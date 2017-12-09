Lotus markası yollarımızda

Otomobil sektörünün en önemli markalarından birisi olan Lotus Cars, Caddebostan’da yapılan görkemli bir açılışın ardından resmi olarak ülkemize giriş yaptı. Royal Motors'un yeni markasi Lotus Cars Türkiye, Ortadoğu ortaklığı ve Lotus Cars’ın bölgedeki distribütörlüğü ile birlikte Türkiye’deki otomobil tutkunlarına bu özel markayı deneme fırsatının kapılarını açmış oldu.

Lotus Evora özellikeri ve fiyatı

Lotus her zaman kurucusu olan Colin CHAPMAN’ın bıraktığı mirasa bağlı kaldı. Colin CHAPMAN, “Düz yolda gaza basmak seni daha hızlı yapar ancak ağırlığı azaltmak her yerde daha hızlı yapar” ifadesini kullanmıştı.

Sadece düz çizgi performansını artırmaktan çok, bir arabanın ağırlığını azaltmak süspansiyonun doğru kalibrasyonunu sağlar. Bu net kullanım daha iyi gövde ve hız kontrolü sağlar, ancak sürüş konforu, rahat hissetme duygusundan ödün vermez. Ağırlığın genel olarak azaltılması da, ağırlık dağıtımının optimize edilmesine, yüksek hızda virajlarda bir spor otomobilin duruşuna ve dengesine büyük katkıda bulunur.

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Bu bakımdan Lotus, son yetmiş yıldan beri spor arabalarda gerek dizayn gerek üretimde kalıcı izler bıraktı. Bu düşünce Lotus'a Formula 1 Constructors şampiyonluğunda yedi, Formula 1 Drivers şampiyonluğunda altı defa birincilik getirmiştir.

Lotus arabaları firmanın, mühendisliğinden, mükemmelliğe, yapımından dizaynına kadar tüm süreçte titiz çalışmaya kendini adamasından faydalanıyor. Saf sürüş tecrübesini sağlayan yaklaşımı ile mükemmel bir biçimde şekillendiriliyor.

Lotus arabaları el yapımı olması ile dikkat çekiyor. Norfolk’daki meşhur Hethel fabrikasında, her sene iki bin spor araba üretimi yapılmakta. Kendisini sadece araba kullanma deneyimine adayan Lotus, eşi benzerine az rastlanır deneyimler ile otomobil dünyasında fark yaratmaya devam ediyor.

Hali hazırda ülkemizde Elize, Exige ve Evora modelleri satışa sunuldu. En düşük model olan Elize 300.000TL-575.000TL fiyat aralığına sahip. Exige serisinde 786.000TL-900.000TL şeklinde iki model var. Evora serisinde de 970.000TL-1.060.000TL olarak iki model yer alıyor.