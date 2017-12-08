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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Prisma uygulaması ücretli abonelik sunmaya başladı

Prisma uygulamasında daha yüksek çözünürlükte fotoğraf düzenlemek isteyenler için artık alternatif bir seçenek var. 12MP çözünürlüğe kadar ücretli olarak düzenleme yapabilirsiniz.
1 yıl
1,8b
1
2
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yapay zekâ teknolojilerini kullanarak fotoğraflarını çeşitli filtrelerle sanat eserine dönüştüren Prisma uygulaması yayınlandığı günden bu yana hızla büyüdü. Makine öğrenme teknolojileri dikkat çeken uygulama artık bu popülerliğini paraya çevirmek istiyor.

Prisma HD neler sunuyor?

İlk zamanlarda Prisma üzerinde 1080x1080 piksel çözünürlükte fotoğraflar işlenebiliyordu. Sonrasında ise bir güncelleme ile 2300x1080 piksel çözünürlüğe ulaşmıştı ve kullanıcılara daha geniş fotoğraf imkânı sunulmuştu.

Ayrıca Bkz. "Black Mirror dördüncü sezonu 29 Aralık tarihinde geliyor"

Prisma artık 12MP çözünürlüğe kadar fotoğraflarınızı işleyebiliyor ancak bunun için önemli bir şartı var. HD fotoğraf için aylık 2$ veya yıllık 19$ abonelik ücreti ödemeniz gerekiyor. Bu durumda çok daha geniş bir tuval sizi bekliyor.

Prisma’nın SD kalitedeki fotoğrafları işleyebilmesi için bir miktar zamana ihtiyacı olduğu biliniyor. Şimdi ise en yüksek kalitede bu süre çok daha uzayacaktır. Yine de kaliteli fotoğraflar için göz ardı edilebilir.


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mehmedaltair 1 yıl en beğenilen
Aylık aboneliğe bağlayan hiçbir uygulamayı kullanmıyorum resmen soygunculuk bu satış modeli. Mesela Lastpass'a aylık 2 dolar vermek yerine Enpass'e 10 dolar verdim mutluyum daha da kuruş çıkmaz. Bunların fiyat daha da saçma sapan yıllık 19 dolar nedir sırf Instagram'a foto atmak için
Aylık aboneliğe bağlayan hiçbir uygulamayı kullanmıyorum resmen soygunculuk bu satış modeli. Mesela Lastpass'a aylık 2 dolar vermek yerine Enpass'e 10 dolar ve...
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olağan_şüpheli 1 yıl
prisma güzel de pek kimsenin para vereceğini sanmıyorum
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mehmedaltair 1 yıl en beğenilen
Aylık aboneliğe bağlayan hiçbir uygulamayı kullanmıyorum resmen soygunculuk bu satış modeli. Mesela Lastpass'a aylık 2 dolar vermek yerine Enpass'e 10 dolar verdim mutluyum daha da kuruş çıkmaz. Bunların fiyat daha da saçma sapan yıllık 19 dolar nedir sırf Instagram'a foto atmak için
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