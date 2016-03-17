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Logitech GROUP: Video konferans sistemlerine yenilikçi bakış

Logitech, video konferans sistemlerine yeni bir boyut kazandıran hepsi bir arada çözümü Logitech GROUP’un en yeni sürümü ile pazardaki büyük bir açığı uygun fiyata doldurmayı hedefliyor.
3 yıl
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Zamazingo
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Logitech’i video konferans çözümleri pazarında en iddialı iki isimden biri haline getiren ConfereneceCam CC3000e’nin devamı niteliğindeki ürünü Logitech GROUP’u tüketicilerle buluşturmaya hazırlanan Logitech, bu alanda lider isim haline gelmek istiyor.

Bu alanda yıllardır faaliyet gösteren Cisco, Polycom gibi şirketlerin sunduğu çözümlere kıyasla çok büyük farklar ile uygun fiyata eş nitelikte çözümler sunan Logitech, Skype gibi mevcuttaki yazılımları kullanarak, kolayca kurulabilen ve teknik bilgi yetkinliği gerektirmeyen bir yapıyı kullanıma sokmuş oluyor. 

Geçen sene 500.000 adetten fazla bir pazar hacmine ulaşan konferans kameraları alanına ilk kez giren Logitech, Cisco’nun ardından pazarda ikinciliğe yerleşmeyi başarmış. Yıllardır sektörde yapılanın aksine herkesin kullanabildiği yazılımları ve internet alt yapısını kullanan dolayısı ile de ek bir maliyet gerektirmeyen Logitech ürünleri, fiyat avantajı ile sektörde liderliği hedefliyor. 

Logitech Group

Logitech GROUP: Video konferans sistemlerine yenilikçi bakış
Tam Boyutta Gör

Logitech GROUP, 14 ile 20 kişilik gruplar için, isteğe bağlı olarak genişletilebilen mikrofonlarıyla duru bir ses ve yüksek çözünürlüklü HD kaliteye sahip video konferans özelliğiyle fark yaratıyor. Birkaç dakikada kolayca kurulabilen yapısıyla öne çıkan sistem; herhangi bir toplantı alanını çoklu kullanıma imkân tanıyan bir video paylaşım alanına dönüştürüyor. Logitech GROUP, ayrıca birleşik iletişim çözümleriyle de web ya da video konferans uygulamalarının aynı alandaki sistem yapılandırmasına olanak tanıyor.

Logitech GROUP, geniş bir görüş alanına sahip büyük odalar için uygun fiyatlı optimize çözümler ve kristal berraklığında ses kalitesi sunuyor. Ayrıca hemen hemen her türlü UC veya video uyumlu yazılımla çalışıyor bu sistem. Kolay kullanımı sayesinde de IT desteği olmadan toplantıya başlama olanağı sağlıyor.

Nisan 2016’dan itibaren ülkemizde satış noktalarında yer almaya başlayacak olan Logitech Group, 1399 Dolar + KDV fiyat ile tüketicilere sunulacak.


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