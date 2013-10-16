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Lenovo'dan 8 inçlik Windows 8 tablet : Miix2

5 yıl
3,4b
1
65
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo'dan 8 inçlik Windows 8 tablet : Miix2

Lenovo'nun Haziran ayında tanıttığı ayrılabilir klavyeye sahip 10.1 inçlik Windows 8 tablet bilgisayarı Miix, bugün itibariyle 8 inçlik devam modeline resmen kavuştu.

Lenovo Miix2, Windows 8.1 işletim sistemi ile çalışırken, önceki modelin aksine ek bir klavyeye sahip değil. Bunun yerine tutturulabilir bir kılıf ve stylus kalem opsiyonel olarak sunuluyor. 8 inçlik IPS ekranında 1280x800 piksel çözünürlük sunan Miix2, gücünü ise 4 çekirdekli Bay Trail-T işlemcisinden alıyor. Grafik birimi 7. jenerasyon Intel HD Graphics ile sağlanırken, Clear Video HD teknolojisi de video performasını artırıyor.

Miix2, 8.35mm kalınlık ve 350gr ağırlık ile taşınabilirlik konusunda da oldukça iddialı. Modelin arka kısmında 5MP çözünürlükte, ön kısmında ise 2MP çözünürlükte bir ekran yer alıyor. 

Lenovo 128GB kapasiteye kadar depolama seçenekleri sunarken, 64GB'a kadar da microSD kart desteği bulunuyor. Cihazda Microsoft Office 2013 Ev ve Öğrenci sürümü ön yüklü olarak geliyor. Model ay sonunda 299$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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launvatar 5 yıl
Sanalmarketimden aldim 3g var diyordu. Daha takmadi sim ama 64gb olanlarda var sim kart girisi?
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rockyy 5 yıl launvatar
launvatar
Sanalmarketimden aldim 3g var diyordu. Daha takmadi sim ama 64gb olanlarda var sim kart girisi?

Evet varmış :) ben de bu tabletten alacağım sanırım
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launvatar 5 yıl
Beyler bu tabletler gerçekten çok memnunum. 8 inc tablet düşünenler kesinlikle bunu denesin.
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kel_bakkal 5 yıl launvatar
launvatar

Beyler bu tabletler gerçekten çok memnunum. 8 inc tablet düşünenler kesinlikle bunu denesin.

3g modemi var mı içinde şarjı nasıl gidiyor hocam...
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launvatar 5 yıl
Adonit jot script dusunuyorum ben ekranla etkilesim icin
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slmsoyle 5 yıl launvatar
Güzel kalem ama daha windows desteği yok o kalemin.
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launvatar 5 yıl
Elime ulasinca bilgi veririm bahago
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ugur59 5 yıl
Wİndows için bu boyut, dokunmatik te küçük kalıyor. Daha önce 10.1 lik asus me400 de zorlanmıştım. Bundan dolayı bende kalemli model Asus note 8 i tercih ettim.


Fakat aklım da Thinkpad 8 de kaldı. Gelsin bir bakacağım.
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Polifemus 5 yıl
alanlar memnun mu
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launvatar 5 yıl
Abi sanalmarketim diye bir siteden aldim ama isterseniz yandex marketten son fiyatlara bakin surekli bir rekabet var ve inip duruyor fiyatlar malumunuz.

Tesekkurler.
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parooksetin 5 yıl launvatar
sanalmarketimde hala sepetimde duruyor
Hatta cihaz için orjinal kılıf ve kalem sormuştum,martta stoklara girebilir demişlerdi
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launvatar 5 yıl
Abi bir de asusun kalemini gercekte denedim dun lenovo siparisinden once. Samsunglar gibi kalibreli degil. Kalemin ucunun tikladigi yere tiklamiyordu. Biraz kalibre denedim duzeltemedim ama beldi driver updatei falan vardir bakarsin. Bir de asusun elraniyla lenovonun ekrani arasinda ben oldukca fark gordum. Kagit uzerinde ayni olabilir ama asusta panelle cam arasinda bosluk var ve bir sebepten lenovoya gore cok daha fazla parmak izi tutuyordu
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parooksetin 5 yıl launvatar
Neyse verdik bir kez sipariş,gelince inceleyecez bakalım.Miixin siparişini nerden verdiniz hocam ,asusu beğenmessen geri gönderip miixi alırım belki.
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launvatar 5 yıl
Tek cekim 1294tl guvenilir sitelerde. 3g ve 64gb farki icin makul bir fark bence. Vivotab 8 1009 lira vatanda.
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parooksetin 5 yıl launvatar
launvatar

Tek cekim 1294tl guvenilir sitelerde. 3g ve 64gb farki icin makul bir fark bence. Vivotab 8 1009 lira vatanda.

64 GB,daha hafif ve ince olması nedeniyle bende bir ara bunu almayi düşündüm.Ama Bu ekran büyüklüğünde rahat kullanim için kalem gerektiğini düşünüyorum,bu yüzden asus siparişi verdim.Ayni ekran ayni işlemci ayni cozunurluge biraz daha vermek istemedim,aralarinda 400 tl fark var.HBda 950 ye geliyor asus.Tabi miix 2nin 3g ve 32 GB daha fazlasi var.Miix değilde thinkpad 8 gelseydi ona verilirdi aslında.
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launvatar 5 yıl
Beyler ben buna karar verdim cunku 3gsi var ve 64gb. Ayrica ekrani cok iyi.
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thestell 5 yıl
Gerçekten çok hoş ama tabi ki tl olarak fiyatını görmeden önce.
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parooksetin 5 yıl
Bu tableti almaya karar verdim ama bulamadım.Netten sipariş vermeyi düşünüyorum.Bu tablet için stylus kalem bakıyorum,öneriniz var mı arkadaşlar?
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Juanito Perez 5 yıl
1.423,90 TL nedir abi ya
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