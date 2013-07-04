Lumia 1020 modelinin basın görseli sızdırıldı

Haber Editörü
Nokia'nın 11 Temmuz'da tanıtacağı 41MP çözünürlükteki Lumia modeli için geri sayım devam ederken, model ile ilgili görseller de her geçen gün daha fazla internete sızıyor.
Bugüne kadar prototip cihazların görselleri internete yansırken, Evleaks modelin AT&T operatörü için hazırlanan basın görseline ulaştı.
Lumia 1020 olarak adlandırılacak model ön profilden bakıldığında Lumia 920'den pek bir farkı olmadığını gösteriyor. Donanım bakımından da cihazın Lumia 920/928 modellerini harmanlayacağı sanılıyor. Yani 4.5 inçlik 1280x768 piksel çözünürlükte Super AMOLED ekran, çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, Xenon flaş ve LED flaş bunlardan bazıları.
Görselde dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise yine gündeme sıkça gelen özel Nokia Pro Cam uygulamasının başlangıç ekranı karosu. Bu uygulama profesyoneller için kameraya manuel olarak hakim olma imkanı verecek.
Modelin 41MP çözünürlükteki sensörü hem 38MP hem de 5 MP çözünürlükte simültane fotoğraf çekecek ve isterseniz aeşivleyebilecek isterseniz sosyal ağlarda hızlıca paylaşabileceksiniz. Modelin ayrıca zoom konusunda da yenilik getirmesi bekleniyor.
http://www.wpcentral.com/eos-incoming-images-leaked-att-nokia-lumia-1020 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
daha 8cekirdek ve 2gb ram ile rehberi, kamerayi vs.. L920den gec aciyosa, ayda 1 telefon sisip kasiliyosa vs.. Demekki hala yapamiyolar
tuturmuslar akilli telefon akilli teelefon, ee yapiyoruz herseyi, nasil ios ta ve androidde yapabiliyosan wp8dede yapiyosun
markete laf soylebilirsiniz ama her isimizi goren uygulama mevcut
sanki telefona 1000tane uygulama kuruyoruzz :) en fazla 20tane uygulama kullaniyorum
snap800 demislerde, telefon hd ekran kullaniyo, full hd degil ;)
tahminimce snap600 ve yuksek megapiksel icin yardimci islemci kullanicaklar(808 oldugu gibi)
kamera ile goz boyuyo diyolar, yav su 41megapikselin kullanim amacini kac defa soylicez yiter yaa :))
kamera teknolojisine onculuk ediyo, yiyosa diger firmalarda yapsin onlarda gozumuzu boyasinlar :))
wp8 kullanmadan buraya gelip bol keseden atmayin arkadaslar, karsidan bakinca cok komik duruyosunuz :)
Yok öyle bir şey. Full hd bir standart değil. 8 çekirdek ihtiyaç değil. Asıl sizi kandırıyorlar. Hadi lumis 920 geç. İphone un işlemci ve ekranı hakkında fikrin var mı ?