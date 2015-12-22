Lexus'dan ilginç bir konsept daha: Buz tekerlek

Firmanın lüks crossover modeli Lexus NX temelinde hazırladığı yeni buzdan lastik projesi, birçok buz heykel uzmanının yardımıyla hazırlanmış durumda. Üç aylık bir araştırma ve test sürecinin sonucunda Lexus NX'in toplam ağırlığını kaldırabilecek düzeyde üretilen bu ilginç lastikler, kalıp buz parçalarından el ile işlenerek hazırlanmış.

Londra yollarında sürülmeden önce beş gün boyunca -30 derecede tutulduğu belirtilen (Lastiklerin erimesini yavaşlatmak ve görsel olarak tamamlamak için) Lexus NX, yerleştirilen mavi LED ışıkların da etkisiyle buz lastikleriyle oldukça dikkat çekici görünüyor. Daha çok reklam amaçlı konsept proje hakkında hazırlanan tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.slashgear.com/lexus-nx-outfitted-with-tires-made-of-real-ice-22419555/