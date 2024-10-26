Lenovo, şık tasarımlı uygun fiyatlı akıllı saatini tanıttı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Lenovo, bir dizi fitness ve yaşam tarzı özelliğiyle donatılmış yeni akıllı saatini tanıttı. Lenovo Watch olarak tanıtılan akıllı saat, gelişmiş sağlık takibi, Bluetooth arama ve popüler dijital ödeme yöntemleri için destek sunuyor. Uygun fiyatlı saat, işlevsellikle stili bir arada isteyenlere hitap ediyor.

Akıllı saat arayanlar için en iyi akıllı saatler 2 yıl önce eklendi

Lenovo Watch özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Lenovo Watch, metalden üretilmiş ve ek koruma için Panda Glass ile kaplanmış. Gri (Storm Grey olarak geçiyor) ve siyah (Deep Space Black) olmak üzere iki şık renk seçeneğiyle geliyor. 1.43 inç, 466 x 466 piksel çözünürlük sunan AMOLED ekrana bakıyoruz. Ekran, spordan günlük gezmeye kadar çeşitli aktivitelere uygun çeşitli özelleştirilebilir kadranlarla geliyor. Saat ayrıca her zaman açık ekran özelliğini destekliyor.

Bağlantı tarafında, Lenovo akıllı saat çift modlu Bluetooth 5.3'ü destekliyor. Doğrudan saatten arama yapabiliyor ve gelen aramaları yanıtlayabiliyor, arama geçmişini görebiliyor ve mesaj bildirimlerine bakabiliyorsunuz. Ayrıca arama sırasında net ses ve sesli navigasyon için kaliteli hoparlör mevcut.

Fitness tarafında, akıllı saat koşu, bisiklet, yüzme ve yoga gibi aktiviteleri kapsayan 70 spor modu içeriyor. Saat, hangi sporu yaptığınızı algılayıp takibi başlatıyor. Ayrıca, genel sağlık için nefes egzersiziyle birlikte 7/24 kalp atış hızı, kandaki oksijen (SpO2) ve uyku takibi sunuyor. Akıllı saat, IP68 sertifikasına sahip.

Lenovo Watch fiyatı ne kadar?

Pil ömrü açısından, hafif kullanımda 12 güne kadar, normal kullanımda ise 8 güne kadar kullanım sunuyor. Son olarak, saatin fiyatı 69 dolar ve Çin’de ön satışa sunuldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Lenovo Watch uygun fiyatlı akıllı saat tanıtıldı: İşte özellikler