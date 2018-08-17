Linux tabanlı Steam OS yakında Windows oyunlarını destekleyecek

SteamOS, bildiğiniz üzere Linux tabanlı bir işletim sistemi. Valve, SteamOS'u birkaç yıl önce büyük bir gürültüyle duyurmuştu ancak o zamandan bu yana işler iyi gitmiyor. Birçok “Steam Machine” oyun bilgisayarı artık satın alınamazken çoğu Steam kullanıcısı Windows'u çalıştırmaya devam ediyor. Ayrıca Steam Store'daki oyunların büyük bir kısmının Linux'u desteklemediği malumunuz.

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Ancak görünüşe bakılırsa Valve, bahsettiğimiz bu son sıkıntıyı ortadan kaldıracak bir adım atmaya hazırlanıyor. Bir grup Reddit kullanıcısı Steam'in GUI dosyalarında, Valve'in diğer işletim sistemleri için yapılmış oyunların oynanmasını sağlayacak “uyumluluk araçları” sunan Steam Play üzerinde çalıştığını gösteren bazı kodlar olduğunu fark etti.

Windows oyunları SteamOS'a geliyor

Diğer bir deyişle Valve, Linux tabanlı SteamOS çalıştıran bilgisayarlarda Windows oyunlarının oynanmasına olanak sağlayacak bir araç üzerinde çalışıyor. Şüphesiz ki bunun gerçekleşmesi SteamOS işletim sisteminin çekiciliğini bir nebze de olsa arttıracaktır. Steam Play'in bunu başarması mümkün olabilir. Valve, bu özellik üzerinde çalıştığını resmi olarak onaylamadı, dolayısı ile ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda bir bilgi yok.

https://www.reddit.com/r/linux_gaming/comments/979m4u/steam_play_compatibility_for_wine_seems_to_be/