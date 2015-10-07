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Lexus, Origami sanatından ilham aldığı karton aracıyla sınırları zorluyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,8b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lexus, Origami sanatından ilham aldığı karton aracıyla sınırları zorluyor
Lüks otomobil üreticisi Lexus, "Takumi" olarak adlandırdığı usta kadı ve erkek zanaatkârlarının becerilerini kutlamak için beş farklı profesyonel tasarımcı ile ortak çalışarak IS saloon otomobil modelinin karton versiyonunu üretti.
Kağıt katlama sanatı olarak bilinen Origami'den ilham alınarak hazırlanan Lexus IS saloon, çelik ve alüminyum yürüyen aksam üzerine tam 1700 parça 10mm kalınlığında lazer ile kesilmiş karton parça kullanılarak inşa edildi. Lexus'un sağladığı gerçek boyutlu 3D tasarım modelleriyle aracı koltuklarından direksiyonuna kadar birebir hazırlayan ekip, parçaları birbirine tutturmak için de su bazlı yapıştırıcı kullandı. Hareket ettirilebilir yapıda olan karton Lexus IS saloon'a gücünü ise eklenen elektrik motoru sağladı.
Sonuçta ortaya gerçek bir sanat eseri çıkartan Lexus ve yardımcı ekip, üç aylık emeklerinin sonuçlarını ise aşağıda yer alan video ile gözler önüne serdi.
Lexus, Origami sanatından ilham aldığı karton aracıyla sınırları zorluyor
 

http://media.toyota.co.uk/2015/10/lexus-unveils-full-size-origami-inspired-car/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
artenis 4 yıl en beğenilen Smile Man
Smile Man

Sirket kaynaklarinin boyle kullanilmasini israf olarak nitelendiriyorum ben

Bu mantığı tabana yaydığımızda TÜRKİYE gerçeği çıkıyor.
Piyasada herkesin dediği laf o dur. NE GEREK VAR? O yüzden ESTETİK ülkeden gitmiş yerine İVEDİKLER gelmiştir.
Ajansım olduğu zamanlar hep derdim TABELA ÇÖPLÜĞÜ ÜLKE diye... Kimse bişi demezdi... (işim de tabela satmak olduğu halde)
Bu hakikaten vahim bir durum, üzerine konuşulmalı çok...
Kesilmiş kağıt, işsiz adamlar, bilmem ne !! SUS !! KONUŞMA !! bırak yapsınlar sende git muhasebeni yap, satışını yap *ESTETİĞE KARIŞMA* !
Smile ManSirket kaynaklarinin boyle kullanilmasini israf olarak nitelendiriyorum benBu mantığı tabana yaydığımızda TÜRK...
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Nulla Poena Sine Lege 4 yıl
Cok iyi olmus
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maholine 4 yıl
Adam reklamın âlâsını yapmış helal olsun!
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shadowtr 4 yıl
işsiz dolu heralde lexusta...
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Jet lag 4 yıl
Origamiden ziyade, özellikle iç tasarım itibariyle, Minecraft'tan esinlenilmiş gibi görünüyor.

Ek: Videoyu izlediğimde montaj olduğunu hissettim. Özellikle garajdan çıkarılıp sürüldüğü esnada bu bariz bir şekilde görünüyor. Back to the Future'daki uçan kaykayın fiyasko varyasyonundan/reklamından sonra bu da böyle bir şey işte.
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lapatid 4 yıl
yağmura yakalansa ne olur acaba
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Smile Man 4 yıl
Sirket kaynaklarinin boyle kullanilmasini israf olarak nitelendiriyorum ben
2 Yanıt Yanıtla
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commandx 4 yıl Smile Man
Smile Man

Sirket kaynaklarinin boyle kullanilmasini israf olarak nitelendiriyorum ben

Muhtemelen reklam giderlerini kullanmışlardır. Amaç da reklam zaten.

Reklam yapmak için iyi bir yöntem değil mi sizce?
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artenis 4 yıl Smile Man
Smile Man

Sirket kaynaklarinin boyle kullanilmasini israf olarak nitelendiriyorum ben

Bu mantığı tabana yaydığımızda TÜRKİYE gerçeği çıkıyor.
Piyasada herkesin dediği laf o dur. NE GEREK VAR? O yüzden ESTETİK ülkeden gitmiş yerine İVEDİKLER gelmiştir.
Ajansım olduğu zamanlar hep derdim TABELA ÇÖPLÜĞÜ ÜLKE diye... Kimse bişi demezdi... (işim de tabela satmak olduğu halde)
Bu hakikaten vahim bir durum, üzerine konuşulmalı çok...
Kesilmiş kağıt, işsiz adamlar, bilmem ne !! SUS !! KONUŞMA !! bırak yapsınlar sende git muhasebeni yap, satışını yap *ESTETİĞE KARIŞMA* !
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V4LKyR 4 yıl
İçinde sigara içilirse sıkıntı olabilir.
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0MG90 4 yıl
Çok güzel gözüküyor :D
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neo01470 4 yıl
Sanki animasyon gibi duruyor :)
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arel.gr 4 yıl
karton komplex başlıktaki origamiyi cağrıştırmıyor, ortada üçgenler sentezi yok.
burda lazer kesim calışmayla marka duyurulmus.
animasyon degilse çalismanın yürütülmesi iyi başarı.
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Moonel 4 yıl
kaportasi zayif
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Nulla Poena Sine Lege 4 yıl
Cok iyi olmus
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kadirirdem 4 yıl
Cok guzel olmuş...
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