Apple yeni nesil iPhone'ların modemini MediaTek'ten tedarik edebilir

Haber Editörü
Apple, iPhone'larda kullandığı modemleri hem Intel hem de Qualcomm'dan tedarik ediyor. Ancak Cupertinolu teknoloji devi ve Quallcomm arasında süregelen hukuk savaşı bazı söylentilerin yayılmasına neden oldu. Daha önceki raporlarda Intel'in iPhone'larda kullanılan modemlerin tek tedarikçisi olabileceği öne sürülmüştü. Ancak Northland analisti Gus Richard'a göre durum böyle olmayabilir.Ayrıca Bkz. "Oppo, Qualcomm yonga seti ile güçlendirilmiş Bluetooth kulaklığını duyurdu"
Bloomberg kaynaklı yeni bir rapora göre, Apple gelecekte modemlerini Qualcomm veya Intel'den değil MediaTek'ten tedarik edebilir. Tayvanlı şirket zaten kendi yonga setlerini çeşitli akıllı telefon üreticilerine satıyor ancak Richard'ın değerlendirmesi doğruysa, bu Apple kadar büyük bir müşteriye sahip olma şansına kavuşacak MediaTek için harika bir haber olabilir.
Apple kendi 5G modemini geliştiriyor
Bununla birlikte MediaTek'in her yıl milyonlarca telefon üreten Apple'a modem tedarik etme yükünün altından kalkıp kalkamayacağı da meçhul. Bu açıdan Apple'ın hem Intel hem de MediaTek'ten modem tedarik etme ihtimalinin söz konusu olabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda Cupertino'lu şirketin üçüncü parti üreticilere olan bağımlılığını tamamen azaltmak için kendi kendi 5G modemini geliştirdiğine yönelik söylentiler de var.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-27/intel-blows-keep-coming-as-apple-modem-contract-may-be-at-risk Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Türkiye kişi başına milli gelir 11 bin 760 dolar
adamın vatandaşları internette boş boş konuşacagına burada konuşanlardan 5 kat fazla ülkelerine para kazandırıyor. bundan dolayı asgari ücretleri yüksek. dünyanın hiç bir yerinde kazanmadan harcayamazsın. burada konuşanlarda laf yapmayı bırakıp çalışırlarsa asgari ücretin 3/2'sine iphone x alabilirler. amerikalı asgari ücretini 3/2 sine iphone x alıyor ama iphone x üreten çin'de asgari ücretli birisi (iphone x çin fiyatı 1267 dolar askeri ücret 191 dolar) 6.6 ay çalışarak alıyor. Türkiye'de 3.7 ayda alıyor asgari ücretli iphone x'i.
Niye la, asker mi yoksa bunlar?
1- Şarjı sömürecek.
2- İyi çekmeyecek.
3- Sar değeri yüksek olacak.
E boşuna ucuz etin yahnisi yenmez dememiş atalarımız.
o kakaladığını düşündüğün iphone x amerikada
amerikalının asgari ücretinin 3/2 si kadar
......
ADAMLAR 5. DÜNYA ÜLKESİNİ DÜŞÜNCEK HALİ YOK
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amerikada 1500 dolar asgari ücretli birine 6,7 bin dolar bu telefon de bak o telefonu nerlere sokuyolar
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dünya bizi kıskandığı konu bu işte nekadar çakarsan çak(bu fiyatı) gıkı çıkmıyo her devletin hayalindeki halk türü