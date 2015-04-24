Lenovo'dan Zenfone 2'ye rakip : K80

Asus'un yılın başlarında duyurduğu 4GB RAM'li Zenfone 2 modelinin ardından Xiaomi Mi Note Pro modelinin de aynı RAM seviyesi ile duyurulduğunu görmüştük. Lenovo da pazara 4GB RAM'li bir akıllı telefon sunuyor.





K80 adındaki bu model yer yer Asus Zenfone 2 modeli ile benzerlik gösteriyor. 5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan modele muhtemelen 2GB RAM'li Zenfone 2 versiyonunda da yer alan Atom Z3560 yongaseti gücünü veriyor. Bay-Trail tabanlı olan 4 çekirdekli yongaseti 1.8GHz saat hızında çalışıyor ve PowerVR G6430 grafik birimi barındırıyor.





Modelin arka 13MP çözünürlükteki kamerası OIS desteği sunarken, 4000mAh gücündeki batarya kullanıcının bir günü çıkarmasını rahatlıkla sağlayacaktır. Model 8.5mm kalınlığa sahip. Ayrıca LTE desteği de mevcut.





Asus gibi RAM farklılaşmasına giden Lenovo, 4GB RAM taşıyan versiyonu 290$ yaklaşık fiyat etiketi ile satışa sunuyor. 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip olan versiyon ise 240$ seviyesinden satılacak.

http://www.phonearena.com/news/Lenovo-K80-features-4-GB-of-RAM-and-a-4000-mAh-battery-will-compete-with-Asus-ZenFone-2_id68620