Lenovo'nun "muhteşem" olarak tanımladığı yeni akıllı telefonu merak uyandırıyor

Lenovo geçtiğimiz Pazartesi günü Twitter hesabından yaklaşmakta olan yeni akıllı telefonunun arka panelinin üst yarısını gösteren, son derece merak uyandırıcı bir görsel yayınlamıştı. Şirket bu kez üstün ses kalitesini ortaya koyan yeni bir görsel yayınlayarak kafalardaki soru işaretlerini arttırdı. Lenovo'nun sadece birkaç gün sonra başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde Samsung, LG ve Gionee gibi markaların amiral gemisi şovuna seyirci kalmayacağı ve "Lemon 3 Plus" isimli bir akıllı telefon tanıtacağı söyleniyor.





Önceki teaser görüntüsü, telefonun üzerine dökülmüş sıvı metal alaşımla, tamamen metal bir gövde tasarımının ipuçlarını veriyordu. Yayınlanan yeni görsel ise cihazın DolbyAtmos ses sistemi sayesinde zengin ve güçlü bir deneyim sunacağını ortaya koyuyor. Görselleriyle merak uyandıran yeni telefonun şirketin bu yılın başlarında Çin'de piyasaya sürdüğü Lemon 3 modelinin daha büyük bir versiyonu olması bekleniyor.

Lemon 3 Plus olarak lanse edilecek cihazın 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü 5.5 inç Full HD IPS ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. Cihaz muhtemelen sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 616 işlemci, Adreno 405 grafik işlemcisi ve 3 GB RAM ile donatılacak.

Lenovo akıllı telefonla birlikte 16 GB dahili depolama alanı sunacak. Ancak kullanıcılar cihazın microSD kart yuvası ile bunu 128 GB kapasitesine kadar genişletme seçeneğine sahip olacaklar. Lemon 3 Plus'ın 13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kamera ile gelmesi ve telefonun Wi-Fi, 4G LTE, GPS ve USB 2.0 bağlantılarını desteklemesi bekleniyor.





Google, en yeni mobil işletim sistemi Android 6.0 Marshmallow'u yayımladı ancak Lemon 3 Plus, yeni işletim sistemiyle gelmeyebilir. Phablet bunun yerine Android 5.1 Lollipop alacak. Müşterilerin, Lenovo'nun cihaz için bir yazılım güncellemesi çıkarana kadar beklemesi gerekebilir. Çin'de piyasada olan Lemon 3, gümüş ve altın renklerde sunuluyor. Telefonun büyük versiyonunun da aynı renk seçeneklerine sahip olmasını bekleyebiliriz.