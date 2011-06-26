Lenovo'nun tabletleri ThinkPad ve K1 birkaç hafta içinde piyasaya çıkabilir

Lenovo'nun tablet piyasasına iki yeni ürünle ağırlığını koymaya çalışacağı geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bir yol haritasında görüntülenmişti. Lenovo ThinkPad ve Lenovo IdeaPad K1 adını alacak iki yeni modelin henüz kesin özellikleri bilinmese de yakın zamanda ABD piyasasında olma ihtimali kuvvetlendi.

IdaePad K1 modelinin bilinen özellikleri 10.1 inç 1200 x 800 piksel ekran, Tegra 2 işlemci, 32GB kapasite, 5 MP arka / 2MP ön kamera, microSD slotu, mikro HDMI çıkışı ve SIM kart girişi ve Android Honeycomb işletim sistemi.

ThinkPad modeli ise 10.1 inç 1200 x 800 kapasitif LCD ekran, çift çekirdekli ARM işlemci, Android Honeycomb işletim sistemi, Lenovo aile arayüzü özelliklerine sahip ve özellikle iş dünyasına yönelik olarak sunulacak.

Lenovo'nun ABD pazarına yönelik olarak başlattığı ortaklık programı kapsamında iki yeni ürünün muhtemel çıkış tarihlerini açıkladı. Lenovo ThinkPad modeli 28 Haziran'da, IdeaPad K1 modeli ise Haziran sonu veya Temmuz ayı içerisinde piyasada olacak. Henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için fiyatlandırma ve diğer ülkeler için çıkış tarihi bilinmiyor.