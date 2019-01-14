Lisa Su, AMD'nin ışın izleme planları ve NVIDIA'nın FreeSync desteği hakkında konuştu

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Amd CEO‘su Lisa Su’nun yer aldığı CES 2019 basın konferansı sonrası CEO, basın mensuplarıyla bir soru cevap etkinliği gerçekleştirdi. Su'nun düzenlediği etkinlikteki iki konu özellikle dikkat çekiciydi. Bunlardan ilki, başarılı CEO'nun AMD’nin ışın izleme teknolojisi hakkındaki düşünceleri üzerindeydi. Diğer husus ise Nvidia’nın ekran görüntülerinde yırtılma sorununu engelleyen kendi çözümü G-Sync’i, VESA uyarlanabilir senkronizasyon standardını ya da daha çok bilinen adıyla FreeSync özelliğini destekleyen görüntü birimlerine getirme kararıydı.

Dr. Lisa Su ilk konu üzerine, “Fazla nazire yapmaya gerek yok. Işın izleme gerçekten önemli bir teknoloji. Bu konuda biz de hem yazılım hem de donanım ayağında yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ancak bizim için öncelik tüketicinin bu anlamda ne elde edeceği. Bugün baktığımızda tüketiciler, söz konusu teknolojinin henüz çok faydasını görebilmiş değiller. Bunun da sebebi ekosistemin yazılım ayağının tam hazır olmayışı” sözleriyle şirketin ışın izleme teknolojisi politikasını dile getirmiş.

FreeSync en doğru tercih

FreeSync konusunda ise Su, “FreeSync’in en doğru seçim olduğunu biz zaten yıllar öncesinden biliyorduk ve tercihimizi bu yönde yaptı. Biz açık standartlara ve ekosistemlere inanan bir firmayız. Dolayısıyla rakiplerimizin de bu yolu takip etmeleri bizim için memnuniyet verici. Bu durumda kazanan oyuncular oluyor” ifadeleriyle tabiri caizse lafı, Nvidia’nın doğru yolu bulduğuna getiriyor.

Bir gazetecinin piyasada çok değişken kalitede FreeSync destekli görüntü birimi olduğu konusunu hatırlatması üzerine Lisa Su; bu konuda bir sorun görmediğini ve sayıları yaklaşık 550’yi bulan farklı seviyedeki görüntü birimlerinin, her bütçeye hitap eden bir profil çizdiğini ve farklı gelir gruplarındaki insanların FreeSync deneyimi yaşayabildiğini vurgulamış.

https://wccftech.com/amd-ceo-ray-tracing-important-technology/