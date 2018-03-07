Bilim-kurgu dizisi Lost in Space'in yeni fragmanı yayınlandı

Son dönemde Altered Carbon, Mute ve The Cloverfield Paradox gibi dikkat çekici bilim-kurgu projelerine imza atan Netflix, çok yakında bunlara yeni bir bilim-kurgu dizisi daha eklemeye hazırlanıyor. 60'lı yıllara damga vuran kült bilim-kurgu dizisinden uyarlanan Lost in Space, önümüzdeki ay izleyiciler ile buluşacak. Merakla beklenen Lost in Space'in tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, diziden yeni bir fragman ve poster yayınladı.

Dracula Untold ve Gods of Egypt gibi filmler ile adlarını duyuran Matt Sazama ve Burk Sharpless ikilisinin senaryosunu kaleme aldığı Lost in Space; uzayda kolonilerin kurulduğu yakın bir gelecekte geçiyor ve yeni bir gezegende hayat kurmak için seçilen Robinson ailesinin maceralarını anlatıyor.

Yolculuk sırasında beklenmedik bir aksilik yaşayan Robinson ailesi, yeni hayatlarını kuracakları gezegene ulaşmak için tahmin ettiklerinden çok daha zorlu bir mücadeleye atılmak zorunda kalacak.

İlk bölümünü Neil Marshall (Game of Thrones)'ın yönettiği Lost in Space'in başrollerinde Toby Stephens, Molly Parker, Ignacio Serricchio, Taylor Russell, Mina Sundwall, Maxwell Jenkins, Parker Posey ve Raza Jaffrey yer alıyor. Dizinin 10 bölümden oluşan ilk sezonu, 13 Nisan'da yayınlanacak.