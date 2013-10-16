Lenovo'dan 8 inçlik Windows 8 tablet : Miix2

Haber Editörü
Lenovo'nun Haziran ayında tanıttığı ayrılabilir klavyeye sahip 10.1 inçlik Windows 8 tablet bilgisayarı Miix, bugün itibariyle 8 inçlik devam modeline resmen kavuştu.
Lenovo Miix2, Windows 8.1 işletim sistemi ile çalışırken, önceki modelin aksine ek bir klavyeye sahip değil. Bunun yerine tutturulabilir bir kılıf ve stylus kalem opsiyonel olarak sunuluyor. 8 inçlik IPS ekranında 1280x800 piksel çözünürlük sunan Miix2, gücünü ise 4 çekirdekli Bay Trail-T işlemcisinden alıyor. Grafik birimi 7. jenerasyon Intel HD Graphics ile sağlanırken, Clear Video HD teknolojisi de video performasını artırıyor.
Miix2, 8.35mm kalınlık ve 350gr ağırlık ile taşınabilirlik konusunda da oldukça iddialı. Modelin arka kısmında 5MP çözünürlükte, ön kısmında ise 2MP çözünürlükte bir ekran yer alıyor.
Lenovo 128GB kapasiteye kadar depolama seçenekleri sunarken, 64GB'a kadar da microSD kart desteği bulunuyor. Cihazda Microsoft Office 2013 Ev ve Öğrenci sürümü ön yüklü olarak geliyor. Model ay sonunda 299$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.
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Evet varmış :) ben de bu tabletten alacağım sanırım
3g modemi var mı içinde şarjı nasıl gidiyor hocam...
Fakat aklım da Thinkpad 8 de kaldı. Gelsin bir bakacağım.
Tesekkurler.
64 GB,daha hafif ve ince olması nedeniyle bende bir ara bunu almayi düşündüm.Ama Bu ekran büyüklüğünde rahat kullanim için kalem gerektiğini düşünüyorum,bu yüzden asus siparişi verdim.Ayni ekran ayni işlemci ayni cozunurluge biraz daha vermek istemedim,aralarinda 400 tl fark var.HBda 950 ye geliyor asus.Tabi miix 2nin 3g ve 32 GB daha fazlasi var.Miix değilde thinkpad 8 gelseydi ona verilirdi aslında.