Lenovo, IBM'in alt seviye sunucu bölümünü satın aldı

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Geçen hafta ortaya çıkan iddialar bugün resmiyet kazandı ve Çinli Lenovo, daha önce bilgisayar bölümünü satın aldığı IBM'in bu kez alt seviye sunucu bölümünü satın aldığını duyurdu.
Uzun süredir yapılan görüşmeler sonucu verilen satın alma kararı, Lenovo'ya 2.3 milyar dolara mal olacak. IBM'in sunucu bölümü son dönemlerde zarar açıklamaktaydı ve firmanın bölümün bir kısmını elden çıkaracağı konuşluyordu.
Lenovo ise sunucu pazarında kısıtlı bir pazara sahip ve IBM'in alt seviye sunucu bölümü ile pazarda yükselişe geçmeyi planlıyor.
Satın alma kapsamındaki cihazlar ise System x, BladeCenter, Flex System, NeXtScale ve iDataPlex serilerinden oluşuyor. IBM'in elinde System z, Power Systems, Storage Systems serileri ile Flex sunucular, PureApplication ve PureData uygulamaları kalacak. Satın alma süreci Avrupa ve ABD'li makamların onay vermesi sonrasında tamamlanmış olacak.
http://vr-zone.com/articles/lenovo-makes-2-3-billion-play-ibms-x86-server-business/70390.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ibm compaq mı bitsin
Adamlara artık para bulamadıkları için, geliştirme ortakları da onları politikalar nedeniyle terkettiği için Power mimarisini Power 8'den itibaren bi konsorsiyum ile OpenPower adı altında açma kararı aldılar. Trene başka ortaklar gelsin Power8'i birlikte geliştirelim, bütn iş benim başıma kalmasın diye. Uzmanlığın çoğu onlarda olacağı için, Power'ın önde olduğu alanlarda Nvidia'nın Google'ın vs.'nin kendilerine direk rakip olma durumu da olmaz. Böylece ilave 4 seneyi rahatça Power8 ve devamı için garantilemiş olurlar. 4 sene de artan kar ilave bonus için iyi rakam demek :///