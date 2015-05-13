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Lily kamera ile fırlat ve çekime başla !

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
14,4b
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25
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lily kamera ile fırlat ve çekime başla !
 
Teknoloji dünyasının son yıllarda üzerinde çok fazla durduğu insansız hava araçları (Drone), gün geçtikçe daha gelişmiş ve kullanışlı hale geliyor. Bunun en son örneklerinden bir tanesini oluşturan Lily, fırlat ve çekim başla mantığıyla inanılmaz olanaklar sunuyor.
Oldukça modern bir tasarımla ile hazırlanan ve kompakt gövdesiyle istenilen her türlü noktaya rahatlıkla götürülebilen Lily kamera, daha çok aksiyon için hazırlanmış olmasına rağmen farklı amaçlar için de aktif olarak kullanılabiliyor. Birçok benzerinden havaya atılınca uçmaya başlayabiliyor olmasıyla ayrılan Lily, saat şeklinde kola takılabilen kontrol cihazını takip edebiliyor ve buradan yönetilebiliyor. Su geçirmeyen gövdesiyle her türlü zorlu şarta dayanabilen araç, 94 derecelik görüş açısı sunan dahili lensiyle 1080 piksel ile 720 piksel 60p sesli videolar yanında fotoğraf çekimi de gerçekleştirebiliyor.
Kişilerin eline inebilecek düzeyde bir hassasiyet seviyesi bulunan Lily, üzeride "gimbal" birimi yer almamasına rağmen rüzgarın olmadığı havalarda oldukça yumuşak çekimler yapabilmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. iOS ile Android sürümü bulunan yardımcı uygulaması üzerinden programlanabilen kamera, 4GB'lık dahili hafızasını microSD kartlar üzerinden yükseltebiliyor ve 2 saatlik şarj sonucunda 20 dakika boyunca havada kalabiliyor.
Oldukça ilginç bir çalışma süreci ortaya koyan Lily, 520$ (Kargo dahil) ön sipariş fiyatıyla buradan satın alınabiliyor. 2016 Şubat ayında dağıtımına başlanması beklenen aracın perakende satış fiyatı ise 1000$ olacak. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Lily kamera ile fırlat ve çekime başla !
 

https://www.lily.camera/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
iyiymiş
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DH Misafiri 4 yıl
süper ürün kumandadan ses kaydı yapması da ayrı bir güzel kır düğünlerinde falan bile işe yarar bu. param olsa birazda ingilizcem olsa kesin sipariş verirdim
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DH Misafiri 4 yıl
DH Misafiri
TÜRKİYE YE SHİPPİNG İ VAR MI ?

ingilizcede büyük i yok kardeş, adamlara yanlışlıkla mail felan atarsan dumur olmasınlar
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DH Misafiri 4 yıl
TÜRKİYE YE SHİPPİNG İ VAR MI ?
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onur1971 4 yıl
atma işi sakat
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DH Misafiri 4 yıl
atınca ya uçmassa
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Captain_Ivy 4 yıl
iyiymiş
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doctor_bey 4 yıl
Müthiş ürün, param olsa şu an düşünmezdim bile
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aycibin 4 yıl
uçuş süresi 1 saat olsa,kamerası da geniş açı olsa daha ne olsun
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DH Misafiri 4 yıl
Elektrik kablosu veya dallara çarpmalar için koruma özelliği var ise çok başarılı bence.
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KoTuTuRK 4 yıl
Iyiymiş
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kralkarga 4 yıl
muhteşem bi ürün, inşallah son ürün de bu şekilde olur.
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gustin 4 yıl
slm, aletin üzerinde kamera nerde göremedim . Yada bu alet daha tasarım aşmasında mı ?
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