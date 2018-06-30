LinkedIn'e QR Kod ve çeviri özelliği geldi

Facebook dünyanın en popüler sosyal ağı olsa da sosyal medya etkileşimlerini iş hayatından ayrı tutmak için LinkedIn platformunu kullanan çok sayıda kişi var. Eğer siz de bunların arasında yer alan bir LinkedIn kullanıcısıysanız şirketin yaptığı bazı yenilikler ilginizi çekebilir.

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LinkedIn'in kendi platformunda sunmaya başladığı yeni özelliklerden biri aslında pek de yabancı olmadığımız QR kodlar ile ilgili. Tahmin edebileceğiniz gibi QR kod, kullanıcıların karşılaştıkları kişilerin profillerini hızlıca bulmasını ve anında onlarla profesyonel ağda bağlantı kurmasını sağlayacak.

Çeviri özelliği de geldi

Söz konusu özellik kullanıcıların sadece QR kod tarayarak yeni kişiler ekleyebileceği LINE gibi diğer birçok uygulamada zaten yer alıyor. LinkedIn'in iOS ve Android uygulamalarına gelmesinin neden bu kadar uzun sürdüğünü bilemiyoruz ancak geç olması hiç olmamasından iyidir.

LinkedIn, QR koda ek olarak kullanıcıların başka bir dilde yazılmış gönderileri çevirmelerine olanak tanıyan yeni bir özellik de sunmaya başladı. Söz konusu çeviri özelliği 60 farklı dilde çalışacak.

https://blog.linkedin.com/2018/june/27/turn-your-offline-conversations-into-online-connections-with-linkedin