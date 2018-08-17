Nokia, 21 Ağustos'ta "en çok beklenen telefonu" tanıtacak

Nokia resmi Twitter hesabı aracılığı ile 21 Ağustos tarihinde bir lansman etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. Şirket ayrıca “en çok beklenen telefonla tanışmaya hazır olun" başlıklı bir teaser görsel yayınladı. Henüz onaylanmadı ancak etkinlikte büyük ihtimalle amiral gemisi Nokia 9 duyurulacak.

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Akıllı telefonda son model cihazların çoğunda gördüğümüz Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti görebiliriz. Ayrıca Nokia 9'un OLED ekrana sahip olacağına yönelik söylentiler duymuştuk. Bu da Apple iPhone X ve Galaxy Note 9 gibi üst düzey deneyim sunan premium segmentte bir telefon olacağı anlamına geliyor.

Üçlü kamera sistemi ile gelebilir

Öte yandan cihazın ekrana gömülü parmak izi sensörü ile geleceğine yönelik ciddi haberler var. Son birkaç ay içinde Vivo X21 UD gibi ekrandan parmak izi okuyabilen bir dizi akıllı telefon piyasaya sürüldü. Premium akıllı telefonların önemli satış noktalarından biri de kamera sistemi. Üreticiler bu segmentte rakiplerinden geri kalmamak için kameralara özel ilgi gösteriyor.

Şimdilik Nokia'nın kamera konusunda bize nasıl bir sürpriz hazırladığını bilmiyoruz. Çift arka kamera artık neredeyse sıradan hale geldiği için şirket üçlü kamera sunabilir. İyi olan şey ise lansman etkinliğine sadece birkaç gün kalması. Yani Nokia'nın yeni amiral gemisi ile tanışmak için çok fazla beklemek zorunda kalmayacağız.

https://twitter.com/Nokiamobile/status/1030127971762356225