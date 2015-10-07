Lexus, Origami sanatından ilham aldığı karton aracıyla sınırları zorluyor

Haber Editörü
Lüks otomobil üreticisi Lexus, "Takumi" olarak adlandırdığı usta kadı ve erkek zanaatkârlarının becerilerini kutlamak için beş farklı profesyonel tasarımcı ile ortak çalışarak IS saloon otomobil modelinin karton versiyonunu üretti.
Kağıt katlama sanatı olarak bilinen Origami'den ilham alınarak hazırlanan Lexus IS saloon, çelik ve alüminyum yürüyen aksam üzerine tam 1700 parça 10mm kalınlığında lazer ile kesilmiş karton parça kullanılarak inşa edildi. Lexus'un sağladığı gerçek boyutlu 3D tasarım modelleriyle aracı koltuklarından direksiyonuna kadar birebir hazırlayan ekip, parçaları birbirine tutturmak için de su bazlı yapıştırıcı kullandı. Hareket ettirilebilir yapıda olan karton Lexus IS saloon'a gücünü ise eklenen elektrik motoru sağladı.
Sonuçta ortaya gerçek bir sanat eseri çıkartan Lexus ve yardımcı ekip, üç aylık emeklerinin sonuçlarını ise aşağıda yer alan video ile gözler önüne serdi.
http://media.toyota.co.uk/2015/10/lexus-unveils-full-size-origami-inspired-car/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu mantığı tabana yaydığımızda TÜRKİYE gerçeği çıkıyor.
Piyasada herkesin dediği laf o dur. NE GEREK VAR? O yüzden ESTETİK ülkeden gitmiş yerine İVEDİKLER gelmiştir.
Ajansım olduğu zamanlar hep derdim TABELA ÇÖPLÜĞÜ ÜLKE diye... Kimse bişi demezdi... (işim de tabela satmak olduğu halde)
Bu hakikaten vahim bir durum, üzerine konuşulmalı çok...
Kesilmiş kağıt, işsiz adamlar, bilmem ne !! SUS !! KONUŞMA !! bırak yapsınlar sende git muhasebeni yap, satışını yap *ESTETİĞE KARIŞMA* !