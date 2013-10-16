Lenovo'dan 8 inçlik Windows 8 tablet : Miix2





Lenovo'nun Haziran ayında tanıttığı ayrılabilir klavyeye sahip 10.1 inçlik Windows 8 tablet bilgisayarı Miix, bugün itibariyle 8 inçlik devam modeline resmen kavuştu.





Lenovo Miix2, Windows 8.1 işletim sistemi ile çalışırken, önceki modelin aksine ek bir klavyeye sahip değil. Bunun yerine tutturulabilir bir kılıf ve stylus kalem opsiyonel olarak sunuluyor. 8 inçlik IPS ekranında 1280x800 piksel çözünürlük sunan Miix2, gücünü ise 4 çekirdekli Bay Trail-T işlemcisinden alıyor. Grafik birimi 7. jenerasyon Intel HD Graphics ile sağlanırken, Clear Video HD teknolojisi de video performasını artırıyor.





Miix2, 8.35mm kalınlık ve 350gr ağırlık ile taşınabilirlik konusunda da oldukça iddialı. Modelin arka kısmında 5MP çözünürlükte, ön kısmında ise 2MP çözünürlükte bir ekran yer alıyor.





Lenovo 128GB kapasiteye kadar depolama seçenekleri sunarken, 64GB'a kadar da microSD kart desteği bulunuyor. Cihazda Microsoft Office 2013 Ev ve Öğrenci sürümü ön yüklü olarak geliyor. Model ay sonunda 299$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.