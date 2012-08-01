Lost Photos ile maillerinizdeki unutulan fotoğrafları bulun

Yıllardır email hesabınızdan gönderdiğiniz veya aldığınız maillerin içeriğindeki fotoğrafların neler olduğunu unuttuysanız, Mac ve Windows için Lost Photos size yardımcı olabilir.

Benzerlerine göre basit bir tasarım ve daha iyi bir performans sunan Lost Photos, 6-7 yıllık bir Gmail hesabından yaklaşık 30 dakikada eski görselleri bulup çıkarabiliyor. Fotoğraf sayısı arttıkça işlem de uzamaya başlıyor.

Fotoğraflarınızı biraraya topladıktan sonra Facebook veya Twitter'a yükleyebilir veya mail olarak gönderebilirsiniz. Mac üzerinde ise iPhoto'ya yükleyebilir, Finder üzerinde yayınlayabilirsiniz. Gmail, AOL ve Yahoo desteklenirken, Hotmail desteği henüz yok.

http://lostphotosapp.com/windows-download.html