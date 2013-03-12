LinkedIn, Plus haber besleme uygulamasını satın almaya çok yakın





Beğenilen bir sosyal ağ olmasına karşın genelde iş dünyasına ve çalışanlara hitap ettiği için biraz sınırlı kalan LinkedIn, yeni bir satın almaya imza atmak üzere.





AllThingsD tarafından elde edilen bilgilere göre firma, mobil platformlardaki en iyi haber besleme uygulamalarından birisi olan Pulse'ı satın almak için görüşmelere başlamış durumda. Satın alma için görüşülen bedel ise 50 milyon - 100 milyon dolar arasında.





San Fransisco kaynaklı Alphonso Labs tarafından geliştirilen Pulse, 20 milyon civarında kullanıcıya sahip ve her gün 10 milyondan fazla besleme okunuyor. Farklı kaynaklardan yatırım alan ve değerini artıran Pulse için Microsoft ve Yahoo'nun da devreye girdiği dile getiriliyor.





LinkedIn üyelerinin ve genel haber kaynaklarının beslemelerine sayfalarında yer vermekteydi. Bu hamleyle özellikle iş dünyasının ilgisini çekecek şekilde haber yayınlarının artırılması isteniyor olabilir. Firma konu ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor.

http://allthingsd.com/20130311/linkedin-to-buy-pulse-newsreader-for-more-than-50m/