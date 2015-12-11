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Lookout Premium'u üç ay ücretsiz kullanın

Hem kendi telefonunuzu hem de sevdiğiniz diğer üç kişinin telefonunu virüslere karşı korumak için Lookout Premium uygulaması üç ay ücretsiz yapıldı. Uygulamanın detayları haberimizde.
3 yıl
3,3b
1
3
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Lookout Premium'u üç ay ücretsiz kullanın

Mobil güvenlik şirketi Lookout, iOS ve Android uyumlu gelişmiş "Lookout Premium" uygulaması için yılbaşı kapsamında 3 aylık ücretsiz pin kodları dağıtmaya başladı.
iOS ve Android cihazlarına gelişmiş bir "virüs koruma" uygulaması arayanlar için etkili bir çözüm oluşturan ve bu özellikleri yanında kişiler, fotoğraflar ve arama geçmişi gibi verileri de yedekleyebilen Lookout Premium, tek bir hesap üzerinden birden fazla cihazı koruyabiliyor ve tarayıcı üzerinden erişim ile hırsızlara karşı konum belirleme gerçekleştirebiliyor.
Lookout Premium'a ücretsiz olarak ulaşmak içinse burada yer alan formu doldurmak yeterli oluyor. Şirket aynı zamanda girilecek üç farklı diğer e-posta adresine yani arkadaşa da Premium Pin kodu yolluyor. Yani sevdiklerinize 3 ay boyunca ücretsiz kullanabileceği bir güvenlik uygulaması gönderebiliyorsunuz.
Gelen kodların en geç 5 Ocak 2016 tarihinde aktif edilmesi gerekiyor, katılım ise 21 Aralık tarihine kadar devam ediyor. Uygulamaya buradan ya da aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.talkandroid.com/277454-get-three-months-of-lookout-premium-free-of-charge-before-the-december-21-deadline/ Yorum Yaz
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ltrg 3 yıl
İse yaramaz
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lapatid 3 yıl
virüs koruma uygulamasi ne demek oluyor ?
telefonumuzdaki virusleri mi muhafaza ediyor
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korayalttantire 3 yıl
Bir an logodan Spotify güvenlik işine girmiş sandım.
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