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Lotus markası yollarımızda

El yapımı lüks otomobilleri ile tanınan Lotus markası ülkemize giriş yaptı. Birbirinden iddialı 3 farklı Lotus modeli 300.000TL-1.000.000TL aralığında fiyat etiketlerine sahip.
1 yıl
5,1b
1
27
Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Otomobil sektörünün en önemli markalarından birisi olan Lotus Cars, Caddebostan’da yapılan görkemli bir açılışın ardından resmi olarak ülkemize giriş yaptı. Royal Motors'un yeni markasi Lotus Cars Türkiye, Ortadoğu ortaklığı ve Lotus Cars’ın bölgedeki distribütörlüğü ile birlikte Türkiye’deki otomobil tutkunlarına bu özel markayı deneme fırsatının kapılarını açmış oldu.

Lotus Evora özellikeri ve fiyatı

Lotus her zaman kurucusu olan Colin CHAPMAN’ın bıraktığı mirasa bağlı kaldı. Colin CHAPMAN, “Düz yolda gaza basmak seni daha hızlı yapar ancak ağırlığı azaltmak her yerde daha hızlı yapar” ifadesini kullanmıştı.

Sadece düz çizgi performansını artırmaktan çok, bir arabanın ağırlığını azaltmak süspansiyonun doğru kalibrasyonunu sağlar. Bu net kullanım daha iyi gövde ve hız kontrolü sağlar, ancak sürüş konforu, rahat hissetme duygusundan ödün vermez. Ağırlığın genel olarak azaltılması da, ağırlık dağıtımının optimize edilmesine, yüksek hızda virajlarda bir spor otomobilin duruşuna ve dengesine büyük katkıda bulunur.

Ayrıca Bkz. "Prisma uygulaması ücretli abonelik sunmaya başladı"

Bu bakımdan Lotus, son yetmiş yıldan beri spor arabalarda gerek dizayn gerek üretimde kalıcı izler bıraktı. Bu düşünce Lotus'a Formula 1 Constructors şampiyonluğunda yedi, Formula 1 Drivers şampiyonluğunda altı defa birincilik getirmiştir.

Lotus arabaları firmanın, mühendisliğinden, mükemmelliğe, yapımından dizaynına kadar tüm süreçte titiz çalışmaya kendini adamasından faydalanıyor. Saf sürüş tecrübesini sağlayan yaklaşımı ile mükemmel bir biçimde şekillendiriliyor.

Lotus arabaları el yapımı olması ile dikkat çekiyor. Norfolk’daki meşhur Hethel fabrikasında, her sene iki bin spor araba üretimi yapılmakta. Kendisini sadece araba kullanma deneyimine adayan Lotus, eşi benzerine az rastlanır deneyimler ile otomobil dünyasında fark yaratmaya devam ediyor.

Hali hazırda ülkemizde Elize, Exige ve Evora modelleri satışa sunuldu. En düşük model olan Elize 300.000TL-575.000TL fiyat aralığına sahip. Exige serisinde 786.000TL-900.000TL şeklinde iki model var. Evora serisinde de 970.000TL-1.060.000TL olarak iki model yer alıyor. 

 

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fotifoti 1 yıl en beğenilen 12 Angry Men
12 Angry Men

Lotus elise'nin fiyatı yurt dışında 74.000 dolardan başlıyor. Bizde 300.000 liraya iyi dıyoruz, ne hale geldik.

Fiyatı ülkedeki araç fıyatlarına gore ıyı ama muhtemelen en boş donanımlısı ve 1.6 motorlu olanın fıyatıdır.
Motoru 1.6 olmasaydı bir üst vergi dılımıne gırecektı, haliyle fıyatı 2 kat yükselecekti.

carsguide.com.au/...

74bin dolar zaten 284bin tl yapıyor
12 Angry MenLotus elise'nin fiyatı yurt dışında 74.000 dolardan başlıyor. Bizde 300.000 liraya iyi dıyoruz, ne hale geldik.
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2 Yanıt Yanıtla +25
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12 Angry Men 1 yıl
Lotus elise'nin fiyatı yurt dışında 74.000 dolardan başlıyor. Bizde 300.000 liraya iyi dıyoruz, ne hale geldik.

Fiyatı ülkedeki araç fıyatlarına gore ıyı ama muhtemelen en boş donanımlısı ve 1.6 motorlu olanın fıyatıdır.
Motoru 1.6 olmasaydı bir üst vergi dılımıne gırecektı, haliyle fıyatı 2 kat yükselecekti.
carsguide.com.au/...
Lotus elise'nin fiyatı yurt dışında 74.000 dolardan başlıyor. Bizde 300.000 liraya iyi dıyoruz, ne hale geldik.Fiyatı ülkedeki araç fıyatlarına...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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OverClocK1ng 1 yıl
Lotus gibi bir markanın 300.000 liradan giriş yapması bence güzel. Zira arabalar Dolar'dan Euro'dan dolayı aldı yürüdü.
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JoeyBane 1 yıl
ötv ne kadar?
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aycibin 1 yıl
en ucuz elise modeli (1.6lt atmosferik) 6.5sn'de 0-100'e ve 205kmh max hıza sahip.yani golf R'ın hayli altında kalan bir araç.ancak fiyatı 300bin TL'lik golf R'dan bile fazla.hem de düşük motor hacminin vergi avantajına rağmen.200bin TL civarı olmalı bence başlangıç fiyatı.
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Project Scorpio 1 yıl
Lotus fakirlerin spor arabasıdır iç tasarımı felaket kötüdür. Bakmayın TR deki fiyatlarına anlamsız vergiler yuzunden oyle o paralara cok daha ıyı spor arabalar alısınız. Mesela 1 milyon tl Evora ya vereceğime gıder Ferrari 458 alırdım.
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sniper23 1 yıl
Bakan kankilerimden birine söyleyim, bir tane altıma çekerim.
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BekirHan 1 yıl
Malum birileri hala ekmek bulamazken birileri lüks araca biner oldu. Lüks tüketim arttığına göre normal...
Bence en güzeli belirli bir tutar üzerindeki araçlardan vergi almasınlar hiç. Çünkü adamlar için lüks değil çatır çatır alıyorlar.
Memur, özel sektör işçisinin aldığı orta/alt düzey araçlardan vergi alsınlar.
Bildiğiniz üzere araç sahibi olmak bu kesim için bir lüks aslında....
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Mazotşist 1 yıl
tasarımı 90'lı yıllarda kalmış...
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baysan240 1 yıl
şu 1.6 motorun performans değerlerine baktımda çok kötü yaw modifiyeli şahin bundan daha iyidir heralde
motor gücü 136 beygir tork 160 nm max hız 200 km bu nasıl spor araba la ?
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Elsa 1 yıl baysan240
Spor otomobil 0-100den ibaret değildir. Verdiği his, yol tutuşu, tarzı, sürüş ve malzeme kalitesi gibi birçok etken var. Hızdan çok pistteki zamanı önemli.
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Fenomenon 1 yıl
çok tipsiz.
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TheLastNinja 1 yıl
LOTUS'u bu yıllarda tanımıştı bir nesil, Ferrrari ile olan hikayesini bilirsiniz, güzel günlerdi, yıllardır ismini de duymadığım için "acaba üretimi bıraktılar mı" diye düşünmüşümdür hep


1 Yanıt Yanıtla +2
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csh 1 yıl TheLastNinja
Bu oyun en sevdigim oyunlardandi. Bu oyun sayesinde Lotus Esprit Turbo ilkokul yillarindayken hayallerimi suslerdi. Halen hayallerimi susleyen favori arabalarimdandir
Amiga denilince aklima gelen seylerden birisi de Lotus arabadir (bu oyundan dolayi).
Muzigi de oyle tutkulu bir muzikti ki (Lotus 2 - Amiga versiyonunun muzigi), oyunun acilis animasyonuyla uyum icinde bir atmosfer olustururdu. Bu oyunun muzikleri ve animasyonlariyla Lotus arabalarini sevmemek elde degil gercekten.
Orijinalden alıntı: TheLastNinja

LOTUS'u bu yıllarda tanımıştı bir nesil, Ferrrari ile olan hikayesini bilirsiniz, güzel günlerdi, yıllardır ismini de duymadığım için "acaba üretimi bıraktılar mı" diye düşünmüşümdür hep



1 Yanıt Yanıtla +2
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12 Angry Men 1 yıl
Lotus elise'nin fiyatı yurt dışında 74.000 dolardan başlıyor. Bizde 300.000 liraya iyi dıyoruz, ne hale geldik.

Fiyatı ülkedeki araç fıyatlarına gore ıyı ama muhtemelen en boş donanımlısı ve 1.6 motorlu olanın fıyatıdır.
Motoru 1.6 olmasaydı bir üst vergi dılımıne gırecektı, haliyle fıyatı 2 kat yükselecekti.
carsguide.com.au/...
1 Yanıt Yanıtla +12
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fotifoti 1 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Lotus elise'nin fiyatı yurt dışında 74.000 dolardan başlıyor. Bizde 300.000 liraya iyi dıyoruz, ne hale geldik.

Fiyatı ülkedeki araç fıyatlarına gore ıyı ama muhtemelen en boş donanımlısı ve 1.6 motorlu olanın fıyatıdır.
Motoru 1.6 olmasaydı bir üst vergi dılımıne gırecektı, haliyle fıyatı 2 kat yükselecekti.

carsguide.com.au/...

74bin dolar zaten 284bin tl yapıyor
2 Yanıt Yanıtla +25
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