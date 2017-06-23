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Yeni Renault Megane RS, 4CONTROL sistemine sahip olacak

Renault'un 12 Eylül'de tanıtılacak hot hatch modeli Megane R.S. ile ilgili detaylar gün geçtikçe açığa çıkmaya devam ediyor. Yeni araç 4CONTROL sistemi ve Sport ile Cup şasi seçeneklerine sahip olacak
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Renault'un yeni spor modeli üzerindeki sır perdesi aralanmaya devam ediyor.  Geçtiğimiz gün ortaya çıkan casus fotoğraflarında aracın üzerinde 4CONTROL etiketi göze çarpmıştı. Markanın yaptığı resmi açıklamaya göre yeni Megane RS, dört tekerlekten yön vermeyi sağlayan 4CONTROL sistemi ile gelecek.
Megane'ın GT versiyonlarında da sunulan bu sistemi firmanın söylediğine göre RS için elden geçirilerek daha da geliştirilmiş. Bunun yanı sıra açıklamada belirtilenlere göre 5 kapılı spor araç Sport ve Cup olmak üzere 2 farklı şasi seçeneğine sahip olacak. İlk seçenekte pist için yol tutuşu ile normal yollardaki konfor arasında ideal bir denge sağlanırken, ikinci seçenek ise sert süspansiyonu ve diğer geliştirmeleri ile tam anlamıyla bir pist aracı olacak.
Kaputun altıyla ilgili henüz resmi bir bilgi yer almazken, aracın rekabet adına en az 300 beygir olması ön görülüyor. Renault'un daha önceden onayladığı üzere motorun ürettiği güç seçime göre 6-ileri manuel veya çift kavramalı otomatik şanzımanlar ile tekerleklere aktarılacak. Yeni Megane RS'in 12 Eylül'de tanıtılması planlanırken, o tarihe kadar Renault'un araçla ilgili bazı diğer bilgileri daha paylaşması olası görülüyor.

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gbzlim 2 yıl en beğenilen neronidas
neronidas
Neden kamufle etmişler anlamadım. Az çok belli zaten

Az çok belli olması için zaten.
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Guest-D9BF17209 2 yıl
A180'in bire bir aynısı.
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fatalrhymex 2 yıl
Önden bmw ye benzeten bir ben mi varım yav
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ardicli2000 2 yıl
Megane RS diyor. Kaç tane satacak ki zaten...
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ozmenakif 2 yıl
O değil de 165 beygirlik 1.6 dizel Megane gelemedi bir türlü
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neronidas 2 yıl
Neden kamufle etmişler anlamadım. Az çok belli zaten
1 Yanıt Yanıtla
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gbzlim 2 yıl neronidas
neronidas
Neden kamufle etmişler anlamadım. Az çok belli zaten

Az çok belli olması için zaten.
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