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Lisa Su, AMD'nin ışın izleme planları ve NVIDIA'nın FreeSync desteği hakkında konuştu

AMD Ceo'su Lisa Su, CES 2019 konferansı sonrası düzenlediği toplantıda firmanın ışın izleme teknolojisi ve NVIDIA'nın FreeSync teknolojisi desteği hakkında konuştu. Detaylar haberimizde.
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Gökhan G.
Editör
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Lisa Su, AMD'nin ışın izleme planları ve NVIDIA'nın FreeSync desteği hakkında konuştu
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Amd CEO‘su Lisa Su’nun yer aldığı CES 2019 basın konferansı sonrası CEO, basın mensuplarıyla bir soru cevap etkinliği gerçekleştirdi. Su'nun düzenlediği etkinlikteki iki konu özellikle dikkat çekiciydi. Bunlardan ilki, başarılı CEO'nun AMD’nin ışın izleme teknolojisi hakkındaki düşünceleri üzerindeydi. Diğer husus ise Nvidia’nın ekran görüntülerinde yırtılma sorununu engelleyen kendi çözümü G-Sync’i, VESA uyarlanabilir senkronizasyon standardını ya da daha çok bilinen adıyla FreeSync özelliğini destekleyen görüntü birimlerine getirme kararıydı.

Dr. Lisa Su ilk konu üzerine, “Fazla nazire yapmaya gerek yok. Işın izleme gerçekten önemli bir teknoloji. Bu konuda biz de hem yazılım hem de donanım ayağında yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ancak bizim için öncelik tüketicinin bu anlamda ne elde edeceği. Bugün baktığımızda tüketiciler, söz konusu teknolojinin henüz çok faydasını görebilmiş değiller. Bunun da sebebi ekosistemin yazılım ayağının tam hazır olmayışı” sözleriyle şirketin ışın izleme teknolojisi politikasını dile getirmiş.

FreeSync en doğru tercih 

FreeSync konusunda ise Su, “FreeSync’in en doğru seçim olduğunu biz zaten yıllar öncesinden biliyorduk ve tercihimizi bu yönde yaptı. Biz açık standartlara ve ekosistemlere inanan bir firmayız. Dolayısıyla rakiplerimizin de bu yolu takip etmeleri bizim için memnuniyet verici. Bu durumda kazanan oyuncular oluyor” ifadeleriyle tabiri caizse lafı, Nvidia’nın doğru yolu bulduğuna getiriyor.

Bir gazetecinin piyasada çok değişken kalitede FreeSync destekli görüntü birimi olduğu konusunu hatırlatması üzerine Lisa Su; bu konuda bir sorun görmediğini ve sayıları yaklaşık 550’yi bulan farklı seviyedeki görüntü birimlerinin, her bütçeye hitap eden bir profil çizdiğini ve farklı gelir gruplarındaki insanların FreeSync deneyimi yaşayabildiğini vurgulamış.


https://wccftech.com/amd-ceo-ray-tracing-important-technology/ Yorum Yaz
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shockwave error 4 ay en beğenilen
Ya amd nin yapmak istediği ve kullanıcıların da beklediği;
Ray tracking falan şimdilik boş ver. Maliyeti arttıracak şeyleri koyma. Şuan için Ray gereksiz. Bize saf performans ver, 4k da 120'i zorla 2k da 144fps ver ve bunu Nvidia RTX serisinden ucuza piyasaya sür..
Tamam amd ray koymadı kartlara.. OK. Doğru hamle.. Kimse 700$ verdiği kartla sırf ray var diye 1080p de oynamak istemez.. Ama sen fiyatı iyi tutamadın ki..
Sen şimdi bende ray yok diyorsun iyi güzel ama 2080 ile aynı fiyatı istiyorsun. Nasıl iş bu?
Navi 7'i çıkarabilseydin 500-549$ dan.. bak bakalım ne 2070 kalırdı ne 2080 piyasada.
Ya amd nin yapmak istediği ve kullanıcıların da beklediği;Ray tracking falanşimdilikboş ver. Maliyeti arttıracak şeyleri koyma. Şuan için Ray ger...
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Mutlak.Sıfır 4 ay
Lisa hanım Nvidia fanboylarına gereken cevabı vermiş. Evet bu teknoloji önemli olabilir ama yazılım tarafından buna bir altyapı hazırlanmış mı? Öyle Battlefield'a koymakla olmuyor bu işler, bir teknolojinin tutması için öncelikle tüm donanım üreticilerinin buna destek vermesi sonrasında ise oyun yapımcılarının bu teknolojinin bir getirisinin olduğunu görmeleri gerekiyor.
Bugün Pc sistemleri çok değişken donanımlardan oluşuyor oyun yapan bir yapımcı en ucuz donanımdan en pahalı donanıma kadar oyunlarını optimize etmeleri gerekiyor çünkü her kesimden insan alacak ki oradan para kazansın ama sen kalkıp bu teknolojiyi kullanan oyunlarda düzgün akıcı oynamaları için diyorsun ki gidip en pahalı kartlarımı almaları gerekir, bu insanlar neden 1060'ı 1070'i 1080'i bırakıp yeni seri pahalı ekran kartı alsınlar ki? Zaten bu kartlar her oyunu oynamaya yetmiyor mu? Kusura bakmayın da bu teknolojinin şu an da bir karşılığı yok, yaygınlaştığı dönemde de muhtemelen Rtx 3 veya 4 serisi çıkacak o zaman da şimdiki ekran kartlarıyla zaten düzgün bir şekilde oynayamayacaksın.
Lisa hanım Nvidia fanboylarına gereken cevabı vermiş. Evet bu teknoloji önemli olabilir ama yazılım tarafından buna bir altyapı hazırlanmış mı? Öyle Battlefiel...
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2 Yanıt Yanıtla +23
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firat_kilic 4 ay
Ama hala nvidia dan düşük performansta.... ne zaman listelerde 1e oynayacak? Lider konumda değil. Gpu bench. listesinde şuan 17nci radeon rx vega. Ayrıca asic qulity de pek iyi değil.
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Mete Can Karahasan 4 ay
AMD trolleri diye aşağıladığını sandığı insanlar, şöyle bir veri göstersin de hanyayı Konya'yı anlayın;

"Oyun sonu, yeniden başla?"
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Blasterreal 4 ay
daaaşnıııı yirim Dr. Lisa Su
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Guest-9CC7626BB 4 ay
merak ettiğim normal monitörü olup freesync yada gsync olmayıp sadece yazılım güncelleme ile yararlanılabilecek mi?
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napolyon94 4 ay
Hayat güzel be, ben 10 senedir 720p oynuyorum oyunları, millet 1080p'ye burun kıvırır olmuş. Bu arkadaşların donanım ve çözünürlük sevdası sayesinde neredeyse 60-70 dolarlık giriş seviyesi kartlar ve hatta APU'lar ile 720p 60 fps deneyimi yaşayabiliyoruz.
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Red_devil33 4 ay
Şimdi ben gtx 1050 ti de freesynic kullanabilecemmi...
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djduke 4 ay Red_devil33
şöyle.... ayın 15 ince çıkacağı söylenen driver ile BELİRLİ MONİTÖRLERDE (FREESYNC DESTEKLİ) evet kullanabileceksin. nvidianın kendi resmi sayfasında duyuru var.. Şükür ki kendi monitörüm de listedeki monitörler içinde şu anlık 20 monitörde aktif edilebilecek.
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DH Misafiri 4 ay
komik olan ne bilgisizlik den doğan kirlilik. raytracing teknolojisi microsoftun geliştirdiği nvidia nında sazan gibi atladığı bir teknoloji. bu teknoloji oturacak ve tüm grafik kartlarındada çalışacak boşuna kimse üzmesin kendini. nedeni basit hem windows hem xbox platformundan dolayı. xbox platformunun partneri zaten amd. kenar yumuşatma teknolojisini senelerdir kullanıp 2019 da şişirerek tanıtmakta ayrı bir sanat. arkadaşım bukadar kör olma. ortada hem oturmuş bir şey! hemde yeni bir şey yok! SU! güzel demiş. lakin. şu nvidia çok şımardı biraz indireydiniz ateşini iyi olurdu.
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vamp 4 ay
Fazla nazire yapmaya gerek yok. Işın izleme gerçekten önemli bir teknoloji. Bu konuda biz de hem yazılım hem de donanım ayağında yoğun bir şekilde çalışıyoruz
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kraix 4 ay
Işın izleme teknolojisi 5 yıla anca tamamlanır 5 yıla da ne kartlar görürüz kim bilir.
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-MoDeStUs- 4 ay
Amd acaba bu 700 dolarlık kartı hangi enayilere satacak


ss kuralı 500 dolara düşürecek fiyatını.Nvidia 2000 serisi fiyatıyla o kadar tepki çektiki en azından içinde 2 farklı teknoloji birimi vardı.İlerleyen zaman fiyatını indirdiğinde Amd trollerinin u dönüşünü şimdiden merak ediyorum diyecemde hepsi bende bloklu

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Gt95 4 ay -MoDeStUs-
işlemcisi efsane ama
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