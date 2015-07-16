Logitech'in Logi markası ilk ürününü verdi

Logitech'in genç tüketici kesimine hitap etmek amacıyla ortaya çıkardığı Logi markası ilk ürünlerine kavuştu. Logi BLOK adındaki bu aksesuar ürünleri dayanıklı iPad kılıflarını kapsıyor.





Yeni ürünler bir adet koruyucu ekran kaplaması, bir adet koruyucu kılıf ve bir adet de klavyeli kılıftan oluşuyor. Ekran kaplaması iPad Air ve iPad mini modelleri ile uyumlu ve ekranı çizilmelere karşı koruyor.





Koruyucu kılıf iPad Air 2 için tasarlanmış ve çok açılı entegre bir stand barındırıyor. Klavyeli kılıf da iPad Air 2 için geliştirilmiş ve kablosuz klavyesi aynı zamanda ekran kapağı da olabiliyor. Logitech koruyucu kılıfların yapısı sayesinde 1.5-2 metreden betona bile düşse iPad modellerinin hasar almasının önlendiğini belirtiyor.





Logi BLOK serisi Ağustos ayında Avrupa ve ABD pazarlarında satışa sunulacak. Logi BLOK ekran kaplaması 40$, koruyucu kılıf 70$, klavyeli koruyucu kılıf seti ise 130$ fiyat etiketine sahip.

http://www.phonearena.com/news/Logitechs-new-Logi-brand-debuts-with-the-BLOK-family-of-durable-iPad-cases_id71550