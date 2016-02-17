Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo'nun "muhteşem" olarak tanımladığı yeni akıllı telefonu merak uyandırıyor

Mobil Dünya Kongresi'ne sayılı günler kala Lenovo da amiral gemisi şovuna seyirci kalmayacağını gösterdi. Şirket yeni akıllı telefonuyla ilgili merak uyandıran görseller yayınlamaya devam ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
13,6b
1
25
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lenovo geçtiğimiz Pazartesi günü Twitter hesabından yaklaşmakta olan yeni akıllı telefonunun arka panelinin üst yarısını gösteren, son derece merak uyandırıcı bir görsel yayınlamıştı. Şirket bu kez üstün ses kalitesini ortaya koyan yeni bir görsel yayınlayarak kafalardaki soru işaretlerini arttırdı. Lenovo'nun sadece birkaç gün sonra başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde Samsung, LG ve Gionee gibi markaların amiral gemisi şovuna seyirci kalmayacağı ve "Lemon 3 Plus" isimli bir akıllı telefon tanıtacağı söyleniyor.

Önceki teaser görüntüsü, telefonun üzerine dökülmüş sıvı metal alaşımla, tamamen metal bir gövde tasarımının ipuçlarını veriyordu. Yayınlanan yeni görsel ise cihazın DolbyAtmos ses sistemi sayesinde zengin ve güçlü bir deneyim sunacağını ortaya koyuyor. Görselleriyle merak uyandıran yeni telefonun şirketin bu yılın başlarında Çin'de piyasaya sürdüğü Lemon 3 modelinin daha büyük bir versiyonu olması bekleniyor.
Lemon 3 Plus olarak lanse edilecek cihazın 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü 5.5 inç Full HD IPS ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. Cihaz muhtemelen sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 616 işlemci, Adreno 405 grafik işlemcisi ve 3 GB RAM ile donatılacak.
Lenovo akıllı telefonla birlikte 16 GB dahili depolama alanı sunacak. Ancak kullanıcılar cihazın microSD kart yuvası ile bunu 128 GB kapasitesine kadar genişletme seçeneğine sahip olacaklar. Lemon 3 Plus'ın 13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kamera ile gelmesi ve telefonun Wi-Fi, 4G LTE, GPS ve USB 2.0 bağlantılarını desteklemesi bekleniyor.

Google, en yeni mobil işletim sistemi Android 6.0 Marshmallow'u yayımladı ancak Lemon 3 Plus, yeni işletim sistemiyle gelmeyebilir. Phablet bunun yerine Android 5.1 Lollipop alacak. Müşterilerin, Lenovo'nun cihaz için bir yazılım güncellemesi çıkarana kadar beklemesi gerekebilir. Çin'de piyasada olan Lemon 3, gümüş ve altın renklerde sunuluyor. Telefonun büyük versiyonunun da aynı renk seçeneklerine sahip olmasını bekleyebiliriz.

https://twitter.com/Lenovo_in/status/699147337541644288 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kadirirdem 3 yıl en beğenilen
16 gb hafıza s616 işlemcili süper telefon he :D
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mu5tafa 3 yıl
16 gb hafızası olan muhteşem telefon.
yav arkadaş sen lenovo sun. Fark yaratsana. Yap 128 gb dahili hafızalı bir telefon sanın duyulsun. Niye lenovo alalım yoksa.
16 gb hafızası olan muhteşem telefon.yav arkadaş sen lenovo sun. Fark yaratsana. Yap 128 gb dahili hafızalı bir telefon sanın duyulsun. Niye lenov...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
atilim77 3 yıl
Özllikleri gsmarena sitesinde mevcut lenovo lemon 3 diye çok elzem süper bi telefon gibi değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 3 yıl
Bir çift hoparlör gördüm sanki. Android hep aynı. Lay lay lom diyerek ilerliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
szr1907 3 yıl
Lenovo önce vibe x3 modelini Türkiye ye göndersin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BurakKsglu 3 yıl
Bataryası hariç Nexus6P tarif etmişsiniz.Getirseydi keşke Huawei ama firma kendini düşündü biraz sanki.
fxmaster
Benim için telefonda önemli maddeler1) Kamerası iyi olacak.Megapikseli arttırdıkça arttırmak şart değil.16 yeter. Biraz da piksel kalitesi gelişmeli. 2) Pil kapasitesi iyi olacak.(5000 mah kadar)3) Pili çıkarılabilir olacak.Batarya ömrü için yapılabilecek her türlü optimizasyon yapılmış olacak.4) İçinde ıvız zıvır lüzumsuz programlar olmayacak.İşe yaramayan ve cihazı yavaşlatan programlar tam bir israf.5) Ekranın full hd olması yeterli.Ekran verimli olmalı.6) Ram en az 4 olacak.Mümkünse 6 tercih.7) Yazılım güncelleme desteği ne kadar uzun olursa o kadar iyidir.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 3 yıl
Bu reklama o ozellikler gitmemis :(((
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Primitive Yordle 3 yıl
Ben de s820 4 gb ram 64 gb depolama 3 gun pil omru falan sandim
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 3 yıl
uzman teknikerimiz kadirirdem forumdashimizin takdir edilen tespiti dogrultusunda lenovo limon 3plas ile iliskilendirilen ozelliklere ihtimal sahip olmayacaktir.
hatali bir aciklama gibi bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pranis 3 yıl
İnsana yaranamıyorsun işte yorumlara bakılırsa.
bunlara vericen hd ekran kalitede 1 gb ramli telefonu, şöyle böyle diye övücen 3000 lirasını alıcan.
lenovo gibi biz kullanıcıyı düşünelim dedin mi, başlıyosun eleştirilmeye bu yok o yok şu yok.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MuscleTower 3 yıl pranis
pranis
İnsana yaranamıyorsun işte yorumlara bakılırsa.
bunlara vericen hd ekran kalitede 1 gb ramli telefonu, şöyle böyle diye övücen 3000 lirasını alıcan.
lenovo gibi biz kullanıcıyı düşünelim dedin mi, başlıyosun eleştirilmeye bu yok o yok şu yok.

Kullanıcıyı düşünen firma olmaz karı düşünür hepsi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prisoners57 3 yıl
Lenova iyidir. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 3 yıl
Çift hoparlör neden hala telefonlarda standart olmadı anlamak güç.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 3 yıl
Snapdragon 615 ile nasıl muhteşem oluyor anlamadım
Ayrıca kapak ben plastiğim diye bağırıyor. Hiç sanmıyorum metal materyal kullanacaklarına.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 3 yıl
Muhtesem suleyman..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13592 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lenovo, akıllı telefon ve
6 etiket daha mwc 2016 lemon 3 plus Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl LinkPack uygulaması ile, kayıtlı linkler tek pakette 3 yıl Asus ZenPad serisi artık kurumlara yöneliyor 3 yıl Dünyanın ilk anket odaklı sosyal ağ uygulaması Phokis incelemesi 3 yıl Dünyanın ilk işe yarayan bükülebilir telefonu geliştirildi 3 yıl Windows 7 ve 8.1'in resmi ISO'ları hala indirilebiliyor 3 yıl LG G5, sihirli bağlantı noktası ile görüntülendi 3 yıl Ubuntu ve Meizu, MWC 2016 fuarında yeni bir ürün tanıtacak 3 yıl Spigen Galaxy S7 kılıfları, ön siparişe başladı 3 yıl Khronos nihayet Vulkan 1.0 grafik API'sinin teknik özelliklerini yayınladı 3 yıl Gamestop: Playstation VR yıl sonunda çıkacak 3 yıl Nano yapılı cam disk üzerinde sonsuza kadar veri saklanabilecek 3 yıl Deadpool'ın açılış sinematiği Nvidia donanımı ile hazırlanmış 3 yıl Instagram'a 2 aşamalı güvenlik sistemi geliyor 3 yıl Dünya çapında tablet dağıtımı %23 arttı 3 yıl 4 Dolar'a akıllı telefon olur mu? 3 yıl Yeni Android reklamında Apple eleştiriliyor 3 yıl Türk araştırmacı, fiber altyapı masraflarını azaltmak için çalışıyor 3 yıl Türk girişimcilerden Continuum için dizüstü aksesuarı 3 yıl 3D yazıcılar kullanılarak insan kulağı üretildi 3 yıl Bir Süper-Dünya'nın atmosferi ilk kez incelendi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Lenovo'nun "muhteşem" olarak tanımladığı yeni akıllı telefonu merak uyandırıyor Sonraki Windows 10 ekosistemine üçüncü süper telefon geliyor 3 yıl Samsung'dan orta seviyeye 14nm avantajı: Exynos 7870 3 yıl Üst seviyeye 22.5MP çözünürlük takviyesi: Sony IMX 318 3 yıl Line bir yıl önce satın aldığı MixRadio dijital müzik servisini kapatıyor 3 yıl Samsung Galaxy A7 2016 inceleme videosu "Sınıfında sınırları zorlayan telefon" 3 yıl Apple 2008'den bu yana en güçlü Ocak ayını geçirdi 3 yıl Santimetresine kadar doğru bilgi veren GPS'ler geliyor 3 yıl 90 Dolar’a 200GB kapasiteli micro SD hafıza kartı 3 yıl Silverstone Strider Titanium serisi satışa çıkıyor 3 yıl Samsung'un akıllı ayakkabısı MWC 2016 fuarına ayak basıyor 3 yıl Huawei P9 görselleri sızdırıldı 3 yıl LG K8 akıllı telefonu resmiyet kazandı 3 yıl Anonymous’un Emniyet’e sızdığı iddiasının gerçek yüzü 3 yıl Daredevil'ın 2.sezonundan ilk uzun fragman 3 yıl Kırılamayan RFID çipleri kredi kartlarını güvence altına alacak 3 yıl Apple TV’nin sinematik ekran koruyucularını Android’de kullanın 3 yıl Çin'in yeni teleskopu dünya dışı yaşamı araştıracak 3 yıl Google'ın quantum bilgisayarı normal bilgisayardan 100 milyon kat hızlı 3 yıl AMD'den sanal gerçeklik için işlemci önerisi 3 yıl Nintendo'nun yeni nesil konsoluna Unreal Engine 4 ve Frostbite desteği Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim