Lily kamera ile fırlat ve çekime başla !

Teknoloji dünyasının son yıllarda üzerinde çok fazla durduğu insansız hava araçları (Drone), gün geçtikçe daha gelişmiş ve kullanışlı hale geliyor. Bunun en son örneklerinden bir tanesini oluşturan Lily, fırlat ve çekim başla mantığıyla inanılmaz olanaklar sunuyor.

Oldukça modern bir tasarımla ile hazırlanan ve kompakt gövdesiyle istenilen her türlü noktaya rahatlıkla götürülebilen Lily kamera, daha çok aksiyon için hazırlanmış olmasına rağmen farklı amaçlar için de aktif olarak kullanılabiliyor. Birçok benzerinden havaya atılınca uçmaya başlayabiliyor olmasıyla ayrılan Lily, saat şeklinde kola takılabilen kontrol cihazını takip edebiliyor ve buradan yönetilebiliyor. Su geçirmeyen gövdesiyle her türlü zorlu şarta dayanabilen araç, 94 derecelik görüş açısı sunan dahili lensiyle 1080 piksel ile 720 piksel 60p sesli videolar yanında fotoğraf çekimi de gerçekleştirebiliyor.

Kişilerin eline inebilecek düzeyde bir hassasiyet seviyesi bulunan Lily, üzeride "gimbal" birimi yer almamasına rağmen rüzgarın olmadığı havalarda oldukça yumuşak çekimler yapabilmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. iOS ile Android sürümü bulunan yardımcı uygulaması üzerinden programlanabilen kamera, 4GB'lık dahili hafızasını microSD kartlar üzerinden yükseltebiliyor ve 2 saatlik şarj sonucunda 20 dakika boyunca havada kalabiliyor.

Oldukça ilginç bir çalışma süreci ortaya koyan Lily, 520$ (Kargo dahil) ön sipariş fiyatıyla buradan satın alınabiliyor. 2016 Şubat ayında dağıtımına başlanması beklenen aracın perakende satış fiyatı ise 1000$ olacak. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.lily.camera/