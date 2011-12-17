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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Louvre Müzesi ve Nintendo ortaklığı 3DS modelinin müze rehberliği görevini başlatıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en ünlü ve en çok ziyaret edilen müzelerinden olan Paris'teki Louvre müzesi Nintendo ile işbirliği yaparak, müzede sergilenen sanat koleksiyonları ile ilgili bilgilerin ziyaretçilere 3DS modeli ile aktarılması projesini hayata geçirdi.

Müze müdürü Agnes Alfandri bunu gerçekleştiren dünyadaki ilk müze olduklarının altını çizdi. Proje gereği Mart ayından itibaren ziyaretçilere hizmet sunan sesli rehberlerin yerini Nintendo 3DS modelleri alacak. Biri gözlüksüz 3D imkanı sunan iki adet ekrana sahip Nintendo 3DS modelinden 5000 adedi Louvre Müzesi'ne yerleştirilecek.

Ziyaretçiler 3DS rehberler ile kendi yerlerini belirleyebilecek, 7 farklı dilde müzeyle ilgili yüzlerce kayıtlı yorumu dinleyebilecek. Louvre projede editoryal kontrol yaparken Nintendo konsol için ilgili içerikleri geliştirecek.

Müze yetkilileri klasik sesli rehber yerine dokunmatik rehberlerin ziyaretçileri daha çok mutlu edeceğini düşünüyor. 

Louvre müzesi dijital gelişmelere en hızlı ayak uyduran müzelerden birisi. İnternet sitesini elden geçiren müze ayrıca yeni iPad uygulamalarının da hazırlığını sürdürüyor. Kısa bir süre sonra ziyaretçiler müzeyle ilgili ücretli içerikler de indirebilecek.


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Bowser Zeki 7 yıl
Bir oyun konsolunu rehber olarak kullanmak sacmalik. :D ama ipad inde fiyati yuksek. 5000 adet cok fazla para eder yaw :O
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umutarslan.com 7 yıl
ipad yada büyük ekranlı bişi olsa tamamda bu ne alaka reklam yapcaz diye insanlara işkence heralde?
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jibe 7 yıl
"Müze müdürü Agnes Alfandri bunu gerçekleştiren dünyadaki ilk müze olduklarının altını çizdi."
Merak ediyorum yakında dünyada ilk olmak için daha ne saçmalıklar yapılacak müze rehberi varken bir elektronik cihaza ne gerek varmışki bildiğin deli saçması...
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