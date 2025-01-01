2050'de lityum ihtiyacının %60'ı batarya geri dönüşümüyle karşılanabilir!

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli Union of Concerned Scientists tarafından yapılan analize göre lityum iyon batarya geri dönüşümüne yeterli yatırım yapılması durumunda, 2050'de lityum ihtiyacının %60'ı eski bataryalardan karşılanabilir.

Lityum madenciliğine olan gereksinim yarı yarıya azalabilir

Analizde, 2035 yılında otomobil satışlarının tamamen elektrikliye döndüğü ve lityum iyon bataryaların %90 oranında geri dönüştürüldüğü bir senaryoda, 2050 yılına gelindiğinde lityum madenciliğine olan gereksinim 2035 yılında ulaşılacak zirvenin yarısına gerileyebilir.

Analizde azalan lityum talebinin önemli bir kısmının elektrikli araçların verimliliğinin %20 oranında arttırılmasından karşılanacağı belirtiliyor. Bu verimlilik artışının 2035'e kadar lityum talebini %14 ve 2050'ye kadar %22 oranında azaltabileceği vurgulanıyor.

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Ayrıca ortalama araç menzilinin 520 km yerine 450 km olacağı senaryoda, yeni lityum talebininin 2035'e kadar %12 ve 2050'ye kadar %20 oranında azaltılabileceği belirtiliyor.

Raporda ayrıca, araç kullanımının azaltılması, bataryaların enerji yoğunluğu artışının senelik %1 daha fazla olması olması gibi senaryoların lityum talebini 2050'ye kadar %25'in üzerinde azaltabileceği ifade ediliyor.

Dolayısıyla çokca dile getirilen lityum kıtlığı meselesi gelecekte büyük bir problem olacak gibi görünmüyor. Raporda belirtilen sebeplere ek olarak, sodyum iyon gibi alternatif bataryaların da gelecekte piyasaya çıkacak olması lityuma olan talebi daha da düşürebilir.





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Lityum ihtiyacının %60'ı batarya geri dönüşümüyle karşılanabilir!