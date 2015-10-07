Lexus, Origami sanatından ilham aldığı karton aracıyla sınırları zorluyor

Lüks otomobil üreticisi Lexus, "Takumi" olarak adlandırdığı usta kadı ve erkek zanaatkârlarının becerilerini kutlamak için beş farklı profesyonel tasarımcı ile ortak çalışarak IS saloon otomobil modelinin karton versiyonunu üretti.

Kağıt katlama sanatı olarak bilinen Origami'den ilham alınarak hazırlanan Lexus IS saloon, çelik ve alüminyum yürüyen aksam üzerine tam 1700 parça 10mm kalınlığında lazer ile kesilmiş karton parça kullanılarak inşa edildi. Lexus'un sağladığı gerçek boyutlu 3D tasarım modelleriyle aracı koltuklarından direksiyonuna kadar birebir hazırlayan ekip, parçaları birbirine tutturmak için de su bazlı yapıştırıcı kullandı. Hareket ettirilebilir yapıda olan karton Lexus IS saloon'a gücünü ise eklenen elektrik motoru sağladı.

Sonuçta ortaya gerçek bir sanat eseri çıkartan Lexus ve yardımcı ekip, üç aylık emeklerinin sonuçlarını ise aşağıda yer alan video ile gözler önüne serdi.

http://media.toyota.co.uk/2015/10/lexus-unveils-full-size-origami-inspired-car/