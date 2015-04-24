Lenovo'dan Zenfone 2'ye rakip : K80

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Asus'un yılın başlarında duyurduğu 4GB RAM'li Zenfone 2 modelinin ardından Xiaomi Mi Note Pro modelinin de aynı RAM seviyesi ile duyurulduğunu görmüştük. Lenovo da pazara 4GB RAM'li bir akıllı telefon sunuyor.
K80 adındaki bu model yer yer Asus Zenfone 2 modeli ile benzerlik gösteriyor. 5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan modele muhtemelen 2GB RAM'li Zenfone 2 versiyonunda da yer alan Atom Z3560 yongaseti gücünü veriyor. Bay-Trail tabanlı olan 4 çekirdekli yongaseti 1.8GHz saat hızında çalışıyor ve PowerVR G6430 grafik birimi barındırıyor.
Modelin arka 13MP çözünürlükteki kamerası OIS desteği sunarken, 4000mAh gücündeki batarya kullanıcının bir günü çıkarmasını rahatlıkla sağlayacaktır. Model 8.5mm kalınlığa sahip. Ayrıca LTE desteği de mevcut.
Asus gibi RAM farklılaşmasına giden Lenovo, 4GB RAM taşıyan versiyonu 290$ yaklaşık fiyat etiketi ile satışa sunuyor. 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip olan versiyon ise 240$ seviyesinden satılacak.
http://www.phonearena.com/news/Lenovo-K80-features-4-GB-of-RAM-and-a-4000-mAh-battery-will-compete-with-Asus-ZenFone-2_id68620 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
performans da iyi değildi galiba ki k3 note gayet iyi.
ben biraz araştırınca vazgeçtim.
- Öncelikle ramler ddr3 mü ddr4 ' mü onlara bak. Ramlerin çalışma frekansına bak
- Sonrasında , megapixelden öte sensör kalitesine ve diyafram açıklığına bak .
- O da yetmez ise , aldığın kartın okuma ve yazma hızına sonrada s6 ' nın okuma ve yazma hızına bak
- Apple'ın çalışma frekansı düşük olmasına rağmen bundaki işlemciyi 5 ' e katlar .
Sayılarla göz boyamaya son .
Sen olsan evladina bile vermezsin o fiyata.
Forumun ikinci el bölümünde çok garip şeyler oluyor, bir bakın derim, elbet bir yolunu bulup bu telefonu da Çinden bile daha ucuza getirirler bir şekilde
cihazlarını inceleme şansı buldum incelikleri ve şıklıklarına diyecek yok,zira mobil ürünlerdde incelik çok önemli ne kadar buyuk ekran olursa olsun,ve z2 bu cihazlardan malesef kalın.
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