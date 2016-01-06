Lenovo'dan fiyat odaklı yeni orta seviye akıllı telefon: K4 Note

Geçtiğimiz günlerde haberimizde de yer verdiğimiz Lenovo'nun yeni telefonu K4 Note resmi olarak duyuruldu. CES 2016 fuarında ilk defa görücüye çıkan telefon fiyatı ve bazı özellikleriyle dikkat çekiyor.

K3 Note'da olduğu gibi 5.5 inç boyutlu 1920x1080 piksellik ekrana sahip telefonda çizilmelere karşı Gorilla Glass 3 cam kullanılmış. Yonga seti tarafında 64-bit tabanlı MediaTek MT6753'ün bulunduğu K4 Note'un işlem gücü tarafında 8 adet Cortex A53 çekirdeği ve grafik gücü olarak Mali T720-MP3 grafik birimi yer alıyor. 3GB RAM'in yanında 16GB dahili depolama alanı sunan telefon aynı zaman microSD kart desteğine de sahip.

Arka tarafında 13MP çözünürlükte ISOCELL özellikli ve f2.2 diyafram açıklığına sahip kamera ile çift tonlu flaşın yer aldığı cihazın ön yüzünde ise 5MP'lik öz çekim kamerası bulunuyor. Dikkat çeken bir özellik olarak ön kısımda 1.5 Watt güçte iki höparlörün bulunduğu telefonda hoparlörler Dolby Atmos teknolojisiyle destekleniyor.

Bağlantı tarafında microSIM desteği, Bluetooth 4.0, WiFi 802.11ac, LTE ve A-GPS gibi günümüz çözümlerinin yer aldığı cihazın arka yüzünde son dönemde oldukça yaygınlaşan parmak izi okuyucuya yer verilmiş.

Lenovo'nun TheaterMax adını verdiği bir uygulamaya da sahip olan modeldeki içerikler, VR gözlüğü takıldığı zaman cihaz tarafından 3 boyutlu hale dönüştürülüp gözlük aracılığıyla görüntülenebiliyor.

İlk etapta 19 Ocak'ta Hindistan'da satışa sunulacak Lenovo K4 Note'un fiyatı ise $180 gibi oldukça uygun bir seviyede tutulmuş. Modelin ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

http://shopap.lenovo.com/in/en/smartphones/k-series/k4-note