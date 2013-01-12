Lens taşımak yada değiştirmek için yeni bir yol " Lens Holster "

Haber Editörü
DSLR fotoğraf makinesi kullanıcıları için lens taşımak yada değiştirmek her zaman büyük bir problem haline gelişmiştir. Çantalarda taşınan lensleri hızlı bir şekilde çıkartıp kullanabilmek çoğu zaman pek mümkün olmamaktadır. Bu zorluğun farkına varmış olan Preston Turk, Kickstarter üzerinden bir proje başlattı.
Kicstarter üzerinden "Lens Holster " ismiyle başlatılan proje oldukça yaratıcı bir yapıya sahip. Çanta gibi takılan bir aparatın üstünde lenslerin makineye bağlandığı bayonet yuvaları şekilde bölümler yer alıyor. Bu bölümlere lensleri makineye taktığımız şekilde döndürerek takıyoruz. Oldukça hızlı gerçekleşen işlem sayesinde lens değiştirme süreleri ciddi oranda kısalıyor. Özellikle düğün ve spor fotoğrafçıları için oldukça kullanışlı olduğundan bahseden Preston Turk, projenin gerçekleşmesi için herkesten yardım bekliyor. Projenin akıllarda soru işareti bırakan tek kısmı ise lenslerin hiçbir koruma olmadan açıkta kalması.
Proje şimdilik sadece Nikon lensleri destekliyor. Buna neden olaraktan Preston Turk, Nikon marka ekipmana sahip olduğunun söylüyor ve ileride Canon marka lensler içinde projenin gelebileceğini belirtiliyor.
Lens Holster projesinin hayata geçebilmesi için gereken miktar $50,000 olarak belirlenmiş. Projenin bitimine 40 gün kala toplanan miktar ise $4,035'a gelmiş durumda. Sizde projeye destek olmak istiyorsanız aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/244919099/the-lens-holster-for-nikon
Ürünün pratikte nasıl işlediğini ise aşağıdaki video sayesinde görebilirsiniz;
http://www.kickstarter.com/projects/244919099/the-lens-holster-for-nikon Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ürüne gelirsek, iyi hoşta bu haliyle lensler darbelere çok müsait olur gibime geliyor. Kendim dış mekan düğün çekimi yapıyorum, çeşitli atraksiyonlara girildiği zaman(koşturmak, eğilmek, kalkmak gerekirse yere uzanmak gibi) lensleri korumak çok zor olur. Her halükarda istemesemte çanta yine tek çözüm.
Hocam lens ameleleği seven birini görmedim.
Bazen keşke bu DSLR'ler hani 30x optic zoomlu Like'lar varya onlardaki zoom bunlarda olsa lens değiştirmeden başka hiçbirşeye gerek yok.
Dediğiniz katılıyorum Aynasız yapıyorlar DSLR ile kalite neredeyse aynı hatta üst seviye aynasızlar başlangıç seviyesi dslr'lin eline suyu döküyor.
Fakat NEX serisinde body ufak ama 55-200 lensi bir takıyorsun yine eşşek gibi oluyor.
Tek bir lens her işi yapmalı,fakat mekanik olarak mümkün mü bilemiyorum.