Lisa Su, AMD'nin ışın izleme planları ve NVIDIA'nın FreeSync desteği hakkında konuştu

Dr. Lisa Su ilk konu üzerine, “Fazla nazire yapmaya gerek yok. Işın izleme gerçekten önemli bir teknoloji. Bu konuda biz de hem yazılım hem de donanım ayağında yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ancak bizim için öncelik tüketicinin bu anlamda ne elde edeceği. Bugün baktığımızda tüketiciler, söz konusu teknolojinin henüz çok faydasını görebilmiş değiller. Bunun da sebebi ekosistemin yazılım ayağının tam hazır olmayışı” sözleriyle şirketin ışın izleme teknolojisi politikasını dile getirmiş.
FreeSync en doğru tercih
FreeSync konusunda ise Su, “FreeSync’in en doğru seçim olduğunu biz zaten yıllar öncesinden biliyorduk ve tercihimizi bu yönde yaptı. Biz açık standartlara ve ekosistemlere inanan bir firmayız. Dolayısıyla rakiplerimizin de bu yolu takip etmeleri bizim için memnuniyet verici. Bu durumda kazanan oyuncular oluyor” ifadeleriyle tabiri caizse lafı, Nvidia’nın doğru yolu bulduğuna getiriyor.
Bir gazetecinin piyasada çok değişken kalitede FreeSync destekli görüntü birimi olduğu konusunu hatırlatması üzerine Lisa Su; bu konuda bir sorun görmediğini ve sayıları yaklaşık 550’yi bulan farklı seviyedeki görüntü birimlerinin, her bütçeye hitap eden bir profil çizdiğini ve farklı gelir gruplarındaki insanların FreeSync deneyimi yaşayabildiğini vurgulamış.
https://wccftech.com/amd-ceo-ray-tracing-important-technology/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ray tracking falan şimdilik boş ver. Maliyeti arttıracak şeyleri koyma. Şuan için Ray gereksiz. Bize saf performans ver, 4k da 120'i zorla 2k da 144fps ver ve bunu Nvidia RTX serisinden ucuza piyasaya sür..
Tamam amd ray koymadı kartlara.. OK. Doğru hamle.. Kimse 700$ verdiği kartla sırf ray var diye 1080p de oynamak istemez.. Ama sen fiyatı iyi tutamadın ki..
Sen şimdi bende ray yok diyorsun iyi güzel ama 2080 ile aynı fiyatı istiyorsun. Nasıl iş bu?
Navi 7'i çıkarabilseydin 500-549$ dan.. bak bakalım ne 2070 kalırdı ne 2080 piyasada.
Bugün Pc sistemleri çok değişken donanımlardan oluşuyor oyun yapan bir yapımcı en ucuz donanımdan en pahalı donanıma kadar oyunlarını optimize etmeleri gerekiyor çünkü her kesimden insan alacak ki oradan para kazansın ama sen kalkıp bu teknolojiyi kullanan oyunlarda düzgün akıcı oynamaları için diyorsun ki gidip en pahalı kartlarımı almaları gerekir, bu insanlar neden 1060'ı 1070'i 1080'i bırakıp yeni seri pahalı ekran kartı alsınlar ki? Zaten bu kartlar her oyunu oynamaya yetmiyor mu? Kusura bakmayın da bu teknolojinin şu an da bir karşılığı yok, yaygınlaştığı dönemde de muhtemelen Rtx 3 veya 4 serisi çıkacak o zaman da şimdiki ekran kartlarıyla zaten düzgün bir şekilde oynayamayacaksın.