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LogmeOnce projesi çok amaçlı bir USB belleği hayata geçirmeyi amaçlıyor

5 yıl
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8
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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LogmeOnce projesi çok amaçlı bir USB belleği hayata geçirmeyi amaçlıyor

Bilgisayarların yaygınlaşması ile birlikte pek çok farklı amaç için geliştirilen USB ürünleri de karşımıza çıkmaya başladı. Bunların bazıları tek bir amaca yönelikken bazıları ise hepsi-bir-arada çözümler sunuyor.

Bunlardan birisi olan LogmeOnce USB aksesuarı, hem güvenli bir bellek, hem şifre deposu hem de şarj istasyonu olarak kullanılabiliyor. Ürün 16GB veya 32GB kapasiteye sahip. Depolama belleği 256-bit şifreleme ile korunabiliyor ve kullanıcıdan başka hiçkimse önemli dosyalara erişemiyor.

Ürün içerisinde ayrıca bir şifre yönemin yazılımı da mevcut. Sık kullandığınız şifrelerinizi bu yazılımda saklayarak güvenli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şifreler dilerseniz bulut sunucularda, dilerseniz de USB üzerinde depolanıyor. Ürün için bir master şifre belirleyerek tüm özelliklere bu şifre ile erişebiliyorsunuz. Ayrıca korumalı bir internet tarayıcı da mevcut.

Bunlar standart ürünlerde mevcut olan özellikler. Serinin en üst versiyonunda ise 1000mAh gücünde bir batarya ve senkronizasyon için entegre bağlantı kablosu yer alıyor. Ürünler taşınabilirlik konusunda da iddialı. En büyük versiyon 7cmx3cmx1cm civarında ölçülere sahip.

50 gün içerisinde 50 000$ bağış toplamak zorunda olan LogmeOnce, 45$ ve üzeri bağışlarda miktara göre serideki ürünlerden birisini hediye edecek.   

https://www.kickstarter.com/projects/199263837/logmeonce-your-password-manager-secure-usb-and-pho Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
matmuhendisi 5 yıl
Ios izin veriyomu ki usb bellege?
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fds14 5 yıl ekrem71
nedense oem ve aksesuar konularına ilgi gösterilmiyor, haber için teşekkürler.
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kesbi 5 yıl
Hiç taşınacak bişeye benzemiyor. Ben bir ucu microusb bir ucu normal usb bellek aldım. Bir de bir ucunu bilgisayara, bir ucunu telefona takınca şarj etseydi tam olacaktı. Ama bit kadar bişey, anahtarlığa taktım kayboldu varmı yok mu belli değil.
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QuexSeeL 5 yıl kesbi
Marka, model satış yeri bilgilerini verebilir misin? Güzel kompakt bir şeye benziyor.
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ynal 5 yıl
USB Bellekten telefon şarj etmek hakkaten parlak bir fikir.
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