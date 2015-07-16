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Logitech'in Logi markası ilk ürününü verdi

3 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Logitech'in Logi markası ilk ürününü verdi

Logitech'in genç tüketici kesimine hitap etmek amacıyla ortaya çıkardığı Logi markası ilk ürünlerine kavuştu. Logi BLOK adındaki bu aksesuar ürünleri dayanıklı iPad kılıflarını kapsıyor. 

Yeni ürünler bir adet koruyucu ekran kaplaması, bir adet koruyucu kılıf ve bir adet de klavyeli kılıftan oluşuyor. Ekran kaplaması iPad Air ve iPad mini modelleri ile uyumlu ve ekranı çizilmelere karşı koruyor. 

Koruyucu kılıf iPad Air 2 için tasarlanmış ve çok açılı entegre bir stand barındırıyor. Klavyeli kılıf da iPad Air 2 için geliştirilmiş ve kablosuz klavyesi aynı zamanda ekran kapağı da olabiliyor. Logitech koruyucu kılıfların yapısı sayesinde 1.5-2 metreden betona bile düşse iPad modellerinin hasar almasının önlendiğini belirtiyor. 

Logi BLOK serisi Ağustos ayında Avrupa ve ABD pazarlarında satışa sunulacak. Logi BLOK ekran kaplaması 40$, koruyucu kılıf 70$, klavyeli koruyucu kılıf seti ise 130$ fiyat etiketine sahip.  
Logitech'in Logi markası ilk ürününü verdi
 
Logitech'in Logi markası ilk ürününü verdi
 

http://www.phonearena.com/news/Logitechs-new-Logi-brand-debuts-with-the-BLOK-family-of-durable-iPad-cases_id71550 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Desider Specialist 3 yıl
Şey sandım. Logitech telefon ve tablet çıkarmış. Görsellerde ona ait. Bi an içimden saydıracaklarımı düşündüm. Sonra fark ettimki kılıfmış 😃
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kav1nsky 3 yıl
Logi ismini duyurunca daha büyük bir şeyler üzerinde çalışırlar diye düşünmüştük.
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man utd 3 yıl
130 $ daha koysaydım kılıf değil 64 gb modeli alırdım..Sığır bunlar
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kahraman91 3 yıl
Yani alt tarafı bir kılıf çok pahalı
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simbolmina 3 yıl
Güzelmiş de yani 130$ birazcık pahalı sanki. Üzerine bir o kadar daha koysan surface 3 alırsın :)
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