serileri ile Flex sunucular, PureApplication ve PureData uygulamaları kalacak. Satın alma süreci Avrupa ve ABD'li makamların onay vermesi sonrasında tamamlanmış olacak.

http://vr-zone.com/articles/lenovo-makes-2-3-billion-play-ibms-x86-server-business/70390.html