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Live Tile tasarımı Bing'e de uygulanacak

7 yıl
2b
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Arama motorları arasındaki savaş kıyasıya devam ediyor. Global pazarda Yahoo’nun sürekli düşüşü nedeniyle en büyük iki rakip Google ve Bing durumuna. En büyük hakimiyet %64 ile Google’da. Bing ise %14’lük pazar payına sahip. İşe sadece arama motoru tarafından başlayan iki dev şimdi arama motoruna entegre pek çok hizmet sunmaya başladı.

Son dönemlerde yaygınlaşmaya başlayan yenilik ise tüm hizmetlerin aynı tasarım altında toplanması. Sosyal ağ Google+ ile birlikte Google hizmetlerine tek bir üst menüden ulaşılmaya başlandı. Hizmetlerin isimleri ise yavaş yavaş Google ile başlayacak şekilde değiştiriliyor.

Microsoft da Windows Phone 7 işletim sisteminin ardından Live Tile tasarımını tüm hizmetlerine yaygınlaştırma çalışmalarına başladı. Live Tile tasarımı ilişkili olduğu bilgileri telefondan alarak kullanıcıya aktaran üstüste dizilmiş dinamik widgetler olarak biliniyor. Yeni Windows 8 işletim sistemi bilindiği gibi Live Tile tasarımını ve Metro kullanıcı arayüzünü masaüstü ve tabletlere taşıyacak. Bu tasarıma kavuşan son hizmet ise Bing arama motoru oldu.

WP Central sitesinin haberine göre Live Tile tasarımına sahip Bing anasayfası yayınlanmaya başladı. Ancak bu değişikliği tüm internet değil şimdilik sadece belirli sayıda kullanıcı görebiliyor. Yayınlanma esnasında ortaya çıkan birçok hata yüzünden Microsoft’un aceleci davranmadığı belirtildi.

Yeni Bing tasarımı iPad için Bing uygulaması ile birbirine çok benziyor. Live Tile widgetlarına ekranın alt kısmından ulaşılabiliyor.

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doctorfizik 7 yıl
google karşısında bing'in hiç şansı yok. bing'in o %14'ünün %13.99'u internet explorer'a gömülü olarak gelmesinden kaynaklanıyor bence... ie kullanmam ama kullanmak zorunda isem de bing'i kaldırır google'ı "varsayılan arama motoru" yaparım.

ne demiş ziya paşa : "Bed asla necabet mi verir üniforma, Zer-dûz palan vursan, eşek yine eşektir."
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