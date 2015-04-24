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Lenovo'dan Zenfone 2'ye rakip : K80

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
10,5b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lenovo'dan Zenfone 2'ye rakip : K80

Asus'un yılın başlarında duyurduğu 4GB RAM'li Zenfone 2 modelinin ardından Xiaomi Mi Note Pro modelinin de aynı RAM seviyesi ile duyurulduğunu görmüştük. Lenovo da pazara 4GB RAM'li bir akıllı telefon sunuyor.

K80 adındaki bu model yer yer Asus Zenfone 2 modeli ile benzerlik gösteriyor. 5.5 inçlik Full HD ekrana sahip olan modele muhtemelen 2GB RAM'li Zenfone 2 versiyonunda da yer alan Atom Z3560 yongaseti gücünü veriyor. Bay-Trail tabanlı olan 4 çekirdekli yongaseti 1.8GHz saat hızında çalışıyor ve PowerVR G6430 grafik birimi barındırıyor. 

Modelin arka 13MP çözünürlükteki kamerası OIS desteği sunarken, 4000mAh gücündeki batarya kullanıcının bir günü çıkarmasını rahatlıkla sağlayacaktır. Model 8.5mm kalınlığa sahip. Ayrıca LTE desteği de mevcut. 

Asus gibi RAM farklılaşmasına giden Lenovo, 4GB RAM taşıyan versiyonu 290$ yaklaşık fiyat etiketi ile satışa sunuyor. 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip olan versiyon ise 240$ seviyesinden satılacak.  

http://www.phonearena.com/news/Lenovo-K80-features-4-GB-of-RAM-and-a-4000-mAh-battery-will-compete-with-Asus-ZenFone-2_id68620 Yorum Yaz
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DubSteq 4 yıl en beğenilen
Hadi bakalım 1000tl altı pazar iyice hareketlenmeye başladı. Birde Xiaomi girse ülkemize tam olacak.
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senersongur 4 yıl
Satılmaya başlandı mı?
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MaDMaxiBo 4 yıl
bir iki incelemede kamera ve ekranın berbat olduğu söyleniyordu. k3 note kullanıyorum, kamera ve ekranı çok iyi değil bunun bile, çok kötü de değil ama idare eder, k3 note ile karşılaştırmasını gördüm k80 daha kötü ekran ve kamera yönünden.
performans da iyi değildi galiba ki k3 note gayet iyi.

ben biraz araştırınca vazgeçtim.
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alpyavuzhan 4 yıl
Bu gidişle zenfone 2 den once gelicek
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Golden Gate 4 yıl
Bilmeyenlerde diyor ki 4 gb ram var , s6 ' da 3 gb bu daha iyi. Yada 100 megapixel telefon varmış s6 ' ya para mı verilir bu daha iyi . Yada s6 32 gb ' mış , alırım 40 liraya 32 gb micro sd takarım , s6 kazık . Ordan Apple' ada la f atıyor . Bunda 4 çekirdekli 1.8 ghz işlemci var , iphone ' da 2 çekirdekli 1.4 ghz varmış . Lenovo daha iyi .

- Öncelikle ramler ddr3 mü ddr4 ' mü onlara bak. Ramlerin çalışma frekansına bak

- Sonrasında , megapixelden öte sensör kalitesine ve diyafram açıklığına bak .

- O da yetmez ise , aldığın kartın okuma ve yazma hızına sonrada s6 ' nın okuma ve yazma hızına bak

- Apple'ın çalışma frekansı düşük olmasına rağmen bundaki işlemciyi 5 ' e katlar .



Sayılarla göz boyamaya son .


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dranas 4 yıl
intel işlemci koyacağına koy sp 410 fiyata da 1100 tl de arkana yaslan satışları izle :)
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emre_fan_club 4 yıl
Bari bu gelsin de bunu alalım. Yeni yıla zen2yle girdik daha bekliyoruz. Kırmızısı da ayrı bir hoş.
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MrKemal17 4 yıl
ZenFone 2 daha başarılı.
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die_caprio 4 yıl
4 gb ramli,4000 mah bataryali telefonu 1000 lira altina hayal edenlere soruyorum;

Sen olsan evladina bile vermezsin o fiyata.
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doctor_bey 4 yıl die_caprio
die_caprio
4 gb ramli,4000 mah bataryali telefonu 1000 lira altina hayal edenlere soruyorum;

Sen olsan evladina bile vermezsin o fiyata.

Forumun ikinci el bölümünde çok garip şeyler oluyor, bir bakın derim, elbet bir yolunu bulup bu telefonu da Çinden bile daha ucuza getirirler bir şekilde
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Darkpower 4 yıl
Asusun 4 gb ram balonu patladı, bir telefonu Ocak ayında tanıtıp daha hala piyasaya sürememenin cezasını çekecek. İnsanların sabrıyla bu kadar oynamamalıydın ey asus. Senin telefonunun gelmesini çok bekledim ama daha da beklemem. Bir telefonu satın almak için maksimum 3 ay sabrederim. 3 aydan sonra sabır taşı çatlıyor.
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xxxx1 4 yıl
iğrenç bir fiyat politikası var Lenovo nun Türkiye pazarına özellikle telefonlarında, ve getirdikleri en silik modeler...
cihazlarını inceleme şansı buldum incelikleri ve şıklıklarına diyecek yok,zira mobil ürünlerdde incelik çok önemli ne kadar buyuk ekran olursa olsun,ve z2 bu cihazlardan malesef kalın.
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er türk 4 yıl
lenovonun tr fiyat politikası diye bişey arkadaşlar adam yurtdışında 400 tlye sattığı tlfnu burda 800 tl ye satıyorsa burda başka bişeylere bakmak lazım sonuçta 400 tl ye satarken fiyat politikasızmı satıyor .
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Lost In Mess 4 yıl
Bu gidişle Zenfone 2den önce bile gelebilir
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