Lens taşımak yada değiştirmek için yeni bir yol " Lens Holster "









DSLR fotoğraf makinesi kullanıcıları için lens taşımak yada değiştirmek her zaman büyük bir problem haline gelişmiştir. Çantalarda taşınan lensleri hızlı bir şekilde çıkartıp kullanabilmek çoğu zaman pek mümkün olmamaktadır. Bu zorluğun farkına varmış olan Preston Turk, Kickstarter üzerinden bir proje başlattı.

Kicstarter üzerinden "Lens Holster " ismiyle başlatılan proje oldukça yaratıcı bir yapıya sahip. Çanta gibi takılan bir aparatın üstünde lenslerin makineye bağlandığı bayonet yuvaları şekilde bölümler yer alıyor. Bu bölümlere lensleri makineye taktığımız şekilde döndürerek takıyoruz. Oldukça hızlı gerçekleşen işlem sayesinde lens değiştirme süreleri ciddi oranda kısalıyor. Özellikle düğün ve spor fotoğrafçıları için oldukça kullanışlı olduğundan bahseden Preston Turk, projenin gerçekleşmesi için herkesten yardım bekliyor. Projenin akıllarda soru işareti bırakan tek kısmı ise lenslerin hiçbir koruma olmadan açıkta kalması.

Proje şimdilik sadece Nikon lensleri destekliyor. Buna neden olaraktan Preston Turk, Nikon marka ekipmana sahip olduğunun söylüyor ve ileride Canon marka lensler içinde projenin gelebileceğini belirtiliyor.

Lens Holster projesinin hayata geçebilmesi için gereken miktar $50,000 olarak belirlenmiş. Projenin bitimine 40 gün kala toplanan miktar ise $4,035'a gelmiş durumda. Sizde projeye destek olmak istiyorsanız aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/244919099/the-lens-holster-for-nikon

Ürünün pratikte nasıl işlediğini ise aşağıdaki video sayesinde görebilirsiniz;

http://www.kickstarter.com/projects/244919099/the-lens-holster-for-nikon