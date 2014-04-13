LogmeOnce projesi çok amaçlı bir USB belleği hayata geçirmeyi amaçlıyor





Bilgisayarların yaygınlaşması ile birlikte pek çok farklı amaç için geliştirilen USB ürünleri de karşımıza çıkmaya başladı. Bunların bazıları tek bir amaca yönelikken bazıları ise hepsi-bir-arada çözümler sunuyor.





Bunlardan birisi olan LogmeOnce USB aksesuarı, hem güvenli bir bellek, hem şifre deposu hem de şarj istasyonu olarak kullanılabiliyor. Ürün 16GB veya 32GB kapasiteye sahip. Depolama belleği 256-bit şifreleme ile korunabiliyor ve kullanıcıdan başka hiçkimse önemli dosyalara erişemiyor.





Ürün içerisinde ayrıca bir şifre yönemin yazılımı da mevcut. Sık kullandığınız şifrelerinizi bu yazılımda saklayarak güvenli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şifreler dilerseniz bulut sunucularda, dilerseniz de USB üzerinde depolanıyor. Ürün için bir master şifre belirleyerek tüm özelliklere bu şifre ile erişebiliyorsunuz. Ayrıca korumalı bir internet tarayıcı da mevcut.





Bunlar standart ürünlerde mevcut olan özellikler. Serinin en üst versiyonunda ise 1000mAh gücünde bir batarya ve senkronizasyon için entegre bağlantı kablosu yer alıyor. Ürünler taşınabilirlik konusunda da iddialı. En büyük versiyon 7cmx3cmx1cm civarında ölçülere sahip.





50 gün içerisinde 50 000$ bağış toplamak zorunda olan LogmeOnce, 45$ ve üzeri bağışlarda miktara göre serideki ürünlerden birisini hediye edecek.

https://www.kickstarter.com/projects/199263837/logmeonce-your-password-manager-secure-usb-and-pho