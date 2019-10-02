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    Logitech G PRO X klavyesinin tuşları değiştirilebiliyor

    Logitech G PRO X mekanik klavyesi özel aleti ile değiştirebileceğiniz tuş takımı sunuyor. GX Brown Tactile, GX Red Linear ve GX Blue Clicky başta olmak üzere pek çok tuş takımı ile uyumlu.
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    1
    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Genelde mekanik klavyeler fabrika çıkışı olarak sabit tuş takımı ile geliyor ve tüketici satın almadan önce farklı tuş teknolojileri arasında tercih yapabiliyor. Logitech G PRO X ise satış sonrasında da tuşları değiştirme imkânı sunuyor.

    Logitech G PRO X özellikleri ve fiyatı

    Logitech G PRO X numara tuşları olmayan kompakt bir kablolu mekanik klavye. Kullanıcıların tercihine göre değişim yapabilmesi için bir tuş çıkarıcı alet kutuya eklenmiş.

    Ayrıca Bkz. "Amazon Lojistik, KOBİ’lere destek için geliyor"

    Kullanıcı GX Brown Tactile, GX Red Linear ve GX Blue Clicky arasından varsayılan takımı tercih ettikten sonra 92 tuşlu set olarak diğer kalanları da satın alabiliyor. Kullanım süresince bunları değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca firmanın diğer farklı tuş takımları da klavye ile uyumlu.

    G Hub yazılımı ile RGB aydınlatmasını kontrol edebildiğiniz G PRO X modeli 150$ fiyat etiketi ile satışa başladı. Tuş takımları ise 50$ üzerinden meraklılarını bekliyor.


     


    https://www.slashgear.com/logitech-g-pro-x-keyboard-serves-up-user-replaceable-mechanical-switches-01593550/ Yorum Yaz
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    qoqoCAN 1 hf.
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