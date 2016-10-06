Lenovo’dan dev satın alma hamlesi

Yıllar önce IBM’in bilgisayar bölümünü satın alarak ses getiren ve pazarda hızlı bir yükselişe geçen Lenovo şimdi başka bir devin peşine düştü. Japon elektronik devi Fujitsu’nun kişisel bilgisayar bölümü firmanın hedefinde.

Son yıllarda bilgisayar pazarında yaşanan durgunluk özellikle Japon firmalarını vurdu diyebiliriz. Sony bir süre önce VAIO bilgisayar bölümünü Japon bir ortaklığa devretmişti. Fujitsu ve Toshiba ise ortaklık arayışına girerek pazarda karlılığı korumanın planlarını yapıyordu ancak bu gerçekleşmedi.

Gelişmeler

Fujitsu gelirlerde yaşadığı sıkıntılardan sonra bilgisayar bölümünü ayrı bir iştirak olarak yönetmeye başlamıştı ve Toshiba ortaklığı gerçekleşmeyince elden çıkarmak için yeni arayışlara girmişti. Japonya’nın ikinci büyük PC üreticisi olan Fujitsu aradığını Lenovo’da buldu.

Lenovo ve Fujitsu arasındaki görüşmelerin ay sonunda neticelenmesi bekleniyor. Lenovo ya bilgisayar bölümünün büyük bir hissesini alarak yönetime geçecek veya tasarım ve üretim operasyonlarını transfer ederek ortaklık statüsüne geçecek. Lenovo hali hazırda Japonya’nın bir numarası NEC ile de ortaklık halinde. Şimdilik bu iki ihtimal üzerinde duruluyor.

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Fujitsu’nun bilgisayar bölümü yaklaşık 2000 çalışana sahipti ve hepsi Lenovo’ya transfer olacak. Fujitsu’nun hisseleri iddialardan sonra yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Lenovo da yüzde 2 değer kazandı. Her iki firma da yorum yapmaktan kaçınıyor.