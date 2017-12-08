Prisma uygulaması ücretli abonelik sunmaya başladı

Yapay zekâ teknolojilerini kullanarak fotoğraflarını çeşitli filtrelerle sanat eserine dönüştüren Prisma uygulaması yayınlandığı günden bu yana hızla büyüdü. Makine öğrenme teknolojileri dikkat çeken uygulama artık bu popülerliğini paraya çevirmek istiyor.

Prisma HD neler sunuyor?

İlk zamanlarda Prisma üzerinde 1080x1080 piksel çözünürlükte fotoğraflar işlenebiliyordu. Sonrasında ise bir güncelleme ile 2300x1080 piksel çözünürlüğe ulaşmıştı ve kullanıcılara daha geniş fotoğraf imkânı sunulmuştu.

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Prisma artık 12MP çözünürlüğe kadar fotoğraflarınızı işleyebiliyor ancak bunun için önemli bir şartı var. HD fotoğraf için aylık 2$ veya yıllık 19$ abonelik ücreti ödemeniz gerekiyor. Bu durumda çok daha geniş bir tuval sizi bekliyor.

Prisma’nın SD kalitedeki fotoğrafları işleyebilmesi için bir miktar zamana ihtiyacı olduğu biliniyor. Şimdi ise en yüksek kalitede bu süre çok daha uzayacaktır. Yine de kaliteli fotoğraflar için göz ardı edilebilir.