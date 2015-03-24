Lenovo'dan uygun fiyatlı yeni akıllı telefon : K3 Note

Akıllı telefon pazarında özellikle son zamanlarda giriş-orta seviye modeller arasında da büyük bir rekabet yaşanırken Lenovo orta segmentte yarışacak yeni telefonu K3 Note'u duyurdu. Çin'e özel duyurusu yapılan akıllı telefon ilginç arka kapak tasarımı ve fiyatı ile dikkat çekiyor. 899 Çin Yuanı (Yaklaşık 370 TL) fiyata sahip model şimdilik Çin içerisinde Xiaomi, Huawei ve Meizu gibi yerli üreticilerin modelleri ile yarışacak.

Telefon hafızasını Micro SD kart ile arttırmak mükün. Arka kısımda Çift LED flaş bulunurken flaşların arasında bulunan LED bilirim ışığı da ilginç bir detay olarak dikkat çekiyor. Lenovo K3 Note kasası 7.6mm kalınlığında ve 150 gram ağırlığa sahip, arka kapakta yuvarlak ve hafif çıkıntılı logo ile de tasarım farklılaşmayı başarıyor. Bataryası sökülebilen akıllı telefon Android 5.0 Lollipop sürümü ile birlikte geliyor.

5.5 inç ekran büyüklüğüne sahip K3 Note, FHD ekran çözünürlüğü sunabiliyor. İşlem gücünü Mali-T760MP2 grafik birimine sahip 64-bit MediaTek MT6752 çipsetinden karşılayan modele 2 GB sistem belleği ve 16 GB depolama alanı eşlik ediyor. Arkada 13 MP ana kamera önde ise 5 MP selfie kamerası yer alırken telefonun batarya kapasitesi 3000mAh olarak belirlenmiş.