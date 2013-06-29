Linea isimli fotoğraf görüntüleme uygulaması, Dropbox desteğine kavuştu

iPhone ve iPad için hazırlanan fotoğraf görüntüleme uygulaması Linea, modern ara yüzü ve sunduğu özellikler ile kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.

Facebook üzerinden eklenen ya da direkt cihazın içerisinde yer alan fotoğrafları mozaik görümlü yapısı ile farklı konulara göre sınıflandırabilen, fotoğrafların orijinal boyutlarında saklanmasına ve istenildiği zaman birçok sosyal ağ ile paylaşılmasına imkan sağlayan Linea uygulaması, yeni 3.3.1 sürümüyle artık belirlenen fotoğrafların Dropbox depolama servisi içerisine aktarılmasına destek vermeye başlamış durumda. Ayrıca birçok hatanın da düzeltildiği uygulama, farklı cihazlar arasında senkronizasyon işlemini de yerine getirebiliyor.

Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan Linea uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/linea-beautiful-photo-browsing/id473104596?mt=8