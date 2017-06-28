Lexar markasına elveda

Yıllardır taşınabilir depolama sürücüleri sektöründe varlığını sürdüren Micron iştiraki Lexar, zorlaşan rekabet şartlarına daha fazla dayanamadı ve ticari hayata veda ettiğini duyurdu. Lexar ismi artık sadece teknolojilerde yaşayacak.

Bir devir kapandı

Micron tarafından yapılan duyuruda Lexar markasının beklendiği kadar kar edemediği ve çekirdek operasyonlara daha fazla ağırlık vermek adına sona erdirme kararı alındığı ifade edildi. Markaya ait bellek kartları, USB bellekler, kart okuyucular ve diğer ürünler yavaş yavaş piyasadan silinecek.

Gelişen teknolojiler ile birlikte aslında taşınabilir bellekler daha fazla önem kazandı ve çok önemli hız artışları elde edildi. Büyüyen depolama pazarında hedef odaklı yatırımlar yapamayan Micron, fiyat konusunda rakiplerinden geride kaldı ve kaçınılmaz son geldi. Son piyasaya çıkan Lexar 512GB 3500x CFast 2.0 hafıza kartı 1700$ seviyesindeydi.

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Aslında Micron’un farklı alanlarda rekabeti elden bırakmamak istememesi bu sonucu ortaya çıkardı. SSD sektöründe Samsung ile rekabet eden firma ayrıca HBM bellek ve GDDR bellek konusunda da yoğun bir çalışma içerisinde. Geçen yıl Nvidia’ya özel GDDR5X bellekleri geliştiren Micron, gelecek yıl da GDDR6 belleklerde SK Hynix’e geçilmek istemiyor. Lexar ise bu süreçte biraz ayak bağı olmaya başlamıştı.

Yaklaşık 20 yıldır pazarda olan Lexar markası, olası bir satış için de kapıları kapatmıyor ve potansiyel alıcıları davet ediyor. Firma mevcut müşterilere teknik destek sağlamaya devam edecek. Bu karar ile birlikte son kullanıcıya ulaşan küçük çaplı depolama bellekleri sınıfından Micron tamamen çekilmiş oldu. Hali hazırda Crucial markası SSD pazarına, Ballistix markası da RAM pazarına hitap ediyor.