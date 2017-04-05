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Londra otonom otobüs testlerine başlıyor

Geleceğin toplu taşıma aracı olarak nitelendirilen otonom otobüslere yönelik çalışmalar artarken Fransa ve Hollanda’nın ardından İngiltere de başkent Londra’da otonom otobüs testine başlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Londra otonom otobüs testlerine başlıyor
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Oxford Üniversitesi'yle birlikte çalışmalarını sürdüren ve otonom araç geliştirme üzerine çalışan Oxbotica şirketi 3 hafta içinde yolcularla birlikte otonom otobüs testlerine başlanacağını ve ülkede ilk kez Londra halkının otonom otobüsleri test edeceğini açıkladı. Test süresi boyunca 100 Londralıyı Greenwich’teki iki kilometrelik rota üzerinde taşıyacağı söylenen Harry isimli bu otobüsler yoğun ilgi görmeye başladı bile. Şimdiden 5000’in üzerinde kişi otobüsü deneyecek 100 kişi arasına girmek için Oxbotica’ya başvuru yapmış durumda.

Daha önce Fransa, Hollanda ve Singapur’da gördüğümüz benzer otonom otobüsler gibi Harry de normal otobüslere kıyasla oldukça küçük ve az sayıda yolcu taşıyabiliyor. Etrafını analiz etmek için 5 kamera ve 3 lazere sahip olan ve saatte yaklaşık 16 kilometre hızla hareket edecek olan Harry, bisikletlilerin ve yayaların yoğun olarak kullandığı The O2 Arena’nın yakınındaki bölgede görev alacak.

Bu sayede hem geliştirici ekip hem de otonom otobüsü deneyimleyen kişiler otobüsün etrafındaki diğer nesnelerle olan ilişkisini daha net bir şekilde görme imkanına sahip olacak. Bu duruma dikkat çeken Sanayi Bakanı Nick Hurd de bu teknolojilerin hayata geçerken tamamen halkın içine karışmasının kritik öneme sahip olduğu dile getirdi.

Halkın Güvenini Kazanmaya Çalışacak

Harry, Greenwich’te otonom taşımacılığın gerçekleşmesi için hayata geçirilen GATEway Projesi kapsamında görev alacak. Aslında ülkede daha önce pek çok kez otonom araç testleri yapılmıştı ancak bu testlerin büyük bir çoğunluğu yolcu olmaksızın gerçekleşirken bazılarında da sadece gazeteciler ve bakanlar gibi yetkili kişilerin otobüsü deneyimlemesine izin verilmişti. Oxbotica, şimdi ise ilk kez bu araçları halkın denemesine izin vererek onların güvenlik endişelerini ortadan kaldırmaya ve bu araçları sevmelerini sağlamaya çalışacak.


http://www.ibtimes.co.uk/first-driverless-shuttle-bus-be-tested-by-public-london-1615410 Yorum Yaz
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