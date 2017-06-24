Lotus üretimini Çin'e kaydırabilir

Ünlü spor otomobili üreticisi Lotus kurulduğu 1952 yılından beri otomobillerini İngiltere'de üretiyor. İlk olarak Hornsey'de üretim yapan firma sonrasında Cheshunt, daha sonrasında ise üretimine Norfolk'ta devam etti. Ancak markanın yeni sahibi bu durumu değiştireceğe benziyor.

Geçtiğimiz dönemde Lotus'un %51'lik, Proton'un ise %49.9'luk hissesini bünyesine katan Geely, üretimi İngiltere'den Çin'e kaydırmayı düşünüyor. Bloomberg'in haberine göre Geely CEO'su Li Shufu'nun ilk amacı Lotus markasını tekrar kârlı bir hale getirmek. Bu durumu sağlamak amaçlı üretim maliyetlerini kısmak adına Çin'li firma Volvo'da izlediği stratejiyi Lotus'ta da uygulayabilir. Hatırlarsak Volvo geçtiğimiz yıl S90'ın üretimini İsveç'ten Çin'e kaydırmıştı.

Olası bir üretim yerinin değişme durumunda Li'nin açıklamalarına göre Proton ve Lotus markaları elektrik gücü, hafifletme ve yapay zeka gibi yeni teknoloji eğilimlerini takip etmeye başlayacak. Hali hazırda hafif Lotus kasasının elektrikli güç ünitesi ile neler yapabileceğini birkaç farklı şekilde gördük. Şu an için en azından yıl sonuna kadar üretime Norfolk'ta devam edecek olan Lotus'un önümüzdeki sene neler yapacağı merak konusu.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-23/chinese-billionaire-says-lotus-sports-car-may-be-made-in-china