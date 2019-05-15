Lenovo'nun yatak odası için tasarladığı akıllı saat yakında piyasaya sürülecek

Lenovo bu yılın başlarında düzenlenen CES 2019 fuarında bir akıllı saat tanıtmıştı. Modern çalar saat gibi tasarlanmış Lenovo Smart Clock, 4 inçlik minik bir ekrana sahip. Gelen haberlere bakılırsa şirket sonunda akıllı saati piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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Lenovo’nun resmi Forumu'nda bazı güncellemeler yapıldı. Sayfaya akıllı saat hakkında bilgiler içeren SSS bölümü, kullanım kılavuzu ve teknik özellik listesi eklendi. Ancak buna rağmen yatak odası için tasarlanan Smart Clock'un ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bir bilgi yok.

Mayıs sonuna kadar piyasada olacak

Görünüşe bakılırsa şirket bu yönde bir hazırlık içerisinde. Zira Lenovo geçtiğimiz günlerde akıllı saatini "önümüzdeki birkaç hafta içinde" satışa sunacağını açıklamıştı. Bu da şirketin Smart Clock'u Mayıs ayının ikinci yarısında çıkarmak üzere vites yükselttiği anlamına geliyor.

https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-Smart-Display-Lenovo/bd-p/sh03_en