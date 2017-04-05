Mission Bicycle Company yeni akıllı bisikleti Lyra’yı tanıttı





Bir süredir Kickstarter’da varlığını sürdüren ve daha önceki dönemlerde Sutro ve Lumen isimli iki bisiklet modeli için hedeflediği miktarda bağış toplamayı başaran Mission Bicycle Company, yeni bisikleti Lyra’yı tanıttı. Sahip olduğu özelliklerle bir akıllı bisiklet olarak sınıflandırılan Lyra, sıradan bisikletlerden farklı olarak şarj edilebilir bataryayla çalışan ışıklandırma sistemine ve akıllı telefon uygulaması üzerinden kontrol edilebilen GPS’e sahip.

Lyra’nın ışıklandırma sistemi, aşağıdaki videodan da görebileceğiniz gibi bisikletin her açıdan fark edilebilmesi için özel olarak tasarlanmış. Son derece dikkat çekici ve parlak olan bu sistem, bisikletin ön kısmında bulunan ve kolayca çıkartılıp şarj edilebilen minik bir bataryadan güç alıyor. Micro USB girişi sayesinde yalnızca birkaç saat içerisinde şarj edilebilen batarya, ışıkların yanı sıra bisikletin GPS’ine de güç sağlıyor.

GPS, Lyra’nın yaratıcılarının dile getirdiği üzere tamamen güvenlik amacıyla bisiklete yerleştirilmiş. Kendine özel bir akıllı telefon uygulamasına sahip olan ve günün her anı bu uygulama üzerinden takip edilebilen bisiklet, kullanıcısına yolu tarif etmek gibi bir özelliğe sahip değil.

Tamamen el yapımı olan Lyra Kickstarter üzerinden 40.000 dolar toplamayı hedefliyor ve şimdiden yaklaşık 20.000 dolara yaklaştı.

Akıllı bisiklet üç farklı satış opsiyonuna sahip. İlk opsiyonda 500 dolar karşılığında bisikletin gidonu ve gövdesi satın alınıyor, alıcı bisikletin diğer parçalarını dilediği gibi tamamlıyor. İkinci opsiyonda 1000 dolar karşılığında isteğe göre renklendirilen, GPS’e ve tek vitese sahip olan bir model satın alınıyor. Üçüncü opsiyonda ise 1500 dolar karşılığında GPS’e ve 8 vitese sahip olan, isteğe göre renklendirilen bir model satın alınıyor. Lyra'nın Kickstarter sayfasında buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1804944614/lyra-a-new-mission-bicycle-with-lights-gps?ref=profile_created