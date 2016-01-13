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Lenovo'dan Xiaomi'ye yanıt: Lemon 3

Geçmiş yıllarda 100$ çizgisinde güçlü akıllı telefonlar bulmak mümkün değildi. Xiaomi ve Lenovo, önümüzdeki dönemde bu kanıyı baştan aşağı değiştirecek gibi duruyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,6b
1
49
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo'dan Xiaomi'ye yanıt: Lemon 3

Xiaomi'nin fiyat-performans konusunda büyük beğeni toplayan 106$'lık Redmi 3 akıllı telefonunu lanse etmesinden sonra, hemşehrisi ve rakibi Lenovo'nun da cevabı gecikmedi. Lenovo Lemon 3, Redmi 3'ün bazı konularda önünde, bazı konularda ise gerisinde kalıyor. 

Lenovo Lemon 3 modelinde 5 inçlik Full HD ekran kullanıldığını görüyoruz. 4+4 formatında Cortex-A53 çekirdekleri ve Adreno 405 grafik birimi barındıran Snapdragon 616 yonga seti, performansı Redmi 3 ile aynı seviyeye taşıyor. 2GB RAM yanında ekran çözünürlüğünün biraz yüksek olması, bir miktar performansı zayıflatabilir. 

Lenovo Lemon 3 modelinde bunun haricinde; 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 4G desteği ve 2750mAH gücünde bir batarya yer alıyor. Xiaomi Redmi 3 modelinden fark olarak ekranın Full HD olmasını ve daha güçsüz bataryayı gösterebiliriz. 

Lenovo Lemon 3 için belirlenen fiyat seviyesi 105$. Yani 1$ daha ucuz. Muhtemelen tüketiciler seçim yaparken oldukça zorlanacaktır. Normalde bu tür bir donanım konfigürasyonu orta seviye segmentte karşımıza çıkar ancak Lenovo ve Xiaomi çok önemli bir hamle yapmış oldu. Bu hamle yakın zamanda giriş ve orta seviye akıllı telefon segmentini fazlaca etkileyecektir.  

http://www.androidcentral.com/105-lemon-3-lenovos-answer-redmi-3 Yorum Yaz
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ardabeyim 3 yıl en beğenilen
Çinde vergiler dahil 105 bucks turkiyede vergisiz 320tll su anki kurla. Fakir oturtan vergisi + zengin çömelten vergisi + shipping ve sömürücü firma karıyla 530TL'yi geçtiği her kuruş çok afedersiniz şerefsizliktir ve dolandırıcılıktır.
Çinde vergiler dahil 105 bucks turkiyede vergisiz 320tll su anki kurla. Fakir oturtan vergisi + zengin çömelten vergisi + shipping ve sömürücü firma karıyla 530...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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General. 3 yıl
Bu haberi okurken, Tv'den adalet bakanı vs bişey duydum ve istemsizce güldüm.Olay ne biliyormusunuz adalet olmayan bir ülkenin adalet bakanının olması.
1 Yanıt Yanıtla +15
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Bukalemun 3 yıl General.
General.
Bu haberi okurken, Tv'den adalet bakanı vs bişey duydum ve istemsizce güldüm.Olay ne biliyormusunuz adalet olmayan bir ülkenin adalet bakanının olması.

Fransa 'ya git o zaman !!!!
General.Bu haberi okurken, Tv'den adalet bakanı vs bişey duydum ve istemsizce güldüm.Olay ne biliyormusunuz adalet olmayan bir ülkenin adalet ...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 3 yıl
mehmetaslanhan
Bukalemun
mehmetaslanhan
General. Dükkanımın güneydoğuda olduğunu nerden çıkardın ben Akdenizde yaşıyorum. Asgari ücret 1300tl yapmış ne yani sizce bu bir lütufmu? O verilen 1300tl zamlarla(siz güncelleme diyorsunuz)geri alındı şimdi senin ondanda haberin yoktur, herkes elini sallayarak hastaneye gidecekti Acile git bakalım 20 gayme almadan kayıt yapılmıyor.Esnaf vergi yükü altında eziliyor dükkanlar birer birer kapanıyor, yandaş tvleri izlersen bunları bilmezsin tabi. Ayrıca CHPye yüklenme hemen önyargı kötü bişeydir yanlış yollara saparsın, çünkü ben CHPli değilim
Herif bildiğin cambaz. Kendisi, senin ağzından konuşuyor birde kendi uydurduğuna cevap veriyor. Bu kadar yalan söyleyip, kul hakkı yiyip birde nasıl kafalarını yastığa huzurla koyuyorlar yeminle hayret ediyorum.
Cambazlık size özgü olmalı malum , aynı ip e çıkmış burada aynı YANLI / YALAN beyanlarda bulunuyorsunuz
Sen fikrini 140 mesajınla pek belirtme bence daha yenisin ... İkinizden bir tanesi TERÖRÜ Lanetleyemedi nedense siyasi görüşünüz belli ki çok yakın ...
Lütfen üşenmeyin ve başından itibaren yorumlarını okuyun. O kadar net ve açık yaptığı cambazlıklar inkara imkan yok. İnsanları ağızlarına bile almadıkları şeylerle itham ediyorsun sabahtan beri. Yok dükkanın güneydoğuda, yok paralel. Yalan söyleyerekmi haklı çıkacaksın. Sanane la 140 mesaj olur, bir mesaj olur sanane ? 2011 den beri üyeyim ama forumda yatıp kalkmıyorum ne yazık ki. 8000 mesajın var diye daha mı çok konuşacaksın. Senin burada üyelere karşı olan davranışında bir biçimiyle terör zaten. Senin gibilerede, terörede lanet olsun İnşallah. Siyasetin Allahını yapan sensin birde başkalarını itham ediyorsun. Belki adamın canı yanmış ve sitem etmiş, Ona göre adalet yok sana göre var, sanane ? Sen nasılki forum yönetiminden kendin için adalet istiyorsun, sende dahil adalet aramak herkesin en doğal hakkı. Ama senin sadece kendi taleplerine saygın var başkalarınınkine yok ne yazık ki. Burada forumun hükümet temsilcisi gibi davranıp farklı siyasi görüşteki insanları aşağlayamazsın. Futbol takımı tutar gibi siyasi parti tutulmaz. Bu ne acizane bir fanatikliktir. Bende Ak partiye oy verdim ama bu onlara tapmamı gerektirmiyorki. Yada Ak partiye oy vermeyenleri aşağılamaya gerekçe değilki bu. Yarın Akp, Chp, Mhp gider başkası gelir, vatandaş olarak biz yüzyüze bakacaz. Niye insanları ötekileştiriyorsun sen, ne hakla üstelik. Senin gibiler yüzünden halkta azımsanmayacak düzeyde Ak parti nefreti gelişiyor ve bu sen farkında değilsin ama çok tehlikeli. Senin mantığına göre aynı siyasi fikre sahip değiliz diye birbirimizi öldürelim öylemi. Uslubun çok yanlış. Yaptıkların ve yöntemin ayıptır. Senin gibilerin bir siyasi partiye faydası değil ancak çok fazla zararı dokunur. Saçma sapan, düzeysiz muhabbetlere daha fazla giremem seninle, yeterince girmişim ne yazık ki. Yalan ve iftira biri için normalleşmişse onunla konuşmanın anlamıda kalmıyor. Diğer üyelerden sebep olduğum rahatsızlık için özür diliyorum. Konu ile alakasız yorumlar silinirse bende sevinirim.

Sonuna kadar katılıyorum. Mesaj sayısımıdır kalitemizi gösteren
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Kefelon 3 yıl
Vay be ben bile arada kaldım 1080p ekran cezbedici ve ülkemizde Lenovo'nun satışı ve servisi olması da güzel. Redmi 3'ün tasarımı ve pili güzel.

Kararsız kaldım bakalım forum ahalisi ne düşünmüş diye yorumları okumaya başladım adalet bakanından tutun, Kadıköy belediye başkanının eşine kadar her şey konuşulmuş konuda.

Bizim insanımız hemen meclise çeviriyor her yeri. Yani cihazı yorumla şurası güzel olmuş burası olmamış de geç. Ne ara oy oranlarına kadar getirdiniz konuyu
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selcuk20 3 yıl
8 çekirdek Snapdragon işlemci, 2GB RAM, 16GB hafıza, 5" Full HD ekran, 13MP arka kamera, 5MP ön kamera orta sınıf oldu ve millet beğenmiyor ya şaşırıyorum. Çok değil 1-2 sene önceki telefonlara baksanız yeter. Bu donanımla bir telefondan isteyip de yapamayacağınız ne olabilir. iPhone 6 kullanıyorum, bu telefon uygun fiyata gelse ikinci hattım için alabilirdim.
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Morphinz 3 yıl
Ülke komple kafayı yedi... :)
Cihaz güzel olmuş ama Redmi 3'ün batarya performansı yanında çok düşük kalmış.
Cihaz hoşuma gitti gerçekten F/P olarak iyi bir cihaz.. Ülkemize giriş yapacağını düşünüyorum.
105 dolarlık cihaz bizde 500 TL'nin üzerinde olmaz inşallah.
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DigitalWorld 3 yıl
Admin ler. Konu ile ilgisiz tüm mesajları silebilir misiniz acaba?
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doctor_bey 3 yıl
Telefon güzel, haber altındaki yorumlar gereksiz.

Geçiniz.
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Aslanhan. 3 yıl
General.

Dükkanımın güneydoğuda olduğunu nerden çıkardın ben Akdenizde yaşıyorum. Asgari ücret 1300tl yapmış ne yani sizce bu bir lütufmu? O verilen 1300tl zamlarla(siz güncelleme diyorsunuz)geri alındı şimdi senin ondanda haberin yoktur, herkes elini sallayarak hastaneye gidecekti Acile git bakalım 20 gayme almadan kayıt yapılmıyor.Esnaf vergi yükü altında eziliyor dükkanlar birer birer kapanıyor, yandaş tvleri izlersen bunları bilmezsin tabi. Ayrıca CHPye yüklenme hemen önyargı kötü bişeydir yanlış yollara saparsın, çünkü ben CHPli değilim


Herif bildiğin cambaz. Kendisi, senin ağzından konuşuyor birde kendi uydurduğuna cevap veriyor. Bu kadar yalan söyleyip, kul hakkı yiyip birde nasıl kafalarını yastığa huzurla koyuyorlar yeminle hayret ediyorum.
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KediTartaklayanBodyciFare 3 yıl
Gidin siyasetinizi ilgili bölümde yapın.Konu telefondan çok sizin siyasi mesajlarınızla dolu.

@Bukalemun @General. @mehmetaslanhan
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KediTartaklayanBodyciFare 3 yıl
Gidin siyasetinizi ilgili bölümde yapın.Konu telefondan çok sizin siyasi mesajlarınızla dolu.

@Bukalemun @General. @mehmetaslanhan
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KediTartaklayanBodyciFare 3 yıl
Gidin siyasetinizi ilgili bölümde yapın.Konu telefondan çok sizin siyasi mesajlarınızla dolu.

@Bukalemun @General. @mehmetaslanhan
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kadirirdem 3 yıl
tr ye gelirse güzel satar bu....
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M-A-K 3 yıl
Red mi 3 bundan daha iyi hem donanım olarak hem destek olarak. Ama Red mi 3'ün Türkiye'ye gelme olasılığı düşük. Ama Lenovo zaten Türkiye'de resmi olarak var. O yüzden Lemon 3'ün Türkiye'ye gelme olasığı çok daha yüksek.
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Bukalemun 3 yıl
Ataşehir belediye başkanının vasıfsız eşi olan bir kadının bir anda chp milletvekili olması ,

Eşinin bulunduğu belediye sınırları içinde rezidans binasında kendi/ailesine ait 17 lüks rezidans dairesi olması ,

Hatta rezidans çevresinin yeşil alan , park ve kafe olarak oraya tahsis edilmesi ve işletme haklarının yine ilgezdi akrabaların da olması ,

İlginçtir ki ! Hiç seçim kazanamayan kaset lideri ssk batıran soyadını bile değiştirmiş dersimli kemal'in kızının da orada araba alacak parası yokken aylık 3 bin TL aidat masrafı olmasına rağmen 1 dairesinin olması ,

Ülke deki adaleti çok iyi yansıtıyor olmalı.

İlgezdi'nin ve k.k.o' nun kızının maaşı ile milyonluk rezidans dairesi seçim öncesi ve hemen sonrası nasıl alınıyor ?

Sadece ssk 'da k.k.o' nun anne kızlık soyadı ve eşinin soyadı ile 100 kadar kadrolu eleman kayırdığı biliniyor. Özellikle alevi kürk kökenli ( hatta terör suçlarına adına karışan kişileri ) siyasi suçlar işleyen/tespit edilmiş 10 bine yakın insanı kadrolaştırdığı bakanlık tespiti ile ispatlı.
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