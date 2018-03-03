Westworld'ün 2. sezonundan ilk görüntüler yayınlandı

Game of Thrones'un bu yıl ekranlara dönmeyecek olması HBO'nun yaz takviminde büyük bir boşluk bırakmış olsa da, Amerikan kablolu kanalı bu boşluğu bir diğer popüler dizisi ile doldurmaya hazırlanıyor. 2016'da yayınlanan ilk sezonu ile büyük beğeni toplayan Westworld, bir yıllık aranın ardından ekranlara geri dönüyor.

Westworld'ün nisan ayında başlayacak 2. sezonu için tanıtım çalışmalarına başlayan HBO, yeni sezondan ilk görüntüleri paylaştı. Entertainment Weekly tarafından yayınlanan bu görüntüler, dizinin merakla beklenen 2. sezonu hakkında önemli ipuçları barındırıyor.

İlk olarak Luke Hemsworth tarafından canlandırılan Stubbs karakterinin yeni sezonda geri döneceğini görüyoruz. Westworld'ün güvenlik şefi olan Stubbs'ın ilk sezonun sonunda ölmüş olabileceği düşünülüyordu ancak yayınlanan bu ilk görüntüler karakterin bir şekilde kurtulduğunu gösteriyor.

Bunun yanı sıra Tessa Thompson tarafından canlandırılan Charlotte Hale karakterinin yeni sezonda yer alması ve Dolores karakterinin yeni görünümü de bu görüntülerde dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Westworld'ün ilk sezonda tanıtılan dünyasını daha genişleteceği söylenen 2. sezon, 22 Nisan'da yayınlanmaya başlayacak.