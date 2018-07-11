Lityum iyon bataryalar ''geleceğin petrolü'' olma yolunda

Lityum iyon batarya kullanımında zirveye yerleşti
2014 yılından sonra ise elektrikli otomobil kullanımı geçmiş yıllara kıyasla adeta patlama yaptı. Tabi bu büyük sıçramanın arkasında iki temel neden yer alıyordu: Volkswagen'in emisyon skandalı ve bu skandalın ardından karbondioksit salınımının azaltılması için yapılan çalışmalar. Avrupa Birliği ülkeleri benzinli/dizel otomobilleri yasaklamak için zaman çizelgesi oluştururken hem müşteriler hem de otomobil üreticileri için elektrikli otomobil teşvikleri sunmaya başladı. Bu çabaların sonucu Avicenne'nin verilerinde yer buldu. 2014-2017 yıllarında elektrikli otomobiller dünya genelinde 71 bin megawatt saat enerji harcamıştı. Bu da daha önceki 8 yılda harcanan enerjinin dört katından fazlasının sadece 3 yılda harcandığını gösteriyordu.
Elektrikli otomobillerin enerji tüketiminin rekora ulaştığı 3 yılda 2016 ayrı bir öneme sahip zira 2016 yılında elektrikli otomobiller ilk kez dünya genelinde lityum iyon batarya tedarikinin yüzde 50'sini kullanmaya başlamıştı. Böylece lityum iyon üreticilerin on yıllar boyunca asıl müşterisi olan tüketici elektroniği sektörü artık ana müşteri olma niteliğini kaybetmişti. Uzmanlar önümüzdeki 5 yıl boyunca elektrikli otomobillerin kullandığı enerji miktarının 2014-2017 yıllarında yaptığı sıçramaya benzer bir sıçrama daha yapacağını düşünüyor.
Petrolün hakimiyeti son bulabilir
GTM Research'ten analist Ravi Manghani şu an için lityum iyon bataryalarında bir dönüm noktasında olduğumuzu düşünüyor. Manghani'ye göre her geçen yıl lityum iyon bataryaların kullanım miktarı elektrikli otomobillere doğru kaymaya devam edecek. Elektrikli otomobil satışlarının artması ve akıllı telefonlara yönelik talebin azalması da lityum iyon batarya kullanımında elektrikli otomobil sektörü ile tüketici elektroniği sektörü arasındaki farkın giderek artacağını gösteriyor. Bloomberg'e göre elektrikli otomobil üretiminin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması otomobillerde petrol hakimiyetini sona erdirebilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz, lityum iyon bataryalar ''geleceğin petrolü'' olabilir mi?
https://cleantechnica.com/2018/07/09/the-worlds-new-oil-batteries/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
news.rice.edu/...
ncbi.nlm.nih.gov/...
biz aslında bu fırsatı değerlendirebilsek keşke diyorum.elimizde bor denilen bir maden var ki dünya toplam rezervlerinin yüzde 70 i bizde.üzerinde yaşıyoruz bu madenlerin.yapalım bi batarya.hatta biz tek başımıza yapamıyorsak yabancı arge şirketleriyle ortak çalışalım mesela.lityum iyon pilleri gibi tüm dünyaya satalım bunu.ülkemiz zenginleşsin,halkımız zenginleşsin.
ama bunların hepsi sadece bir hayal,üzücü..
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2638 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
lityum iyon, lityum iyon batarya ve