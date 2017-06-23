Yeni Renault Megane RS, 4CONTROL sistemine sahip olacak

Renault'un yeni spor modeli üzerindeki sır perdesi aralanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan casus fotoğraflarında aracın üzerinde 4CONTROL etiketi göze çarpmıştı. Markanın yaptığı resmi açıklamaya göre yeni Megane RS, dört tekerlekten yön vermeyi sağlayan 4CONTROL sistemi ile gelecek.

Megane'ın GT versiyonlarında da sunulan bu sistemi firmanın söylediğine göre RS için elden geçirilerek daha da geliştirilmiş. Bunun yanı sıra açıklamada belirtilenlere göre 5 kapılı spor araç Sport ve Cup olmak üzere 2 farklı şasi seçeneğine sahip olacak. İlk seçenekte pist için yol tutuşu ile normal yollardaki konfor arasında ideal bir denge sağlanırken, ikinci seçenek ise sert süspansiyonu ve diğer geliştirmeleri ile tam anlamıyla bir pist aracı olacak.

Kaputun altıyla ilgili henüz resmi bir bilgi yer almazken, aracın rekabet adına en az 300 beygir olması ön görülüyor. Renault'un daha önceden onayladığı üzere motorun ürettiği güç seçime göre 6-ileri manuel veya çift kavramalı otomatik şanzımanlar ile tekerleklere aktarılacak. Yeni Megane RS'in 12 Eylül'de tanıtılması planlanırken, o tarihe kadar Renault'un araçla ilgili bazı diğer bilgileri daha paylaşması olası görülüyor.