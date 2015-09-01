LinkedIn'e anlık mesajlaşma özelliği eklendi

Genellikle beyaz yakalı çalışanların kullandığı sosyal iş ağı LinkedIn bir süredir anlık mesajlaşma özelliği olmadığı için eleştiriliyordu. Platform bu eleştirilere kulak verdi ve geç olsa da mesajlaşma özelliğini kullanıma sundu.

Anlık mesajlaşma özelliğinin kullanıcılar arasındaki etkileşimi arttırması bekleniyor. Yeni özellik ayrıca gif gönderme,emoji ve dosya ekleme gibi ekstra fonksiyonlara da sahip olacak. Teke tek mesajlaşma özelliğinin yanı sıra grup sohbeti de yenilikler listesine eklenmiş. Bu sayede birden fazla kişi LinkedIn üzerinden anlık olarak konuşabilecek.

Mesajlaşma özelliği şimdilik yalnızca İngilizce diline destek veriyor. Android, iOS ve web sitesi üzerinden kullanılabilen servis ilerleyen dönemlerde tüm dillerde hizmet vermeye başlayacak.

http://blog.linkedin.com/2015/09/01/new-messaging-experience-comes-to-linkedin-finally/