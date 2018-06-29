Apple yeni nesil iPhone'ların modemini MediaTek'ten tedarik edebilir

Apple, iPhone'larda kullandığı modemleri hem Intel hem de Qualcomm'dan tedarik ediyor. Ancak Cupertinolu teknoloji devi ve Quallcomm arasında süregelen hukuk savaşı bazı söylentilerin yayılmasına neden oldu. Daha önceki raporlarda Intel'in iPhone'larda kullanılan modemlerin tek tedarikçisi olabileceği öne sürülmüştü. Ancak Northland analisti Gus Richard'a göre durum böyle olmayabilir.

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Bloomberg kaynaklı yeni bir rapora göre, Apple gelecekte modemlerini Qualcomm veya Intel'den değil MediaTek'ten tedarik edebilir. Tayvanlı şirket zaten kendi yonga setlerini çeşitli akıllı telefon üreticilerine satıyor ancak Richard'ın değerlendirmesi doğruysa, bu Apple kadar büyük bir müşteriye sahip olma şansına kavuşacak MediaTek için harika bir haber olabilir.

Apple kendi 5G modemini geliştiriyor

Bununla birlikte MediaTek'in her yıl milyonlarca telefon üreten Apple'a modem tedarik etme yükünün altından kalkıp kalkamayacağı da meçhul. Bu açıdan Apple'ın hem Intel hem de MediaTek'ten modem tedarik etme ihtimalinin söz konusu olabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda Cupertino'lu şirketin üçüncü parti üreticilere olan bağımlılığını tamamen azaltmak için kendi kendi 5G modemini geliştirdiğine yönelik söylentiler de var.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-27/intel-blows-keep-coming-as-apple-modem-contract-may-be-at-risk