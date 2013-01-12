Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lens taşımak yada değiştirmek için yeni bir yol " Lens Holster "

6 yıl
903
1
24
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


DSLR fotoğraf makinesi kullanıcıları için lens taşımak yada değiştirmek her zaman büyük bir problem haline gelişmiştir. Çantalarda taşınan lensleri hızlı bir şekilde çıkartıp kullanabilmek çoğu zaman pek mümkün olmamaktadır. Bu zorluğun farkına varmış olan Preston Turk, Kickstarter üzerinden bir proje başlattı.
Kicstarter üzerinden "Lens Holster " ismiyle başlatılan proje oldukça yaratıcı bir yapıya sahip. Çanta gibi takılan bir aparatın üstünde lenslerin makineye bağlandığı bayonet yuvaları şekilde bölümler yer alıyor. Bu bölümlere lensleri makineye taktığımız şekilde döndürerek takıyoruz. Oldukça hızlı gerçekleşen işlem sayesinde lens değiştirme süreleri ciddi oranda kısalıyor. Özellikle düğün ve spor fotoğrafçıları için oldukça kullanışlı olduğundan bahseden Preston Turk, projenin gerçekleşmesi için herkesten yardım bekliyor. Projenin akıllarda soru işareti bırakan tek kısmı ise lenslerin hiçbir koruma olmadan açıkta kalması.
Proje şimdilik sadece Nikon lensleri destekliyor. Buna neden olaraktan Preston Turk, Nikon marka ekipmana sahip olduğunun söylüyor ve ileride Canon marka lensler içinde projenin gelebileceğini belirtiliyor.
Lens Holster projesinin hayata geçebilmesi için gereken miktar $50,000 olarak belirlenmiş. Projenin bitimine 40 gün kala toplanan miktar ise $4,035'a gelmiş durumda. Sizde projeye destek olmak istiyorsanız aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/244919099/the-lens-holster-for-nikon 
Ürünün pratikte nasıl işlediğini ise aşağıdaki video sayesinde görebilirsiniz;

http://www.kickstarter.com/projects/244919099/the-lens-holster-for-nikon Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
m@hm@ 6 yıl
Adamın tsort rengi çok hoşuma gitti gerisi teferruhat
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayatlı 6 yıl
Lens olayı daha çok mekanik ağırlıklı olduğu için tek lenste bütün aralıkları bulundurmak imkansız bir durum. Bir lens hem makro çeksin, hem manzara olsun hem de tele olsun, ayrıca geniş diyaframlı olsun portre çekeyim iyi ışık alsın derseniz o lensin yapısı muhtemelen beton kanalizasyon borusundan hallice olur yanınızda kamyonetle taşırsınız. hHe ortaya karışık lensler yok mu var ama kullanıcı tatmin etmekten çok uzak. Olayı gövdeye atayım dijital olsun derseniz, malesef dijital teknoloji o kadar gelişmedi. Yani sözün özü şu an için bahsedilen şey hayal.
Ürüne gelirsek, iyi hoşta bu haliyle lensler darbelere çok müsait olur gibime geliyor. Kendim dış mekan düğün çekimi yapıyorum, çeşitli atraksiyonlara girildiği zaman(koşturmak, eğilmek, kalkmak gerekirse yere uzanmak gibi) lensleri korumak çok zor olur. Her halükarda istemesemte çanta yine tek çözüm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 6 yıl
Etrafta toz, yağmur vs yoksa gayet kullanışlı bir ürün. Sırf lens değiştirmemek için 2-3 dslr taşıyan insanlar var. Bu ürün zaten buradaki amatörler için değil. Beğenmemeleri normal.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sunstorms 6 yıl
şimdi slr cılar bana kızacak ama oldum olası slr makina+lens taşıma işini sevemedim buda bunu kolaylaştıran bir buluş olmamış dslr sistemde aynasız makina yapmak yerine sensor nasıl geliştirip her duruma uygun tek lens ile kullanabilir buna bakmaları lazım
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The@Thing 6 yıl Sunstorms
svideoz

şimdi slr cılar bana kızacak ama oldum olası slr makina+lens taşıma işini sevemedim buda bunu kolaylaştıran bir buluş olmamış dslr sistemde aynasız makina yapmak yerine sensor nasıl geliştirip her duruma uygun tek lens ile kullanabilir buna bakmaları lazım

Hocam lens ameleleği seven birini görmedim.

Bazen keşke bu DSLR'ler hani 30x optic zoomlu Like'lar varya onlardaki zoom bunlarda olsa lens değiştirmeden başka hiçbirşeye gerek yok.

Dediğiniz katılıyorum Aynasız yapıyorlar DSLR ile kalite neredeyse aynı hatta üst seviye aynasızlar başlangıç seviyesi dslr'lin eline suyu döküyor.

Fakat NEX serisinde body ufak ama 55-200 lensi bir takıyorsun yine eşşek gibi oluyor.


Tek bir lens her işi yapmalı,fakat mekanik olarak mümkün mü bilemiyorum.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cosmo. 6 yıl
10 saniye erken takıcam diye, milyarlık lensi korumasız gezdirmeye gerek yok :)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
903 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, kickstarter
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nikon Coolpix S800C "Android işletim sistemli ilk fotoğraf makinesi" video inceleme 6 yıl 2si1: "Benzersiz Teknoloji ve Oyun programı" video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim