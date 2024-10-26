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    Anlık Bildirim

    Lenovo, şık tasarımlı uygun fiyatlı akıllı saatini tanıttı

    Uygun fiyatlı akıllı saatler arasına bir yenisi eklendi: Lenovo Watch, tanıtıldı. Lenovo'nun ucuz akıllı saati büyük ekranlı, 7/24 sağlık takibi yapabiliyor ve Bluetooth arama özelliğine sahip.
    Lenovo Watch tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Lenovo, bir dizi fitness ve yaşam tarzı özelliğiyle donatılmış yeni akıllı saatini tanıttı. Lenovo Watch olarak tanıtılan akıllı saat, gelişmiş sağlık takibi, Bluetooth arama ve popüler dijital ödeme yöntemleri için destek sunuyor. Uygun fiyatlı saat, işlevsellikle stili bir arada isteyenlere hitap ediyor.

    Lenovo Watch özellikleri ile neler sunuyor?

    Lenovo akıllı saat özellikleri Tam Boyutta Gör
    Lenovo Watch, metalden üretilmiş ve ek koruma için Panda Glass ile kaplanmış. Gri (Storm Grey olarak geçiyor) ve siyah (Deep Space Black) olmak üzere iki şık renk seçeneğiyle geliyor. 1.43 inç, 466 x 466 piksel çözünürlük sunan AMOLED ekrana bakıyoruz. Ekran, spordan günlük gezmeye kadar çeşitli aktivitelere uygun çeşitli özelleştirilebilir kadranlarla geliyor. Saat ayrıca her zaman açık ekran özelliğini destekliyor.

    Bağlantı tarafında, Lenovo akıllı saat çift modlu Bluetooth 5.3'ü destekliyor. Doğrudan saatten arama yapabiliyor ve gelen aramaları yanıtlayabiliyor, arama geçmişini görebiliyor ve mesaj bildirimlerine bakabiliyorsunuz. Ayrıca arama sırasında net ses ve sesli navigasyon için kaliteli hoparlör mevcut.

    Fitness tarafında, akıllı saat koşu, bisiklet, yüzme ve yoga gibi aktiviteleri kapsayan 70 spor modu içeriyor. Saat, hangi sporu yaptığınızı algılayıp takibi başlatıyor. Ayrıca, genel sağlık için nefes egzersiziyle birlikte 7/24 kalp atış hızı, kandaki oksijen (SpO2) ve uyku takibi sunuyor. Akıllı saat, IP68 sertifikasına sahip.

    Lenovo Watch fiyatı ne kadar?

    Pil ömrü açısından, hafif kullanımda 12 güne kadar, normal kullanımda ise 8 güne kadar kullanım sunuyor. Son olarak, saatin fiyatı 69 dolar ve Çin’de ön satışa sunuldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 2 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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