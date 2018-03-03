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Westworld'ün 2. sezonundan ilk görüntüler yayınlandı

HBO'nun sevilen bilim-kurgu dizisi Westworld, bu yaz 2. sezonu ile ekranlara geri dönecek. HBO dizinin merakla beklenen yeni sezonundan ilk görüntüleri yayınladı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Game of Thrones'un bu yıl ekranlara dönmeyecek olması HBO'nun yaz takviminde büyük bir boşluk bırakmış olsa da, Amerikan kablolu kanalı bu boşluğu bir diğer popüler dizisi ile doldurmaya hazırlanıyor. 2016'da yayınlanan ilk sezonu ile büyük beğeni toplayan Westworld, bir yıllık aranın ardından ekranlara geri dönüyor.
Westworld'ün nisan ayında başlayacak 2. sezonu için tanıtım çalışmalarına başlayan HBO, yeni sezondan ilk görüntüleri paylaştı. Entertainment Weekly tarafından yayınlanan bu görüntüler, dizinin merakla beklenen 2. sezonu hakkında önemli ipuçları barındırıyor.
İlk olarak Luke Hemsworth tarafından canlandırılan Stubbs karakterinin yeni sezonda geri döneceğini görüyoruz. Westworld'ün güvenlik şefi olan Stubbs'ın ilk sezonun sonunda ölmüş olabileceği düşünülüyordu ancak yayınlanan bu ilk görüntüler karakterin bir şekilde kurtulduğunu gösteriyor.
Bunun yanı sıra Tessa Thompson tarafından canlandırılan Charlotte Hale karakterinin yeni sezonda yer alması ve Dolores karakterinin yeni görünümü de bu görüntülerde dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.
Westworld'ün ilk sezonda tanıtılan dünyasını daha genişleteceği söylenen 2. sezon, 22 Nisan'da yayınlanmaya başlayacak.
 

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BekirARSLAN 1 yıl en beğenilen orientem
orientem
Senaryoya toplamda baktığın zaman çok üst düzey olduğunu söyleyemeyiz bence ama sunuluşu efsane idi.

Dimi sizde haklısınız ilk bölümü Doğu illerinde çekip ikinci bölümden itibaren istanbula yerleşen hemen holding sahibi olan lüks araçlarla boy gösteren bir dizi yapmaları lazımdı Türklerden ders almalılar bence
orientemSenaryoya toplamda baktığın zaman çok üst düzey olduğunu söyleyemeyiz bence ama sunuluşu efsane idi.Dimi sizde haklısı...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Kriger 1 yıl
Dolores daha mı güzelleşmiş nolmuş öyle :D Şaka bi yana harbiden son bir kaç senedir en fazla merakla beklediğim sezon. Umarım o ilk sezonki kalitesinin de üzerine çıkıp efsane bir dizi olma yolunda ilerler.
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Sean john 1 yıl
Our world deyince sonda stalin reyiz aklıma geldi..
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himmet_dal 1 yıl
Özledik seni zalım dizi
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Ed Wood 1 yıl
Yeni sezonunu merakla beklediğim tek dizi şu an.
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mahmut716 1 yıl
yav şu resimlerin hepsini ?uraya yukleyin, hep sıkıntıli şu galeri işi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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orientem 1 yıl
Senaryoya toplamda baktığın zaman çok üst düzey olduğunu söyleyemeyiz bence ama sunuluşu efsane idi.
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BekirARSLAN 1 yıl orientem
orientem
Senaryoya toplamda baktığın zaman çok üst düzey olduğunu söyleyemeyiz bence ama sunuluşu efsane idi.

Dimi sizde haklısınız ilk bölümü Doğu illerinde çekip ikinci bölümden itibaren istanbula yerleşen hemen holding sahibi olan lüks araçlarla boy gösteren bir dizi yapmaları lazımdı Türklerden ders almalılar bence
1 Yanıt Yanıtla +16
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Shoresh 1 yıl
bekleye bekleye ağaç olduk.
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