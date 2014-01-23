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Lenovo, IBM'in alt seviye sunucu bölümünü satın aldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo, IBM'in alt seviye sunucu bölümünü satın aldı

Geçen hafta ortaya çıkan iddialar bugün resmiyet kazandı ve Çinli Lenovo, daha önce bilgisayar bölümünü satın aldığı IBM'in bu kez alt seviye sunucu bölümünü satın aldığını duyurdu.

Uzun süredir yapılan görüşmeler sonucu verilen satın alma kararı, Lenovo'ya 2.3 milyar dolara mal olacak. IBM'in sunucu bölümü son dönemlerde zarar açıklamaktaydı ve firmanın bölümün bir kısmını elden çıkaracağı konuşluyordu. 

Lenovo ise sunucu pazarında kısıtlı bir pazara sahip ve IBM'in alt seviye sunucu bölümü ile pazarda yükselişe geçmeyi planlıyor. 

Satın alma kapsamındaki cihazlar ise System x, BladeCenter, Flex System, NeXtScale ve iDataPlex serilerinden oluşuyor. IBM'in elinde System z, Power Systems, Storage Systems serileri ile Flex sunucular, PureApplication ve PureData uygulamaları kalacak. Satın alma süreci Avrupa ve ABD'li makamların onay vermesi sonrasında tamamlanmış olacak.  

http://vr-zone.com/articles/lenovo-makes-2-3-billion-play-ibms-x86-server-business/70390.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-E5052798D 5 yıl
90 ların efsanesi IBM Casper gibi bi markaya diz çöküyor. Bi patlama yapacak diye bi ümit bekliyoz...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
hey gidi ıbm 90 ların efsanesi ne hallere düştün
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Muhibbi- 5 yıl
Yav şu lenovoya bir şey satmayın lenovo kadar adi ucuz mal satan bir firma daha yok açık söylüyorum casperdan bile kalitesiz lenovo aldığım güne yanıyorum
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Bradley Cooper 5 yıl
Dağ gibi IBM ne hallere düştü
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byhackermstf 5 yıl
ibmyi lenovoya komple satsınlarda bari karli hale gelsin lenovonun işine yarasın
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iboocum 5 yıl
IBM daha bitmedi mi ya
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Piêr Dé Sans 5 yıl iboocum
iboocum

IBM daha bitmedi mi ya

ibm compaq mı bitsin
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Rubisco 5 yıl
Firmayı başkaları değil, IBM'deki kendi vampirleri yiyip bitiriyor. Uzun zamandır IBM'in satışları düşerken karı artıyor. Bunu da donanım bölümlerinden yazılım bölümlerine kaynakları kaydırarak, donanım kısımlarından işten çıkarmalar yaparak, küçülterek, dışlayarak yapıyor. Bell işler için sorun olsa adam bulamama durumu var(HP-UX uzmanı bikaç kişi kalmış mesela). Dışardan bakarsn kar var, oranlar iyi, verim yüksek gözüküyor. Birilerinin cebi doluyor bonuslar sebil gibi.
Adamlara artık para bulamadıkları için, geliştirme ortakları da onları politikalar nedeniyle terkettiği için Power mimarisini Power 8'den itibaren bi konsorsiyum ile OpenPower adı altında açma kararı aldılar. Trene başka ortaklar gelsin Power8'i birlikte geliştirelim, bütn iş benim başıma kalmasın diye. Uzmanlığın çoğu onlarda olacağı için, Power'ın önde olduğu alanlarda Nvidia'nın Google'ın vs.'nin kendilerine direk rakip olma durumu da olmaz. Böylece ilave 4 seneyi rahatça Power8 ve devamı için garantilemiş olurlar. 4 sene de artan kar ilave bonus için iyi rakam demek :///
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SharpThunder 5 yıl
IBM in neyi kaldi acaba onu da alsak? -Lenovo
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oktayakgoz 5 yıl
firmayı resmen emiyor
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