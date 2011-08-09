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Lenovo'dan 20-inç ekranlı hepsi bir arada bilgisayar: ThinkCentre Z71z

7 yıl
6,3b
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Küresel pazarda söz sahibi bilgisayar üreticileri ev ve ofis ortamlarında yer problemi yaşayanlara ya da derli toplu bilgisayar sistemi isteyenlere özel hepsi bir arada çözümler geliştirmeye devam ediyor. Lenovo firması özellikle okul, iş yeri ve devlet kurumlarının hedef alındığı 20-inç boyutlu LCD ekrana sahip hepsi bir arada bilgisayarı ThinkCentre Z71z'yi resmi olarak tanıttı.
İkinci jenerasyon Intel Core serisi işlemci ve DDR3 RAM gücünü arkasına alan ThinkCentre Z71z'de 1 TB'a kadar sabit disk veya 160 GB SSD sürücü gibi depolama seçeneklerine yer verilmiş. Yeni bilgisayarda, dokunmatik ekran, görüntülü konuşma için 2 megapiksel çözünürlüğünde web kamera ve Wi-Fi bağlantısı opsiyonel olarak sunulmuş. SSD sürücü kullanıldığı takdirde masaüstü ekranıyla karşılaşma süresinin 15 saniyeye kadar düştüğü ifade ediliyor.

Bunların dışında 6 tane USB portuna, DVD yazıcıya ve DisplayPort bağlantısına sahip Lenovo ThinkCentre Z71z'nin ekim ayından itibaren 599$'dan başlayan fiyatlarla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

http://news.lenovo.com/article_display.cfm?article_id=1482 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okanner48 7 yıl
Lenovo eski İBM sonuçta kalıplaşmış tasarım anlayışı değişmeyecek. Laptoplarda da aynı durum geçerli.
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RaiTaR0 7 yıl
bu klavye mouse seti kullancaklarsa küfretmek lazım yıllar öncesının tasarımı bu suan kullanyorum ve pek de rahat bı klavye degıl
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