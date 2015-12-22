Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lexus'dan ilginç bir konsept daha: Buz tekerlek

Japon otomotiv devi Toyota tarafından üretilen lüks otomobil markası Lexus, konsept çalışmalarına devam ediyor. Firmanın çok dikkat çeken yeni çalışması ise buz lastikler üzerine kuruluyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,9b
1
18
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Lexus'dan ilginç bir konsept daha: Buz tekerlek
Son dönemde daha çok hazırladığı Hoverboard ve Origami sanatından ilham aldığı karton aracıyla dikkatleri üzerine çeken lüks otomobil üreticisi Lexus, bu sefer "buz lastikler" ile karşımıza çıktı.
Firmanın lüks crossover modeli Lexus NX temelinde hazırladığı yeni buzdan lastik projesi, birçok buz heykel uzmanının yardımıyla hazırlanmış durumda. Üç aylık bir araştırma ve test sürecinin sonucunda Lexus NX'in toplam ağırlığını kaldırabilecek düzeyde üretilen bu ilginç lastikler, kalıp buz parçalarından el ile işlenerek hazırlanmış.
Londra yollarında sürülmeden önce beş gün boyunca -30 derecede tutulduğu belirtilen (Lastiklerin erimesini yavaşlatmak ve görsel olarak tamamlamak için) Lexus NX, yerleştirilen mavi LED ışıkların da etkisiyle buz lastikleriyle oldukça dikkat çekici görünüyor. Daha çok reklam amaçlı konsept proje hakkında hazırlanan tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.slashgear.com/lexus-nx-outfitted-with-tires-made-of-real-ice-22419555/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Lord Sparhawk 3 yıl en beğenilen Bender B. Rodriquez
Bender B. Rodriquez

Amac ne? Mutlaka bir amacida olmali haberde goremedim

reklam
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beyzade0606 3 yıl
Kış lastiği mantığını çok yanlış anlamış olabilirler
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
rcelik21 3 yıl
En azından çivi girmez ikide bir :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crazywinner3 3 yıl
Sanırım Colin Furze'dan esinlenmişler. youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turbosan 3 yıl
Konseptin ne olduğunu bilmeyenler nasıl da atlamış sazan gibi :D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ylmzsngl 3 yıl
İlgi çekici güzel bir reklam olmuş. Gerçekliğinin tartışma konusu olması bile abest.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beyzade0606 3 yıl
Kış lastiği mantığını çok yanlış anlamış olabilirler
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
venomboy_85 3 yıl
Bir Lexus kullanıcısı olarak;
güzel çalışma :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
commandx 3 yıl
Direk reklam yerine böyle farklı sanatsal bakışlarla haberlere çıkarak reklam yapıyor.

En çok hoverboard beğendim ben ama diğerleri de güzeldi.


@venomboy_85
Hocam sizin lexus ne? Lexus kullanıcısı bulmak zor. Bende 99 model rx300 var.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Patinajda tüm lastik parçalanır :)...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheCaliph_ 3 yıl
Lastik degistirirken cok hos anlar yasatir


1 Ufo ya bakar
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
labidu 3 yıl TheCaliph_
TheCaliph_

Lastik degistirirken cok hos anlar yasatir


1 Ufo ya bakar


yada enik lastiğe işese

Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hatsune Miku 3 yıl
güzel olmuş beğendim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SkewCurrent 3 yıl
Stihl Avrupa'nın bazı kentlerinde buz festivalleri yapıyor. Şehir meydanında çeşitli gösterilerle birlikte bir çok buz heykel yapılıyor. Bu da yine aynı minvalde bir PR çalışması. Fena da değil.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +81 Bay Robot +71 sepulturgay +67 Mutlak.Sıfır +50 frostburn +42 Askaparta +29 Johan Elmander +28 unknownartist +28 Nevfel +28 Wi Fi +27
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4852 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Lexus, NX ve
4 etiket daha konsept Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Can Tunçer
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Björk'dan sanal gerçeklik uygulaması 3 yıl GoPro Video Kanalı Xbox’ dan sonra Playstation’da 3 yıl 4-inç ekranlı iPhone'un çıkış tarihi netleşiyor 3 yıl Google hesaplarına parolasız giriş mümkün hale geliyor 3 yıl SpaceX'in tarih yazdığı anlara fotoğraflar ile göz atın 3 yıl App Store'da uygulama ve oyunlar için "0,59TL" kampanyası 3 yıl Sanal gerçeklik için mıknatıs ile parmak takibi 3 yıl WhatsApp'a görüntülü görüşme desteği 3 yıl Aqua Computer, Skylake işlemcilere yönelik olarak bir ara parça geliştirdi 3 yıl Razer'dan Leviathan kablosuz ses sistemi serisine minik üye 3 yıl LeTV Max Pro ultrasonik parmak izi okuyucu ile gelebilir 3 yıl AMD, oyun geliştirmeyi GPUOpen girişimi ile kolaylaştırıyor 3 yıl Evernote Scannable Döküman Tarama Uygulaması "En hızlı döküman tarama" 3 yıl Apple mağazaları, engelli müşterilere yönelik aksesuar satışlarına başlıyor 3 yıl 2015'te Türkiye'de Steam üzerinden en çok satılan oyunlar 3 yıl Vulkan arayüzü son hazırlıklarını yapıyor 3 yıl Microsoft, Talko'yu satın aldı 3 yıl Samsung işitme cihazı pazarına giriş yapıyor 3 yıl Samsung, Galaxy S6 Marshmallow güncellemesi için beta sürecini başlattı 3 yıl BTK, 2015 yılının üçüncü çeyreği için resmi rakamları paylaştı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Lexus'dan ilginç bir konsept daha: Buz tekerlek Sonraki Microsoft'un giriş seviyesindeki yeni savaşçısı Lumia 650 gün yüzüne çıktı 3 yıl China Mobile, Galaxy S7'nin Mart ayında duyurulacağını doğruladı 3 yıl Yasaklanan web siteleri artık "451" hatası verecek 3 yıl Deniz temizliği için basit ancak etkili çözüm: Seabin 3 yıl BMW ve Nissan araç şarj istasyonları için iş birliği yapıyor 3 yıl Samsung "SideSync" Marshmallow desteği aldı 3 yıl Brother ile Türkiye yazıcı pazarını konuştuk 3 yıl LG akıllı televizyonlarına webOS 3.0 geliyor 3 yıl Tesla'dan Spotify Premium hediyesi 3 yıl Yeni nesil LG V10, firmanın kendi yonga seti ile gelebilir 3 yıl Facebook'un iOS uygulamasına "Live Photos" desteği 3 yıl Google'ın otonom aracını Ford üretebilir 3 yıl SpaceX, Falcon 9 ile başarılı olarak dikey iniş gerçekleştirdi 3 yıl Zeptolab, uygulama içi satın alımlarda yenilikçi bir sistem deniyor 3 yıl iPhone 5 ve 5S modellerindeki Wi-Fi hatası davalık oldu 3 yıl 360 derece maç yayınları yakın, teknoloji başarıyla kullanıma geçti 3 yıl SpaceX'in en güçlü roketi bu gece uzaya fırlatılacak 3 yıl Star Wars: Güç Uyanıyor'a gitmeden bu uygulamaları mutlaka görün 3 yıl Gelecek yıl akıllı telefonların yüzde 25'inde Force Touch teknolojisi olacak 3 yıl ZTE'nin yeni devi Axon Max resmiyet kazandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Soylu'dan Namaza Yeni Bir Soluk
DH Forum
iOS - iPadOS 13 [ANA KONU] - Beta 1
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim