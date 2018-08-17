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Linux tabanlı Steam OS yakında Windows oyunlarını destekleyecek

Valve, Linux tabanlı SteamOS işletim sistemini çalıştıran bilgisayarlarda Windows oyunlarının oynanabilmesini sağlayacak bir çözüm üzerinde çalışıyor. Konuyla ilgili detaylar haberimizde...
9 ay
3,8b
1
19
Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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SteamOS, bildiğiniz üzere Linux tabanlı bir işletim sistemi. Valve, SteamOS'u birkaç yıl önce büyük bir gürültüyle duyurmuştu ancak o zamandan bu yana işler iyi gitmiyor. Birçok “Steam Machine” oyun bilgisayarı artık satın alınamazken çoğu Steam kullanıcısı Windows'u çalıştırmaya devam ediyor. Ayrıca Steam Store'daki oyunların büyük bir kısmının Linux'u desteklemediği malumunuz.
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Ancak görünüşe bakılırsa Valve, bahsettiğimiz bu son sıkıntıyı ortadan kaldıracak bir adım atmaya hazırlanıyor. Bir grup Reddit kullanıcısı Steam'in GUI dosyalarında, Valve'in diğer işletim sistemleri için yapılmış oyunların oynanmasını sağlayacak “uyumluluk araçları” sunan Steam Play üzerinde çalıştığını gösteren bazı kodlar olduğunu fark etti.

Windows oyunları SteamOS'a geliyor

Diğer bir deyişle Valve, Linux tabanlı SteamOS çalıştıran bilgisayarlarda Windows oyunlarının oynanmasına olanak sağlayacak bir araç üzerinde çalışıyor. Şüphesiz ki bunun gerçekleşmesi SteamOS işletim sisteminin çekiciliğini bir nebze de olsa arttıracaktır. Steam Play'in bunu başarması mümkün olabilir. Valve, bu özellik üzerinde çalıştığını resmi olarak onaylamadı, dolayısı ile ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda bir bilgi yok.

https://www.reddit.com/r/linux_gaming/comments/979m4u/steam_play_compatibility_for_wine_seems_to_be/ Yorum Yaz
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SerdarS. 8 ay
Ubuntu üstünde kullanıyorum bu özelliği, yani denedim diyelim tek sıkıntı lanet BattlEye servisi. Eğer oynayacağınız oyunda BattlEye koruması varsa boşuna yüklemeyin, giriş yapamıyorsunuz o lanet servis başlamıyor ve hiç bir çözümde yok. Onun dışında gayet güzel ve sorunsuz çalışıyor diğerleri.
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tolgakutukcu 9 ay
bu olay şu anda neredeyse imkansız. ileride yapay zekanın çok gelişmesiyle mümkün olabilir.
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FireSwords 9 ay tolgakutukcu
Ne yapay zekası, bu özellik geldi bile Steam'e. Şu an Steam'in Linux sürümü ile çoğu Windows oyununu sorunsuz oynayabiliyorsun.
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redoano 9 ay
Cloud gaming aslinda en kesin cozum ama su latency olayi olmasa
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*GameOver* 9 ay redoano
internet yeterli değil ne latencysi çoğu insan internete erişemiyor bile
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SEO-Uzmanı 9 ay
bu insan eliyle olacak bir iş gibi değil !
ileride belki yapay zeka !
x86 mimarisine uygun yeni bir işletim sistemi yazabilir.
şu an yapılan işlem
asm makine dili anlamıyla

windos 2+2=4
linux 2x2=4
sonuç aynı ama izlenilen yol farklılıkları yüzünden büyük çatallamalar sonrası
asm açısından yol çok karma karışık !
bu işi çözse çözse yapay zeka çözer
çünkü x86 mimarisi üzerindeki temel asm üzerinde 2 farklı cambaz aynı ip üzerinde oynamaya çalışıyor !
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Anti Fanboy 9 ay
O zaman demek ki Linux kullanma gelmiş
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csh 9 ay
Haberdeki linke gore Wine yazilimina Steam destegi ekleniyor, dolayisiyla buyuk olasilikla Steam'e de Linux ve macOS uzerinde Wine uzerinden Windows oyunlarini calistirma destegi gelecek. Bircok Windows oyunu Wine uzerinde cok guzel ve hizli bir sekilde calisiyor zaten, bunun Steam ile entegre edilmesi Steam uzerindeki Windows oyunlarini herhangi bir yazilim yuklemeden direkt olarak Linux ve macOS uzerinde oynayabilecegimiz anlamina geliyor.
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interwap 9 ay
Bir miktar performans kaybı olası.
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csh 9 ay interwap
Aksine, bircok Windows oyunu Wine uzerinde Windows'a gore daha hizli calisiyor. Dolayisiyla performans kazanci da sozkonusu olabilir.
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***Leopard*** 9 ay
Bir süredir DXVK ile GTA5 ve Witcher3'ü Linux üzerinde oynamaktaydım , tahminen onu entegre ederler.
forum.linuxmint.net.tr/...
Konuda bir iki görsel de mevcut.
0.70 sürümü ile şimdi DX10'da desteklemeye başladı. Vulkan üzerinden DX11 şeklinde başlamıştı.
github.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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AqRaMa 9 ay
linux geçmek istiyorum inşallah buna nasip olur.
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reshthesucker 9 ay
Patent yemeden yapabiliyorsa neden olmasın
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