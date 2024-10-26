Lenovo, şık tasarımlı uygun fiyatlı akıllı saatini tanıttı

Lenovo Watch özellikleri ile neler sunuyor?
Bağlantı tarafında, Lenovo akıllı saat çift modlu Bluetooth 5.3'ü destekliyor. Doğrudan saatten arama yapabiliyor ve gelen aramaları yanıtlayabiliyor, arama geçmişini görebiliyor ve mesaj bildirimlerine bakabiliyorsunuz. Ayrıca arama sırasında net ses ve sesli navigasyon için kaliteli hoparlör mevcut.
Fitness tarafında, akıllı saat koşu, bisiklet, yüzme ve yoga gibi aktiviteleri kapsayan 70 spor modu içeriyor. Saat, hangi sporu yaptığınızı algılayıp takibi başlatıyor. Ayrıca, genel sağlık için nefes egzersiziyle birlikte 7/24 kalp atış hızı, kandaki oksijen (SpO2) ve uyku takibi sunuyor. Akıllı saat, IP68 sertifikasına sahip.
Lenovo Watch fiyatı ne kadar?
Pil ömrü açısından, hafif kullanımda 12 güne kadar, normal kullanımda ise 8 güne kadar kullanım sunuyor. Son olarak, saatin fiyatı 69 dolar ve Çin’de ön satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu