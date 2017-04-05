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Mission Bicycle Company yeni akıllı bisikleti Lyra’yı tanıttı

Ürettiği bisikletlerle Kickstarter’da oldukça popüler olan Mission Bicycle Company, yeni akıllı bisikleti Lyra’yı tanıttı. Bisiklet GPS’e ve 360 derecelik ışıklandırma sistemine sahip.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,7b
1
10
Zamazingo
Emre Karakullukçu
Yazar
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Bir süredir Kickstarter’da varlığını sürdüren ve daha önceki dönemlerde Sutro ve Lumen isimli iki bisiklet modeli için hedeflediği miktarda bağış toplamayı başaran Mission Bicycle Company, yeni bisikleti Lyra’yı tanıttı. Sahip olduğu özelliklerle bir akıllı bisiklet olarak sınıflandırılan Lyra, sıradan bisikletlerden farklı olarak şarj edilebilir bataryayla çalışan ışıklandırma sistemine ve akıllı telefon uygulaması üzerinden kontrol edilebilen GPS’e sahip.
Mission Bicycle Company yeni akıllı bisikleti Lyra’yı tanıttı

Lyra’nın ışıklandırma sistemi, aşağıdaki videodan da görebileceğiniz gibi bisikletin her açıdan fark edilebilmesi için özel olarak tasarlanmış. Son derece dikkat çekici ve parlak olan bu sistem, bisikletin ön kısmında bulunan ve kolayca çıkartılıp şarj edilebilen minik bir bataryadan güç alıyor. Micro USB girişi sayesinde yalnızca birkaç saat içerisinde şarj edilebilen batarya, ışıkların yanı sıra bisikletin GPS’ine de güç sağlıyor.

GPS, Lyra’nın yaratıcılarının dile getirdiği üzere tamamen güvenlik amacıyla bisiklete yerleştirilmiş. Kendine özel bir akıllı telefon uygulamasına sahip olan ve günün her anı bu uygulama üzerinden takip edilebilen bisiklet, kullanıcısına yolu tarif etmek gibi bir özelliğe sahip değil.

Tamamen el yapımı olan Lyra Kickstarter üzerinden 40.000 dolar toplamayı hedefliyor ve şimdiden yaklaşık 20.000 dolara yaklaştı.

Akıllı bisiklet üç farklı satış opsiyonuna sahip. İlk opsiyonda 500 dolar karşılığında bisikletin gidonu ve gövdesi satın alınıyor, alıcı bisikletin diğer parçalarını dilediği gibi tamamlıyor. İkinci opsiyonda 1000 dolar karşılığında isteğe göre renklendirilen, GPS’e ve tek vitese sahip olan bir model satın alınıyor. Üçüncü opsiyonda ise 1500 dolar karşılığında GPS’e ve 8 vitese sahip olan, isteğe göre renklendirilen bir model satın alınıyor. Lyra'nın Kickstarter sayfasında buradan ulaşabilirsiniz.


https://www.kickstarter.com/projects/1804944614/lyra-a-new-mission-bicycle-with-lights-gps?ref=profile_created Yorum Yaz
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murat-smsk 2 yıl
Birçok arabaya değişmem walla
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10ff 2 yıl
ne para isterler buna simdi. rahatlikla motosiklet alinir o paraya
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Nostromo- 2 yıl
Akıllı diye sunulan her şeye bir ön yargım vardır. Bisiklet olarak ele aldığımızda estetik olarak güzel ama bana gövdesinin orta kısmı biraz kısa gibi feldi. Ayrıca vites çarkı neden yok
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axaxa 2 yıl
Kullanıcısına yolu tarif etmiyormuş ne anladım o bu işten :)
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Amd64x2 2 yıl
O kadar Tesla haberinden sonra, Mars ta sürerken otomatik pilot modu falan yok mu diyesim geldi?
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mehmetgirgin 2 yıl
müthiş gereksiz pahalı bunun yanına bir de sizi fark edecekleri havalı korna taksalar 3000 dolar mı diyecekler ne yani. dişlilerin içinde ufak bir motor olsa yokuş çıkarken ve ya yorulunca bu motor yardımcı olsa güzel olur.
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ugacomtr 2 yıl
keşke bi tane dinamo koysalardı tekere. döndükçe şarj etseydi herşeyi. elektrigini de böylece saglamış olurdu. cıkart tak hic sevmedigim bir olay.
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redoracle 2 yıl ugacomtr
kickstarter.com/...
Var zaten en iyisi bu bisiklet,şarj pil derdi yok.
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