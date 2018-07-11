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Lityum iyon bataryalar ''geleceğin petrolü'' olma yolunda

Bloomberg'ün hazırladığı rapor elektrikli otomobillerin lityum iyon batarya tedarikinin büyük bir kısmını üstlendiğini gösteriyor. Lityum iyon bataryalar artık yeni bir sektörün hakimiyetine girebilir
10 ay
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Lityum iyon bataryalar ''geleceğin petrolü'' olma yolunda
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On yıllar boyunca tüketici elektroniğinin bir numaralı enerji depolama birimi olan bataryalar artık elektrikli otomobillerin hakimiyeti altına giriyor. Akıllı telefonlardan önce de klasik cep telefonlarında, saatlerde, kameralarda ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılan lityum iyon bataryalar bundan 12 yıl önce tamamen tüketici elektroniğine sunulan bir üründü. 2006 yılında lityum iyon bataryaların ilk kez elektrikli otomobillerde boy göstermesi, bataryaların gelecekte çok farklı bir kategorideki ürünün ana bileşeni olacağının ilk sinyalini veriyordu. Bloomberg'ün hazırladığı çarpıcı rapor ise lityum iyon bataryaların artık elektrikli otomobillerle anılacak bir ürün haline geldiğini gösteriyor.

Lityum iyon batarya kullanımında zirveye yerleşti 

2006 yılında elektrikli otomobillerde lityum iyon bataryaları görmeye başlasak da elektrikli otomobillerin yaygın hale gelmesi için en az 8 yıl daha beklememiz gerekiyordu. 2014 yılına gelindiğinde ise elektrikli otomobiller 8 yıllık süre zarfında dünya genelinde 15.000 megawatt saat enerji harcamıştı. Tabi bu enerjiyi depolayan ve elektrikli otomobillerin motoruna güç veren bileşen lityum iyon bataryalar oldu. Enerji şirketi Avicenne'nin verilerine göre 8 yılda harcanan 15 bin megawatt saatlik enerji için dünyadaki lityum iyon batarya tedarikinin yüzde 25'i kullanıldı. Yani artık elektrikli otomobil üreticileri lityum iyon bataryaları üreten şirketler için önemli bir müşteri haline gelmişti.


2014 yılından sonra ise elektrikli otomobil kullanımı geçmiş yıllara kıyasla adeta patlama yaptı. Tabi bu büyük sıçramanın arkasında iki temel neden yer alıyordu: Volkswagen'in emisyon skandalı ve bu skandalın ardından karbondioksit salınımının azaltılması için yapılan çalışmalar. Avrupa Birliği ülkeleri benzinli/dizel otomobilleri yasaklamak için zaman çizelgesi oluştururken hem müşteriler hem de otomobil üreticileri için elektrikli otomobil teşvikleri sunmaya başladı. Bu çabaların sonucu Avicenne'nin verilerinde yer buldu. 2014-2017 yıllarında elektrikli otomobiller dünya genelinde 71 bin megawatt saat enerji harcamıştı. Bu da daha önceki 8 yılda harcanan enerjinin dört katından fazlasının sadece 3 yılda harcandığını gösteriyordu.


Elektrikli otomobillerin enerji tüketiminin rekora ulaştığı 3 yılda 2016 ayrı bir öneme sahip zira 2016 yılında elektrikli otomobiller ilk kez dünya genelinde lityum iyon batarya tedarikinin yüzde 50'sini kullanmaya başlamıştı. Böylece lityum iyon üreticilerin on yıllar boyunca asıl müşterisi olan tüketici elektroniği sektörü artık ana müşteri olma niteliğini kaybetmişti. Uzmanlar önümüzdeki 5 yıl boyunca elektrikli otomobillerin kullandığı enerji miktarının 2014-2017 yıllarında yaptığı sıçramaya benzer bir sıçrama daha yapacağını düşünüyor. 


Petrolün hakimiyeti son bulabilir 

GTM Research'ten analist Ravi Manghani şu an için lityum iyon bataryalarında bir dönüm noktasında olduğumuzu düşünüyor. Manghani'ye göre her geçen yıl lityum iyon bataryaların kullanım miktarı elektrikli otomobillere doğru kaymaya devam edecek. Elektrikli otomobil satışlarının artması ve akıllı telefonlara yönelik talebin azalması da lityum iyon batarya kullanımında elektrikli otomobil sektörü ile tüketici elektroniği sektörü arasındaki farkın giderek artacağını gösteriyor. Bloomberg'e göre elektrikli otomobil üretiminin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması otomobillerde petrol hakimiyetini sona erdirebilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz, lityum iyon bataryalar ''geleceğin petrolü'' olabilir mi?


https://cleantechnica.com/2018/07/09/the-worlds-new-oil-batteries/ Yorum Yaz
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spacenet 10 ay en beğenilen
Dünyada o kadar lityum yok. Geleceğin teknolojisi hidrojen yakıt hücresi, pil geçici bir çözüm olur ancak.
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MÜŞAVİR 10 ay
"akıllı telefonlara yönelik talebin azalması"
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meshutx 10 ay
Bor katkılı lityum piller nasıl davranır ? Bu konudaki en yoğun araştırmaları rezervlere bolca sahip olduğumuz için ülkemizdeki bilim kuruluşları yapmalıydı. Bizden önce davranıp yine araştırmaları yapılmış.
news.rice.edu/...
ncbi.nlm.nih.gov/...
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muammer816 10 ay
böyle yazı ya da haberlerde bu hayalim depreşiyor istemsiz.
biz aslında bu fırsatı değerlendirebilsek keşke diyorum.elimizde bor denilen bir maden var ki dünya toplam rezervlerinin yüzde 70 i bizde.üzerinde yaşıyoruz bu madenlerin.yapalım bi batarya.hatta biz tek başımıza yapamıyorsak yabancı arge şirketleriyle ortak çalışalım mesela.lityum iyon pilleri gibi tüm dünyaya satalım bunu.ülkemiz zenginleşsin,halkımız zenginleşsin.
ama bunların hepsi sadece bir hayal,üzücü..
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deoks 10 ay
2023 de bor pilleri çıkana kadar tabi.
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serafon 10 ay
Elektrikli arabalar artık geri dönülmez noktada. Tüm firmalar ürünlerini tasarladı, tasarlıyor, üretim, tedarik zinciri vb. her şeyi ayarlıyorlar. Bir anda karşımıza çıkmaya başlayacaklar 2020 den sonra muhtemelen. Dolayısıyla ilgili alt sektörleri de bir anda sömürmeye başladılar. Bu sektöre parça üreten paraya para demiyor şu anda, aynı zamanda ortak alt sektörü kullanan diğer sektörlerde de ciddi maliyet ve stok sıkıntılarına sebep oldular. Benim gibi sıradan vatandaş 2 senedir bu duruma uyanıksa ve en az 15-20 senedir bunlara yatırım yapılması gerektiğini düşünebiliyorsa devlet veya büyük firmalar neden düşün(e)m(i)üyor acaba?
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classf2re 10 ay serafon
Kolay para inşaat sektöründe de ondan. Garanti paranın olduğu yeri bırakıp kim arge yatırımı gibi riskli bir işe girer ki. Siz sermaye sahiplerinin ülkeyi kalkındırmak, geliştirmek gibi bir dertleri olduğunu mu sanıyorsunuz? Uydurup arkasına saklandıkları plaza diliyle paradan para kazanarak, risksiz yatırımlarla ceplerini doldurma peşindeler. İşin acı tarafı devletin bu tür sermayeyi desteklemesi :(
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spacenet 10 ay en beğenilen
Dünyada o kadar lityum yok. Geleceğin teknolojisi hidrojen yakıt hücresi, pil geçici bir çözüm olur ancak.
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classf2re 10 ay spacenet
Hidrojen geleceğin yakıtı olamaz. 1-Elde esilmesi çok pahalı, 2-çok tehlikeli.
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