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Lexar markasına elveda

Micron tarafından yapılan duyuruda Lexar markasının beklendiği kadar kar edemediği ve çekirdek operasyonlara daha fazla ağırlık vermek adına sona erdirme kararı alındığı ifade edildi.
1 yıl
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13
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllardır taşınabilir depolama sürücüleri sektöründe varlığını sürdüren Micron iştiraki Lexar, zorlaşan rekabet şartlarına daha fazla dayanamadı ve ticari hayata veda ettiğini duyurdu. Lexar ismi artık sadece teknolojilerde yaşayacak.

Bir devir kapandı

Micron tarafından yapılan duyuruda Lexar markasının beklendiği kadar kar edemediği ve çekirdek operasyonlara daha fazla ağırlık vermek adına sona erdirme kararı alındığı ifade edildi. Markaya ait bellek kartları, USB bellekler, kart okuyucular ve diğer ürünler yavaş yavaş piyasadan silinecek.

Gelişen teknolojiler ile birlikte aslında taşınabilir bellekler daha fazla önem kazandı ve çok önemli hız artışları elde edildi. Büyüyen depolama pazarında hedef odaklı yatırımlar yapamayan Micron, fiyat konusunda rakiplerinden geride kaldı ve kaçınılmaz son geldi. Son piyasaya çıkan Lexar 512GB 3500x CFast 2.0 hafıza kartı 1700$ seviyesindeydi.

Ayrıca Bkz. "Meizu Pro 7 ve Pro 7 Plus detaylanıyor"

Aslında Micron’un farklı alanlarda rekabeti elden bırakmamak istememesi bu sonucu ortaya çıkardı. SSD sektöründe Samsung ile rekabet eden firma ayrıca HBM bellek ve GDDR bellek konusunda da yoğun bir çalışma içerisinde. Geçen yıl Nvidia’ya özel GDDR5X bellekleri geliştiren Micron, gelecek yıl da GDDR6 belleklerde SK Hynix’e geçilmek istemiyor. Lexar ise bu süreçte biraz ayak bağı olmaya başlamıştı.

Yaklaşık 20 yıldır pazarda olan Lexar markası, olası bir satış için de kapıları kapatmıyor ve potansiyel alıcıları davet ediyor. Firma mevcut müşterilere teknik destek sağlamaya devam edecek. Bu karar ile birlikte son kullanıcıya ulaşan küçük çaplı depolama bellekleri sınıfından Micron tamamen çekilmiş oldu. Hali hazırda Crucial markası SSD pazarına, Ballistix markası da RAM pazarına hitap ediyor. 

 

https://www.dpreview.com/news/3111535898/lexar-discontinued-micron-announces-the-end-of-lexar-memory-cards Yorum Yaz
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the_hornet 1 yıl en beğenilen Mr.Legend
Mr.Legend

Windows 95 zamanında 2000 lerin başında bir tane yazıcımız var çoook eski. Aklıma o geldi hey gidi günler hey hala durur o yazıcı

İyi de o firma LEXMARK değil mi?
Lexar kaliteli, ve biraz pahalı bir firmaydı. CF kartları elit statüsündedir.
Mr.LegendWindows 95 zamanında 2000 lerin başında bir tane yazıcımız var çoook eski. Aklıma o geldi hey gidi günler hey hala durur o yazı...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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V4LKyR 1 yıl
Şu anda telefonumda kullandığım microSD kart Lexar marka. Hattar fotoğraftaki seriden. 3 senedir kullanıyorum ve çok memnunum. Bu habere üzüldüm.
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berke_17. 1 yıl
ve bir efsane daha tarhin tozlu sayfalarında kaybolucak

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Quard 1 yıl
Bir donanım yani bir yazıcı tarihin tozlu sayfalarında yerini alıyor.


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hotgam 1 yıl
vay be 128 gb lik micro sd kartı vardı amazondan 110 tl ye almıştım duygulandım şimdi :(
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LOSSLESSGAME 1 yıl hotgam
Ben de Amazon'dan 128 GB Lexar USB belleği 80 TL'ye falan almıştım. Aynı fiyat seviyesinde diğer markalardan çok daha iyi okuma yazma performansı var.
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Portraitclub 1 yıl
Her zaman kaliteli kartları olmuştur. Fiyat bakımından biraz pahalı kalıyordu
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Mr.Legend 1 yıl
Windows 95 zamanında 2000 lerin başında bir tane yazıcımız var çoook eski. Aklıma o geldi hey gidi günler hey hala durur o yazıcı
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the_hornet 1 yıl Mr.Legend
Mr.Legend

Windows 95 zamanında 2000 lerin başında bir tane yazıcımız var çoook eski. Aklıma o geldi hey gidi günler hey hala durur o yazıcı

İyi de o firma LEXMARK değil mi?
Lexar kaliteli, ve biraz pahalı bir firmaydı. CF kartları elit statüsündedir.
1 Yanıt Yanıtla +9
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esmerbuyucu 1 yıl
Yerinde bir karar vermişler. Yolun sonuna gelinmiş.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
bankalarda sömüre, sömüre ; artık sömürecek birilerini bulamayınca !
işlerini aslında çok iyi bir şekilde tamamladıklarında
otomatik olarak iflas ediyorlar !
gerçek para ile sanal para yer değiştirince de ; aynen böyle olacak !
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Fenomenon 1 yıl
vay be üzüldüm açıkçası. 4gb usb belleğim vardı. malzeme kalitesi olarak güzeldi lexar'lar bence
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fatalrhymex 1 yıl
Vay bee nokia ngage ime ilk 512 mb lık mmc kartımı lexar dan almıştım hey gidi günler.
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