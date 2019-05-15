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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo'nun yatak odası için tasarladığı akıllı saat yakında piyasaya sürülecek

Ocak ayındaki CES 2019 fuarında tanıtılan Lenovo Smart Clock sonunda satışa sunuluyor. Yatak odası için tasarlanan akıllı saatin en geç Mayıs sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Diğer Ev Elektroniği
Onur Seven
Haber Editörü
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Lenovo bu yılın başlarında düzenlenen CES 2019 fuarında bir akıllı saat tanıtmıştı. Modern çalar saat gibi tasarlanmış Lenovo Smart Clock, 4 inçlik minik bir ekrana sahip. Gelen haberlere bakılırsa şirket sonunda akıllı saati piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
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Lenovo’nun resmi Forumu'nda bazı güncellemeler yapıldı. Sayfaya akıllı saat hakkında bilgiler içeren SSS bölümü, kullanım kılavuzu ve teknik özellik listesi eklendi. Ancak buna rağmen yatak odası için tasarlanan Smart Clock'un ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bir bilgi yok.

Mayıs sonuna kadar piyasada olacak

Görünüşe bakılırsa şirket bu yönde bir hazırlık içerisinde. Zira Lenovo geçtiğimiz günlerde akıllı saatini "önümüzdeki birkaç hafta içinde" satışa sunacağını açıklamıştı. Bu da şirketin Smart Clock'u Mayıs ayının ikinci yarısında çıkarmak üzere vites yükselttiği anlamına geliyor.

https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-Smart-Display-Lenovo/bd-p/sh03_en Yorum Yaz
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Seyrim 3 hf.
Zeki Müren'de yatakta bizi duyacak sanırım..
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khytr89 3 hf.
Hic gerek yok, mahremizde akilli bir cihazin ne isi var :) akilsiz saat de zaten gorevini yapiyor uyandirarak
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EneSerhat 3 hf. khytr89
“ABD Başkanı Rutherford B. Hayes, Beyazsaray’ dan ilk telefon görüşmesini yaptıktan sonra sadece bir nebze heyecanlanmış ve şu sakin yorumu yapmıştı: ‘muhteşem bir buluş ama… Kim kullanmak ister ki böyle bir şeyi?’”

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