Lenovo'dan Xiaomi'ye yanıt: Lemon 3

Xiaomi'nin fiyat-performans konusunda büyük beğeni toplayan 106$'lık Redmi 3 akıllı telefonunu lanse etmesinden sonra, hemşehrisi ve rakibi Lenovo'nun da cevabı gecikmedi. Lenovo Lemon 3, Redmi 3'ün bazı konularda önünde, bazı konularda ise gerisinde kalıyor.





Lenovo Lemon 3 modelinde 5 inçlik Full HD ekran kullanıldığını görüyoruz. 4+4 formatında Cortex-A53 çekirdekleri ve Adreno 405 grafik birimi barındıran Snapdragon 616 yonga seti, performansı Redmi 3 ile aynı seviyeye taşıyor. 2GB RAM yanında ekran çözünürlüğünün biraz yüksek olması, bir miktar performansı zayıflatabilir.





Lenovo Lemon 3 modelinde bunun haricinde; 16GB depolama kapasitesi, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 4G desteği ve 2750mAH gücünde bir batarya yer alıyor. Xiaomi Redmi 3 modelinden fark olarak ekranın Full HD olmasını ve daha güçsüz bataryayı gösterebiliriz.





Lenovo Lemon 3 için belirlenen fiyat seviyesi 105$. Yani 1$ daha ucuz. Muhtemelen tüketiciler seçim yaparken oldukça zorlanacaktır. Normalde bu tür bir donanım konfigürasyonu orta seviye segmentte karşımıza çıkar ancak Lenovo ve Xiaomi çok önemli bir hamle yapmış oldu. Bu hamle yakın zamanda giriş ve orta seviye akıllı telefon segmentini fazlaca etkileyecektir.

http://www.androidcentral.com/105-lemon-3-lenovos-answer-redmi-3