Logitech'den taşınabilirlik odaklı Keys-To-Go kablosuz klavye





















iPad modellerinin giderek daha ince hale gelmesi, aksesuar üreticilerinin de ürünlerini bu inceliğe göre optimize etmesine neden oluyor. Logitech buna yönelik Keys-To-Go adında yeni bir kablosuz klavye duyurdu.





Bluetooth 4.0 üzerinden bağlanan model 6.1mm inceliğe sahip. Sürekli hareket halinde olan tüketicilere yönelik olarak geliştirilen Keys-To-Go 180gr ağırlık sunuyor. Klavyede herhangi bir stand olmadığı için iPad modelinizi oturtmakla uğraşmıyorsunuz. Klavyeyi eşleştirerek hemen kullanmaya başlıyorsunuz.





Tüm iPad ailesi ile uyumlu olan klavye tek şarj ile 90 gün kullanım süresi sunuyor. Ayrıca kırıntı ve su dökülmelerinden de etkilenmiyor. Model 70$ fiyat etiketine sahipken koruma da isteyen tüketicilere Logitech iki yeni klavyeli kılıf daha sunuyor.





Bunlardan Logitech Type+, Bluetooth üzerinden iPad Air 2 modeline bağlanıyor. Yazma moduna getirdiğinizde otomatik olarak açılıyor ve tablet manyetik olarak klavyenin üst kısmına tutturuluyor. Taşımak istediğinizde ise kapağını kapatmanız yeterli.





Logitech Ultrathin ise iPad modelinin üzerine kapanan bir kapak şeklinde klavyeden oluşuyor. Manyetik olarak ekran üzerine kapanan klavye üzerinde bir de stand yer alıyor ve dik pozisyonda en iyi yazma tecrübesi sunuluyor.





Logitech Type+ modeli 100$, Logitech Ultrathin modeli ise 90$ fiyat etiketi taşıyacak ve Keys-To-Go ile birlikte Kasım ayında tüketicilerle buluşacak.

http://www.logitech.com/en-us/tablet-accessories/ipad