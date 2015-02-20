Lenovo'dan bu kez ekran kalemli bir Vibe akıllı telefonu gelebilir





Haberini verdiğimiz üzere internete sızan modelleri ile MWC 2015 fuarını adeta istila etmesi beklenen Çinli Lenovo, fuarda kendisi açısından bir ilk olacak önemli bir ürün daha lanse edebilir. Bu kez karşımızda Vibe Max var.

Lenovo'nun fuardaki altıncı akıllı telefonu olacak Vibe Max, 6 inçlik 2560x1400 piksel çözünürlükte bir ekrana sahipken, AnyPen adı verilen bir ekran kalemi de sunacak. Şimdilik AnyPen ekran kaleminin neler sunacağı bilinmiyor. Lenovo Vibe Max, firmanın tarihindeki ilk ekran kalemli Android akıllı telefonu olacak. Bilgiler önceki 5 modeli de sızdıran MyPhone sitesinden geliyor.

Lenovo Vibe Max bu haliyle yeni serinin içerisindeki en büyük ekranlı üye durumuna yükseliyor. Muhtemelen de barındırdığı özellikler nedeniyle en pahalısı olacak. Yeni serinin fuar sonrasında satışa sunulması bekleniyor.









http://www.phonearena.com/news/The-6-inch-Quad-HD-Vibe-Max-could-be-Lenovos-first-Android-handset-to-feature-a-stylus-pen_id66242