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Tam Boyutta Gör Steam Deck konsolunu piyasaya sürerek taşınabilir konsollara yeni bir yön veren Valve, şimdi de SteamOS'u daha fazla cihaza ulaştırmayı planlıyor. Bu genişleme kapsamında ise şirketin "Powered by SteamOS" adlı bir marka dökümanları ortaya çıktı. Üçüncü taraf donanımlar için resmi destek geliyor.

Valve doğruladı: SteamOS rakip cihazlara geliyor

Kaçıranlar için geçtiğimiz aylarda yayınlanan SteamOS beta sürümlerinde, Asus ROG Ally'a ait bir kod tespit edilmiş ve platformun daha fazla cihaza ulaşacağı kısmen doğrulanmıştı. Ancak bunun hakkında herhangi bir detay açıklanmadı. SteamDB'nin paylaştığı marka rehberinde ise, "Powered by SteamOS" logosunun resmi kullanım şartları ve detayları yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Buna göre "Powered by SteamOS" logosu yalnızca SteamOS işletim sistemini çalıştıran ve bu sistemle başlatılan cihazlarla sınırlı olacak. Ayrıca Logo, Valve ile yakın iş birliği içinde geliştirilen donanımlarda kullanılacak ve başka marka unsurlarıyla birleştirilmesi kesinlikle yasaklanmış. Bu da katı bir doğrulama süreci uygulanacağı anlamına geliyor.

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Valve bunu şu şekilde açıklıyor:

“Powered by SteamOS logosu, donanımın SteamOS işletim sistemini çalıştıracağını ve cihaz açıldığında doğrudan SteamOS ile başlatılacağını gösterir. Ortaklar veya üreticiler, Valve tarafından sağlanan ya da onunla yakın iş birliği içinde geliştirilen bir SteamOS imajı içeren donanımları piyasaya sürecektir. Logoda fiziksel değişiklik yapılmamalı ve başka markalama unsurlarıyla birleştirilmemelidir.”

Hatırlayacak olursak, Valve’ın üçüncü taraf donanımlarla ilk deneyimi Steam Machines programıyla 10 yıl önce gerçekleşmişti. Ancak bu program, düşük satış rakamları nedeniyle başarısız oldu. SteamOS’un gelişmiş uyumluluk desteği ve Linux tabanlı yapısı ise, yeni nesil taşınabilir oyun cihazları için Windows'a ücretsiz bir alternatif olabilir.

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