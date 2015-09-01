Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LinkedIn'e anlık mesajlaşma özelliği eklendi

3 yıl
1,7b
1
3
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LinkedIn'e anlık mesajlaşma özelliği eklendi
 
Genellikle beyaz yakalı çalışanların kullandığı sosyal iş ağı LinkedIn bir süredir anlık mesajlaşma özelliği olmadığı için eleştiriliyordu. Platform bu eleştirilere kulak verdi ve geç olsa da mesajlaşma özelliğini kullanıma sundu.
Anlık mesajlaşma özelliğinin kullanıcılar arasındaki etkileşimi arttırması bekleniyor. Yeni özellik ayrıca gif gönderme,emoji ve dosya ekleme gibi ekstra fonksiyonlara da sahip olacak. Teke tek mesajlaşma özelliğinin yanı sıra grup sohbeti de yenilikler listesine eklenmiş. Bu sayede birden fazla kişi LinkedIn üzerinden anlık olarak konuşabilecek.
Mesajlaşma özelliği şimdilik yalnızca İngilizce diline destek veriyor. Android, iOS ve web sitesi üzerinden kullanılabilen servis ilerleyen dönemlerde tüm dillerde hizmet vermeye başlayacak. 

http://blog.linkedin.com/2015/09/01/new-messaging-experience-comes-to-linkedin-finally/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pala Dayi 3 yıl
Anlık mesajlaşmanın gelmesi iyi olur açıkcası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-6AEF290E0 3 yıl
Bu LinkedIn ne tarz bir sosyal medya ben çözemedim yıllardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muzaffers 3 yıl
Linkedln mesajları instagram tadında olursa sıkıntı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl AMD R9 Nano hakkında her şey: En güçlü Mini-ITX ekran kartı 3 yıl MAD MAX Performans testi "GTX 950 ile oyun deneyimi" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim