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Lenovo'dan fiyat odaklı yeni orta seviye akıllı telefon: K4 Note

Lenovo'nun fiyatıyla oldukça dikkat çeken yeni K4 Note modeli resmiyet kazandı. Geçen yılki K3 Note'a göre bir takım geliştirmelerle gelen modelin detayları haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,5b
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5
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde haberimizde de yer verdiğimiz Lenovo'nun yeni telefonu K4 Note resmi olarak duyuruldu. CES 2016 fuarında ilk defa görücüye çıkan telefon fiyatı ve bazı özellikleriyle dikkat çekiyor.
Lenovo'dan fiyat odaklı yeni orta seviye akıllı telefon: K4 Note
 
K3 Note'da olduğu gibi 5.5 inç boyutlu 1920x1080 piksellik ekrana sahip telefonda çizilmelere karşı Gorilla Glass 3 cam kullanılmış. Yonga seti tarafında 64-bit tabanlı MediaTek MT6753'ün bulunduğu K4 Note'un işlem gücü tarafında 8 adet Cortex A53 çekirdeği ve grafik gücü olarak Mali T720-MP3 grafik birimi yer alıyor. 3GB RAM'in yanında 16GB dahili depolama alanı sunan telefon aynı zaman microSD kart desteğine de sahip. 
 
Lenovo'dan fiyat odaklı yeni orta seviye akıllı telefon: K4 Note
Arka tarafında 13MP çözünürlükte ISOCELL özellikli ve f2.2 diyafram açıklığına sahip kamera ile çift tonlu flaşın yer aldığı cihazın ön yüzünde ise 5MP'lik öz çekim kamerası bulunuyor. Dikkat çeken bir özellik olarak ön kısımda 1.5 Watt güçte iki höparlörün bulunduğu telefonda hoparlörler Dolby Atmos teknolojisiyle destekleniyor. 
Lenovo'dan fiyat odaklı yeni orta seviye akıllı telefon: K4 Note
 
Bağlantı tarafında microSIM desteği, Bluetooth 4.0, WiFi 802.11ac, LTE ve A-GPS gibi günümüz çözümlerinin yer aldığı cihazın arka yüzünde son dönemde oldukça yaygınlaşan parmak izi okuyucuya yer verilmiş.
Lenovo'nun TheaterMax adını verdiği bir uygulamaya da sahip olan modeldeki içerikler, VR gözlüğü takıldığı zaman cihaz tarafından 3 boyutlu hale dönüştürülüp gözlük aracılığıyla görüntülenebiliyor.
Lenovo'dan fiyat odaklı yeni orta seviye akıllı telefon: K4 Note

İlk etapta 19 Ocak'ta Hindistan'da satışa sunulacak Lenovo K4 Note'un fiyatı ise $180 gibi oldukça uygun bir seviyede tutulmuş. Modelin ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

http://shopap.lenovo.com/in/en/smartphones/k-series/k4-note Yorum Yaz
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idris 3 yıl
Cihaz çok şık. Keşke 10 dolar fazla olsaydı da Helio X10 olsaydı.
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wickersan 3 yıl
MT6753 saçma olmuş
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le_tatative 3 yıl
Beyler Redmi Note 3 mü alayım bunu mu bekleyeyim?
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King Stannis 3 yıl le_tatative
le_tatative

Beyler Redmi Note 3 mü alayım bunu mu bekleyeyim?

Redmi Note 3.


Mt 6753le birlikte gelen Mali t720mp3 1080p için yetersiz kalıyor. 4000 mah pil avantajıda var Redmi Note 3'ün.
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