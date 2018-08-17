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Nokia, 21 Ağustos'ta "en çok beklenen telefonu" tanıtacak

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Nokia, 21 Ağustos'ta bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Şirketin söz konusu etkinlikte Nokia 9 amiral gemisini tanıtması bekleniyor.
9 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Nokia resmi Twitter hesabı aracılığı ile 21 Ağustos tarihinde bir lansman etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. Şirket ayrıca “en çok beklenen telefonla tanışmaya hazır olun" başlıklı bir teaser görsel yayınladı. Henüz onaylanmadı ancak etkinlikte büyük ihtimalle amiral gemisi Nokia 9 duyurulacak.
Ayrıca Bkz. "Samsung bu sene Galaxy S9 Active modelini çıkarmayabilir"
Akıllı telefonda son model cihazların çoğunda gördüğümüz Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti görebiliriz. Ayrıca Nokia 9'un OLED ekrana sahip olacağına yönelik söylentiler duymuştuk. Bu da Apple iPhone X ve Galaxy Note 9 gibi üst düzey deneyim sunan premium segmentte bir telefon olacağı anlamına geliyor.

Üçlü kamera sistemi ile gelebilir

Öte yandan cihazın ekrana gömülü parmak izi sensörü ile geleceğine yönelik ciddi haberler var. Son birkaç ay içinde Vivo X21 UD gibi ekrandan parmak izi okuyabilen bir dizi akıllı telefon piyasaya sürüldü. Premium akıllı telefonların önemli satış noktalarından biri de kamera sistemi. Üreticiler bu segmentte rakiplerinden geri kalmamak için kameralara özel ilgi gösteriyor.
Şimdilik Nokia'nın kamera konusunda bize nasıl bir sürpriz hazırladığını bilmiyoruz. Çift arka kamera artık neredeyse sıradan hale geldiği için şirket üçlü kamera sunabilir. İyi olan şey ise lansman etkinliğine sadece birkaç gün kalması. Yani Nokia'nın yeni amiral gemisi ile tanışmak için çok fazla beklemek zorunda kalmayacağız.

https://twitter.com/Nokiamobile/status/1030127971762356225 Yorum Yaz
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damn2u 9 ay en beğenilen
Nokia'dan şöyle minimum şu özelliklerde bir cihaz beklentim var;
Snapdragon 710 İşlemci
4GB Ram
+4000mAh Batarya
18:9 FHD+ Ekran
Bu tarz özellikler ve çok uçuk olmayan bir fiyatlandırma ile gelirse Xiaomi'ye elveda derim.
Nokia'dan şöyle minimum şu özelliklerde bir cihaz beklentim var;Snapdragon 710 İşlemci4GB Ram+4000mAh Batarya18:9 FHD+ EkranBu tarz ö...
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L.J 9 ay
Nokia 7 kasasına Oled ekran, Sd845 ve flagship düzeyinde kamera donanımları eklesinler tamam zaten. Android one ile gelirse ve Oneplus 6'dan daha pahalı olmazsa direkt alırım zaten sıkıldım Sony'den.
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Mr. Jingles 9 ay
Ekrana gömülü parmak izi ile gelirse iPhone X ve Note 9'u balon gibi patlatır.
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DaggeredByRuhtan 9 ay
umarım nokia 9 gelir yok x6 yok x5 x4 bilmem ne falam böyle abuk sabuk şeyler gelmez ..
adam akıllı bir amiral gemisi bekliyoruz nokia dan gerçi her yer amiral gemisi çinliler zibil gibi ortada oppo vivo xiaomi istila etmişler resmen piyasayı Huawei demedim çünkü diğerlerinden hem marka olarak hemde cihazları daha sağlam bir his bırakıyor daha yüksek bir prestij algısı var .. piyasa çok karışık hepsi dünün aynısı gibi birşey ...
seçenek çok fazla...
yıl 2018 daha dün gibi hatırlıyorum nokia ericsson ları ne güzel telefonlar di piyasa bunlar gibi nokia ericsson sagem sony gibi telefonlar baş çekmesi gerekirken piyasaya bak ama olsun sagemi bilmiyorum şu an ne oldu ama en azından nokia ericsson hayatlarını çok iyi şekilde devam ettirebiliyorlar patentleri var ağ teknolojileri falan onlarda burda nokia nın ve ericssonun mobil bölümlerini satmasından sonra artık nokia mı kaldı ericsson mu kaldı diyen ahmaklar vardır hala ericsson ve nokia nın birleşerek telefon üretmesini çok isterdim açıkçası benim de eski markalara özlemim var işte neyse
nokia 9 olursa beklediğim özelikler
sd 845 cpu
6-8 gb ram
quad hd + yada fhd + oled ekran
3lü kamera dizilimi
ekran kasa oranı yüksek olması vb..
kamera anlamında p20 pro yu devrirse helal olsun sonuçta zeiss güzel işler yapabilir nokia dnın bir dezavantajı var oda kamera yazılımı kötü en basitinden 7 plus veya nokia 8 de bi kendi yazılımıyla birde google cam ile çekin arada ki farkı görün yazılım ne kadar etken diye...
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astegon 9 ay
Nokia 9 geliyorsa eğer 1000€ gibi fiyatlar havada uçuşuyordu dedikodularda.
Ohooo bize gelişi iPhone X'i zorlar...

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levent857 9 ay
hayatta nokia almam
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damn2u 9 ay
Fiyatı hem çok uçuk hemde o işlemciye oranla batarya testlerinde beklediğim sonuçları vermiyor. Hayaller ve hayatlar klişesi resmen.
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TearsForFears 9 ay damn2u
Fiyatı dünya genelinde gereksiz pahalıydı 400 euro idi. Mi a2 de aynı işlemciyi kullanıyor 2200 liradan ön siparişle satılacakmış niye 1100 lira fazla veresin nokia 7 plus alasın? Nokia 400 euroluk telefonu 3300 den dolar kuru yükselmemişken getiriyorsa 800 eurodan çıkacağını düşündüğüm nokia 9 +5000 olur ve alınmaz
.
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Part Of The Nature 9 ay
Telefon görmek istemiyorum artık.
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Guest-F2673E0F4 9 ay
En iyi ihtimalle 700 dolar olacaktır 500 tl den giriş yapar artık Nokia 8 i zamlanmadan bir an önce alsam iyi olacak.
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General. 9 ay
Görseldeki fena duruyor, bide 4000mAh pil oldumu al bozulana kadar kullan.
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huseyincarnege 9 ay
nokia x6 bir türkiyeye gelse
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