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Lenovo’dan dev satın alma hamlesi

Bilgisayar pazarının bir numaralı ismi olan Lenovo, Japonya’nın dev isimlerinden Fujitsu’nun kişisel bilgisayar bölümüne kancayı takmış durumda. Görüşmeler devam ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,5b
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Donanım Haber
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllar önce IBM’in bilgisayar bölümünü satın alarak ses getiren ve pazarda hızlı bir yükselişe geçen Lenovo şimdi başka bir devin peşine düştü. Japon elektronik devi Fujitsu’nun kişisel bilgisayar bölümü firmanın hedefinde.

Son yıllarda bilgisayar pazarında yaşanan durgunluk özellikle Japon firmalarını vurdu diyebiliriz. Sony bir süre önce VAIO bilgisayar bölümünü Japon bir ortaklığa devretmişti. Fujitsu ve Toshiba ise ortaklık arayışına girerek pazarda karlılığı korumanın planlarını yapıyordu ancak bu gerçekleşmedi.

Gelişmeler

Fujitsu gelirlerde yaşadığı sıkıntılardan sonra bilgisayar bölümünü ayrı bir iştirak olarak yönetmeye başlamıştı ve Toshiba ortaklığı gerçekleşmeyince elden çıkarmak için yeni arayışlara girmişti. Japonya’nın ikinci büyük PC üreticisi olan Fujitsu aradığını Lenovo’da buldu.

Lenovo ve Fujitsu arasındaki görüşmelerin ay sonunda neticelenmesi bekleniyor. Lenovo ya bilgisayar bölümünün büyük bir hissesini alarak yönetime geçecek veya tasarım ve üretim operasyonlarını transfer ederek ortaklık statüsüne geçecek. Lenovo hali hazırda Japonya’nın bir numarası NEC ile de ortaklık halinde. Şimdilik bu iki ihtimal üzerinde duruluyor.

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Fujitsu’nun bilgisayar bölümü yaklaşık 2000 çalışana sahipti ve hepsi Lenovo’ya transfer olacak. Fujitsu’nun hisseleri iddialardan sonra yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Lenovo da yüzde 2 değer kazandı. Her iki firma da yorum yapmaktan kaçınıyor. 

 

http://www.zdnet.com/article/lenovo-in-talks-to-buy-fujitsus-pc-business-report/ Yorum Yaz
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alemburda34 3 yıl en beğenilen
Sıf şu firma doğru fiyatlandırma nedeniyle kârlılığı yakalayabildi. Gitti ülkelerde fiyat ayarını iyi tutturuyor. Ben bu firmadan sıradaki hamle olarak Sony telefon bölümünü almasını bekliyorum.
Sıf şu firma doğru fiyatlandırma nedeniyle kârlılığı yakalayabildi. Gitti ülkelerde fiyat ayarını iyi tutturuyor. Ben bu firmadan sıradaki hamle olarak Sony tel...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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gcb1903 3 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr

gcb1903

Kaliteli Japon markaların yerini ucuz G. Kore ve Çin markaları aldı. Artık kalite değil pazarlama iş yapıyor yeni sistemde.

Lenovo'yu son 2-3 senedir takip etmiyorsunuz belli ki. Dizüstü ve tablet tarafında son yılların açık ara en yenilikçi firması. Yaptığı inovasyonları yazsak sayfalar uzar gider. Türkiye'ye her ürünü gelmiyor o ayrı bir mesele.

Gayet takip ediyorum. Ben kaliteden bahsediyorum siz yenilikten. Bir ara anteni olan, tv izlenen Çin malı telefonlar modaydı bilirsiniz. Ben N97 kullanırdım 5 kat paraya almıştım ama tv izleyemezdim öyle anten çekip. Müthiş yenilikti evet ama sizce bu o telefonları N97'den daha yenilikçi, daha iyi yapıyorsa bir şey diyemem. Ama benim N97 4 sene tık demedi taş gibiydi. O telefonlar ise dandik plastikti 3 5 ayda pertleri çıkıyordu.

Bahsettiğim şey kalite. Sizce Lenovo tabletleri ve diğer ürünleri çok kaliteli mi yoksa çok ucuz mu diye fazla satıyor?
Biyturs_OnSrgcb1903Kaliteli Japon markaların yerini ucuz G. Kore ve Çin markaları aldı. Artık kalite değil p...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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Tensi 3 yıl
Fujitsu bir ara Siemens notebooklari da uretiyordu. Hala o telif hakkina sahiplerse, Lenovo tek firmayi satin alarak hem Japonya hem de Avrupa'da cok guclu hale gelmek istiyor olabilirler.
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3arbar 3 yıl
günümüz dünyasında maddi olarak malı götürenler yazılım firmaları oluyor.
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leventdln 3 yıl
Şurda kaç üretici kaldı zaten onuda alın.
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fuujitsu 3 yıl
Japon firmaları bir bir Çinlilerin eline düşüyor.
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DH Misafiri 3 yıl
Sony telefon bölümünü satmaz merak etmeyin biz telefon işinden asla çıkmayacağız gibi bir açıklama yapmıştı, hadi diyelim ki satmaya kalktı bunuda bir Japon firmaya verir Vaio yu Lenovo da almak istiyordu baya yüksek bir meblağ ile ama Sony o markalaşmış ismi Japon olarak kalması için yine Japon bir firmaya satmıştı
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idombayci 3 yıl
Laptop ve telefonlarda sürekli çine veri gönderdiği yazıldıktan sonra uzak durduğum firma. Zaten 6 ay önce aldığın telefon,oem ve notebook u yarı fiyatına bile zor satıyorsun.Satmasan bile güncellemelerle performansı düşürülüyor. Kaliteyi es geçip sürümden kazanma revaçta.
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gcb1903 3 yıl
Kaliteli Japon markaların yerini ucuz G. Kore ve Çin markaları aldı. Artık kalite değil pazarlama iş yapıyor yeni sistemde.
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Biyturs_OnSr 3 yıl gcb1903
gcb1903

Kaliteli Japon markaların yerini ucuz G. Kore ve Çin markaları aldı. Artık kalite değil pazarlama iş yapıyor yeni sistemde.

Lenovo'yu son 2-3 senedir takip etmiyorsunuz belli ki. Dizüstü ve tablet tarafında son yılların açık ara en yenilikçi firması. Yaptığı inovasyonları yazsak sayfalar uzar gider. Türkiye'ye her ürünü gelmiyor o ayrı bir mesele.
1 Yanıt Yanıtla +3
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alemburda34 3 yıl en beğenilen
Sıf şu firma doğru fiyatlandırma nedeniyle kârlılığı yakalayabildi. Gitti ülkelerde fiyat ayarını iyi tutturuyor. Ben bu firmadan sıradaki hamle olarak Sony telefon bölümünü almasını bekliyorum.
1 Yanıt Yanıtla +17
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0MG90 3 yıl alemburda34
alemburda34

Sıf şu firma doğru fiyatlandırma nedeniyle kârlılığı yakalayabildi. Gitti ülkelerde fiyat ayarını iyi tutturuyor. Ben bu firmadan sıradaki hamle olarak Sony telefon bölümünü almasını bekliyorum.

O biraz zor. Mobil bölümü satmayacaklarını ve kapatmayacaklarını açıkladılar geçen sene.
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