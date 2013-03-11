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Lenovo'nun Intel Clover Trail+ işlemcili telefonu K900'ün fiyat ve çıkış tarihi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Lenovo'nun Intel Clover Trail+ işlemcili telefonu K900'ün fiyat ve çıkış tarihi
Mobil telefon sektörüne geçtiğimiz yılın başında Lenovo ve Motorola ile imzaladığı çok yıllı ortaklık anlaşmalarıyla sağlam bir giriş yapan yarı iletken devi Intel, geçen bir sene içerisinde İngiliz teknoloji firması ARM'ın hakimi olduğu bu pazarda planladığından çok daha sönük bir performans ortaya koydu ve yürütülen bölgesel faaliyetlerin dışında dünya geneline istediği düzeyde açılım gerçekleştiremedi. Motorola RAZR i'nin de başarılı bir grafik oluşturmak için yeterli olmadığı Santa Clara merkezli şirketin ilk yılının ardından CES 2013'te tanıtılan yeni Atom işlemcilerle endüstrinin bu cephesindeki haraketlilik üst seviyeye ulaştı. Ardından tüketiciye hazır ilk çözümlerden birini son dönemin en gözde üreticilerinden Lenovo gün yüzüne çıkardı. K900 modelli aygıt ile alakalı iki aydır herhangi bir gelişme yaşanmazken, önceki gün Çin merkezli bir internet sitesi seri üretimin nihayet başladığını müjdeledi.
Geçmişteki yayınlarıyla güvenilirliğini ispatlamış olan MyDrivers.com isimsiz kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Las Vegas'taki tanıtımda henüz prototip aşamasında olduğu görülen Lenovo K900'ün resmen üretilmeye başladığını bildirdi. Yalnızca 6.9mm kalınlığında, 162 gram ağırlığındaki desenli paslanmaz çelik alaşımı ve polikarbonattan meydana gelen bir kasaya sahip akıllı telefon, 32nm HK-MG mimarisiyle geliştirilen 2GHz saat hızındaki çift çekirdekli, Hyper-Threading destekli Clover Trail+ Atom Z2580 işlemci ve Imagination Technologies'in 533MHz hızında çift çekirdekli PowerVR SGX544 grafik birimini bünyesinde barındırıyor. Intel işlemcili ilk Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüklü telefon olan K900'ün 5.5 inçlik IPS LCD paneli, 401ppi düzeyinde bir piksel yoğunluğuna sahip. Arka kamera tercihini Sony'nin yeni üst düzey modellerine de eşlik eden 13MP'lik f/2.2 diyafram aralıklı yeni nesil yığınlı CMOS Exmor RS'den yana kullanan Çinli firmanın x86 mimarili yeni amiral gemisinin diğer teknik detayları arasında, 2GB sistem belleği, 16GB dahili hafıza, microSD kart slotu, 2MP ön kamera, çift bant Wi-Fi, Bluetooth ve Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi yer alıyor.
Önümüzdeki aylarda ABD'yi geride bırakarak dünyanın en büyük mobil pazarı olması beklenen Çin'in Samsung'un ardından iki numaralı üreticisi konumundaki Lenovo, ürün yelpazesini şimdiye kadar bütçe dostu modellerle doldurmuştu. Üst düzey çözümlerini dahi oldukça makul seviyelerden piyasaya süren firmanın aynı stratejiyi K900'de de sürdüreceği belirtiliyor. Henüz kesinleşmemiş olsa da 2999 yuan (483$ - 868TL) gibi bir fiyatlandırmaya tabi tutulacağı tahmin edilen telefon, Lenovo'nun dünya geneline açılmak için bir süredir sürdürdüğü projelerinden ilkini teşkil ediyor olabilir. Amerika ve Avrupa'daki tüketicilere ulaşarak kişisel bilgisayar piyasasının ardından mobil sektörde de uluslararası bir marka haline gelip sektörün öncü oyuncularından biri haline gelmeyi amaç edinen uzak doğulu teknoloji şirketi, 17 Nisan itibarıyla kendi ülkesinde K900'ün satışına başlayacak. Takip eden günlerde satış ağının diğer Asya ülkelerini de kapsamaya başlaması bekleniyor.
Clover Trail+ kod adlı Intel'in yeni çipsetlerini benimseyen üreticilerin başında gelen Lenovo'yu yılın ilk yarısında Hindistanlı LAVA ve ZTE takip edecek. Google tarafından satın alınıp yenilenme çalışmalarına başlanan Motorola'dan da benzer donanım özelliklerine sahip bir cihazın gelebileceği konuşuluyor. Intel'in mobil sektördeki sonraki nesil çözümlerinden Bay Trail kod adlı donanımlarını beraberinde getiren ilk aygıtların ise; yıl sonuna doğru teknoloji dünyasının beğenisine sunulacağı öngörülüyor. 

http://news.mydrivers.com/1/256/256925.htm Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar babam 350 dolara yurt dısında getırcek telofunu bataryası 2150 mah 2000 li bişiydi oyun performansı s4 le aynı gıbı bıraz dahaa ıyı bataryası ekran pıkselı cozuunurlugu olsun yeterlı gıbı duruyo 2 gb ram full hd video ön kamera full hd daha ne olsun 5.5 ınch ekran super bısı
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DH Misafiri 6 yıl
bizim dell inspiron 5520 ram 6gb lenovonun ram 2gb lık laptop undandan daha yavaş lenovo bir canavar.lenovo a830 cep telefonu alan kişi çok memnunmuş kargo dahil 368 tl ye almış internet üzerinden çinden gelmiş.bende lenovo alacam galaxy w mu satıp...
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Srcn81 6 yıl
Wayyy

Süpermiş..
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DH Misafiri 6 yıl
Başka sitedeki yorumlarda niyete tam tersi bana radyodan çıktı 189 ama yinede şüpheliyim alma konusunda dolandırıcı dikkat bunlar için hayırlısi amaiyi araştırın
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karamelemre 6 yıl
Bir iyi bir de kötü kaberim var:
İyi) 2500mmAh bir bataryaya sahip olması bekleniyormuş.
Kötü) K800 gibi Türkiye pazarına hiç uğramayabilir.
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karamelemre 6 yıl
telefonun teknik özellikleri çok güzel. fiyatı daha da güzel.
tek düşündüren batarya ömrü...
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foz54 6 yıl
tasarımın güzelliği özneldir ama bence bu tasarım harika!!
tasarım olarak en beğendiğim model xperia z'di ta ki bunu görene kadar
ayrıca intelin bu işlemcisini mwcde test etmiştilerdi arm a15 işlemcileri tokatlıyan süper bir performansı vardı
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MIKROP DOGAN 6 yıl
en dikkat ettiğim şey tasarım ve bu telefonda fazlası ile var
çok hoş ve sağlam görünüyor
gps performansı nasıl olur acaba ?
kaç liraya gelir
1300-1400 gibi satılmaya başlanırsa peynir ekmek gibi gidebilir
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joyberk 6 yıl
şimdiye kadar gördüğüm en klas telefon tasarımı
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FreeRun 6 yıl
tasarım ilk bakışta göze hoş geliyor.
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