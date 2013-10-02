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Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Logitech, Z200, Z150 ve Z50 model isimli üç yeni hoparlör modelini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Logitech, Z200, Z150 ve Z50 model isimli üç yeni hoparlör modelini tanıttı
Uzun yıllardır hazırladığı kaliteli çevre birimleri ile sektörde yer alan Logitech, Z200, Z150 ve Z50 model isimli üç yeni hoparlör modelini resmen tanıttı.
Firma tarafından hazırlanan hoparlör modelleri öncelikle oldukça şık ve modern bir tasarım çizgisiyle geliyorlar. Kullanıcıların beğenisine sunulan ürünlerden Z200 (2.0), barındığı 2.5-inç sürücüler ile toplamda 10 watt ses gücü ortaya koyabiliyor ve üzerinde özel ses ayarlama tekerleği ve güç butonu yer alıyor. Windows ve Mac bilgisayarlar yanında 3.5mm bağlantı üzerinden akıllı cep telefonu, tablet ve taşınabilir müzik çalarlara bağlanabilen Z200, 241.2 x 90 x 124.07mm boyuta ve 1 Kg ağırlığa sahip. Firmanın benzer yapıda hazırladığı Z150 (2.0) modeli ise üzerinde yer alan sürücüler ile toplam 6 watt ses gücü ortaya koyabiliyor. Ses kontrol tekerleğini ve güç butonunu gövdesinin önünde taşıyan model, Z200 gibi Windows ve Mac bilgisayarlar yanında 3.5mm bağlantı üzerinden akıllı cep telefonu, tablet ve taşınabilir müzik çalar modellerine bağlanabiliyor ve 151.5 x 84.5 x 76mm boyut yanında 583 gram ağırlık değerleriyle geliyor. Son olarak ufak gövde yapısı ile dikkat çeken Z50 hoparlör modelini tanıtan Logitech, ürün ile kişilere bir adet 2.25-inç sürücüyle 10 watt ses gücü sağlayabiliyor. Farklı cihazlarla 3.5mm bağlantı üzerinden kullanılabilen ve pembe, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle elde edilebilen Z50, 106.5 x 8.6 x 98.6mm boyuta ve 260 gram gibi düşük bir ağırlığa sahip.
Logitech tarafından tanıtılan hoparlör modellerinden Z200 30$, Z150 ve Z50 ise 20$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.logitech.com/en-us/speakers-audio/home-pc-speakers Yorum Yaz
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lancelotnet 4 yıl
youtube.com/...
z150 inceleme videosuna bu linkten ulaşaiblirsiniz.
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umut_baris 4 yıl
Bu çöpleri alacağınıza creative alın.

Logitech = Çöp

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neo01470 6 yıl
Gereken gücü nereden alıyorlar ?
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NoWLoadinG 6 yıl
Z50'yi alıcam, Yurtta kullanmak için harika bir ürün laptopu açmama gerek kalmadan yüksek ses için iPhone ile kullanabilirim. Gereken gücü adaptörden alıyorlar yani elektrik ile çalışıyorlar bu da meraklısı olan forumdaşlara cevabım. Türkiyeye 100TL civarı gibi bir fiyata girerse eğer yurtdışı sitelerden temin edicem. 20$ çok çok uygun bir fiyat böyle bir ürün için. İlk çıktığında mail gelmişti logitech'ten o gün bugündür hala satış yapan bir site arıyorum güvenilir bir şekilde alabileceğim.
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