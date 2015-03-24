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Lenovo'dan uygun fiyatlı yeni akıllı telefon : K3 Note

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
18b
1
75
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Lenovo'dan uygun fiyatlı yeni akıllı telefon : K3 Note

Akıllı telefon pazarında özellikle son zamanlarda giriş-orta seviye modeller arasında da büyük bir rekabet yaşanırken Lenovo orta segmentte yarışacak yeni telefonu K3 Note'u duyurdu. Çin'e özel duyurusu yapılan akıllı telefon ilginç arka kapak tasarımı ve fiyatı ile dikkat çekiyor. 899 Çin Yuanı (Yaklaşık 370 TL) fiyata sahip model şimdilik Çin içerisinde Xiaomi, Huawei ve Meizu gibi yerli üreticilerin modelleri ile yarışacak.

5.5 inç ekran büyüklüğüne sahip K3 Note, FHD ekran çözünürlüğü sunabiliyor. İşlem gücünü Mali-T760MP2 grafik birimine sahip 64-bit MediaTek MT6752 çipsetinden karşılayan modele 2 GB sistem belleği ve 16 GB depolama alanı eşlik ediyor. Arkada 13 MP ana kamera önde ise 5 MP selfie kamerası yer alırken telefonun batarya kapasitesi 3000mAh olarak belirlenmiş.

Telefon hafızasını Micro SD kart ile arttırmak mükün. Arka kısımda Çift LED flaş bulunurken flaşların arasında bulunan LED bilirim ışığı da ilginç bir detay olarak dikkat çekiyor. Lenovo K3 Note kasası 7.6mm kalınlığında ve 150 gram ağırlığa sahip, arka kapakta yuvarlak ve hafif çıkıntılı logo ile de tasarım farklılaşmayı başarıyor. Bataryası sökülebilen akıllı telefon Android 5.0 Lollipop sürümü ile birlikte geliyor.

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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl en beğenilen Mihrali Bey
teknobah
Fiyat/performans konusunda uçmuş uçmuş evren değiştirmiş bu cihaz. :D Dusunsenize 400 liraya TR'de temin edebiliyoruz su cihazı.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Kan emiciler yedirir mi hocam. Kitlerler 1000 liraya
teknobahFiyat/performans konusunda uçmuş uçmuş evren değiştirmiş bu cihaz. :D Dusunsenize 400 liraya TR'de temin edebiliyoruz su cihazı.
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1 Yanıt Yanıtla +8
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N. Chomsky 4 yıl

Nasıl bir ülkede yaşıyorsak artık 370 Tl'lik telefona 1000 Tl vermeyi kabul edecek duruma gelmişiz.
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idris 4 yıl
Bence olmuş bu.
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DH Misafiri 3 yıl
LENOVA K3 NOT ALDIM 1 HAFTA KULANDIM POWER ENTEKRESİ YANDI PARÇASINI NEREDE BULABİLİRİM YARDIMCI OLURMUSUNUZ
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar lenovo k3 note sadece ekranının fiyatlarını bilen vardı yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler.
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DH Misafiri 3 yıl
aliexpress den aldım bende gayet hoş sipariş ile imei numarası veriyorsun sana imei çakıp gönderiyorlar gümrüğe takılmadan geldi
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ahmetcoban_gs 3 yıl
beyler evkur lenovo a7010 diye k4 note satılıyor alan varmıdır ?
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DH Misafiri 3 yıl
internetten bakıyorum bulamadım fiyatını. bilen varmı şuan ne kadar fiyatı.
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DH Misafiri 3 yıl
ertemli
Orijinalden alıntı: denizzz01 Arkadaşlar cihazın türkiyede satışa sunulma durumu yokmudur
A7000 var Mediamarkt Ama 8 gb

sahibinden.com/...
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wkend 4 yıl
lenovo k3 note kılıf var elimde.özelden ulaşabilirsiniz..özellikle bayanlar için kullanılan pembe renk tir
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denizzz01 4 yıl
Arkadaşlar cihazın türkiyede satışa sunulma durumu yokmudur
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ertemli 4 yıl denizzz01
denizzz01
Arkadaşlar cihazın türkiyede satışa sunulma durumu yokmudur

A7000 var
Mediamarkt
Ama 8 gb
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DH Misafiri 4 yıl
SLM KARDEŞ İMEİ SİNİ DEĞİŞTİREBİLİRSİN KENDİNDE ATABİLİRSİN İKİ DAKİKANI ALIR MTK TOOLS DİYE PROGRAM VAR ONUNLA ESKİ TAKOZ ÇALIŞMAYAN TELEOFN İMESİNİ AL ONA AT KULLAN:)TAKILDIĞIN NOKTA OLURSA YARDIMCI OLURUM.BASİT İMEİ İŞLERİ İÇİN TELEFONCULARA SERVET ÖDEMEYİN BİRAZCIK ARASTIRIN İŞLMELERİ BASİT NETTE SÜRÜYLE YOLU VAR takıntın olursa mail at ( kontmemet@hotmail.com
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emre_fan_club 4 yıl DH Misafiri
Hocam kendi mesajına kendin cevap vermişsin.
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar bir sorum olacak bunu tr de işletmeyip ime sini değiştirebilirmiyiz acil cevap verebilecek varsa sevinirim
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ShadowOfSpirit 4 yıl
Arkadaşlar cihazin forum ana konusu var demiş merak ettim linki nedir.bulamadimda
bu arada 500 tl ye veliegzpresten siparis verdim.gelicek insallah.araya araci sokup ekstra 150 tl vermek istemedim acikcasi.zorilla glass bile yok.bu paraya bu köfte fazla bile.
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orbitim 4 yıl
arkadaşlar bu aylarda yurdışından lenovo k3 note alan arkadaş varsa bana pmden ulaşabilir mi?
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