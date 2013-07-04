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Lumia 1020 modelinin basın görseli sızdırıldı

5 yıl
2,1b
1
135
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Lumia 1020 modelinin basın görseli sızdırıldı

 Nokia'nın 11 Temmuz'da tanıtacağı 41MP çözünürlükteki Lumia modeli için geri sayım devam ederken, model ile ilgili görseller de her geçen gün daha fazla internete sızıyor.

Bugüne kadar prototip cihazların görselleri internete yansırken, Evleaks modelin AT&T operatörü için hazırlanan basın görseline ulaştı.

Lumia 1020 olarak adlandırılacak model ön profilden bakıldığında Lumia 920'den pek bir farkı olmadığını gösteriyor. Donanım bakımından da cihazın Lumia 920/928 modellerini harmanlayacağı sanılıyor. Yani 4.5 inçlik 1280x768 piksel çözünürlükte Super AMOLED ekran, çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, Xenon flaş ve LED flaş bunlardan bazıları.

Görselde dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise yine gündeme sıkça gelen özel Nokia Pro Cam uygulamasının başlangıç ekranı karosu. Bu uygulama profesyoneller için kameraya manuel olarak hakim olma imkanı verecek. 

Modelin 41MP çözünürlükteki sensörü hem 38MP hem de 5 MP çözünürlükte simültane fotoğraf çekecek ve isterseniz aeşivleyebilecek isterseniz sosyal ağlarda hızlıca paylaşabileceksiniz. Modelin ayrıca zoom konusunda da yenilik getirmesi bekleniyor.


http://www.wpcentral.com/eos-incoming-images-leaked-att-nokia-lumia-1020 Yorum Yaz
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flexii_87 5 yıl en beğenilen
Wp8 i kiyaslayan arkadaslar, wp8 in rakibi ios tur

daha 8cekirdek ve 2gb ram ile rehberi, kamerayi vs.. L920den gec aciyosa, ayda 1 telefon sisip kasiliyosa vs.. Demekki hala yapamiyolar

tuturmuslar akilli telefon akilli teelefon, ee yapiyoruz herseyi, nasil ios ta ve androidde yapabiliyosan wp8dede yapiyosun

markete laf soylebilirsiniz ama her isimizi goren uygulama mevcut

sanki telefona 1000tane uygulama kuruyoruzz :) en fazla 20tane uygulama kullaniyorum

snap800 demislerde, telefon hd ekran kullaniyo, full hd degil ;)

tahminimce snap600 ve yuksek megapiksel icin yardimci islemci kullanicaklar(808 oldugu gibi)

kamera ile goz boyuyo diyolar, yav su 41megapikselin kullanim amacini kac defa soylicez yiter yaa :))

kamera teknolojisine onculuk ediyo, yiyosa diger firmalarda yapsin onlarda gozumuzu boyasinlar :))

wp8 kullanmadan buraya gelip bol keseden atmayin arkadaslar, karsidan bakinca cok komik duruyosunuz :)
Wp8 i kiyaslayan arkadaslar, wp8 in rakibi ios turdaha 8cekirdek ve 2gb ram ile rehberi, kamerayi vs.. L920den gec aciyosa, ayda 1 telefon sisip ka...
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4 Yanıt Yanıtla +52
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oktayakgoz 5 yıl murdocklawless
murdocklawless
üst segmentte 1920x1080 standart olmuş, bunlar hala 1280x768 ekranla geliyorlar. nokia adam olmaz. hala milleti nasıl kerterim felsefesinden kurtulabilmiş değiller.

Yok öyle bir şey. Full hd bir standart değil. 8 çekirdek ihtiyaç değil. Asıl sizi kandırıyorlar. Hadi lumis 920 geç. İphone un işlemci ve ekranı hakkında fikrin var mı ?
murdocklawlessüst segmentte 1920x1080 standart olmuş, bunlar hala 1280x768 ekranla geliyorlar. nokia adam olmaz. hala milleti nasıl kerterim f...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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Litityum 5 yıl
Nokia Lumia 3320 ya da 3310 u bekliyor olucam. Düşünün: 10 metre suya dayanma 50 metreden düşmeye dayanıklılık falan... Ahahah

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1 Avatar
Stradale 5 yıl
iyimser29
Orijinalden alıntı: gokhans19
Orijinalden alıntı: iyimser29
Orijinalden alıntı: gokhans19
Orijinalden alıntı: hawloo
Orijinalden alıntı: oktayakgoz
Orijinalden alıntı: hawloo
Orijinalden alıntı: kcankaynak
Orijinalden alıntı: hawloo
Orijinalden alıntı: kcankaynakAferin Nokia. Sürekli kamera aban Nokia. Başka hiçbirşey yapma Nokia. Bu kafada devam et Nokia. Elalemin yaptığı telefonlara bak bir de kendine bak Nokia. Rakibin cihazlar neredeyse kahvaltıyı yatağımıza getirecek sen hala müşterinin gözünü kamera ile boyamaya çalış Nokia.
Sen ne diyorsun ya? Nokia her konuda rakiplerine fark atar. Hangi telefonun bilmem ne özelliği Nokianın şu özelliğinden daha söyler misin?
HTCnin Beats Audiosu, Samsungun ham işlem gücü ve performansı, Sonynin tasarım ve dizaynı. Daha ister misin ? He pardon sen GAMARASI ÇOH İYİ BU PİYASADAKİ EN İYİ TELEFON OLUM diyenlerdensin. Daha Android OS WP8 tarafına girmedim bile. Nokia Lumia serileri, 1500 liralık çöpler. Kusura bakma da, çok iyi fotoğraf çekiyor diye 1500 lira veremem. He bu kadar pro fotoğrafçıysan git kamera al.
Samsungun bu ham işlem güçleri hiç bir işe yaramaz. Adamlara nasıl kafayı takmışsınız anlamıyıorum ona buna kamerayla müşterinin gözünü boyuyor diyorsunuz kendiniz gereksiz şeylere burası daha iyi diyorsun.. Gerçek kalite karşısında hiç araştırmadan ön yargılı konuşman gereken yere Samsungun bilmemne firmasının işlemcisinden Htcnin bilmem ne firmasının audio parçasından bahsediyorsun. Nokia 920,620,x20li üç cihazı tasarım ödlülü verildi daha yeni. Babama Turcellden Xperia Z en iyisi diye verdikleri cihaz daha altkattan interneti çekemiyor. Adam harfleri büyütücem diye 2 saat uğraşıyor. Saymadığım onlarca şey kaliteyse siz böyle devam edin.
Boş ver hocam. Ham işlem gücünden bahsedene neyi anlatabilirsin. İphone 512 mb ram ile yaptığını android 1gb ile yapamaz sonra 2 gb ram koyarlar telefona iyi olur. Boş ver cihazını kullan sen.
Aynen hocam hala daha aynı şeyleri yazanlar var. Halbuki telefonun Navigasyon kalitesini, Nokia Müziki, Kullanım Kolaylığını, Ekran+Dokunma teknolojisini, Stabilliği, sağlamlığı, öyle 1 yılda eskimeyecek bataryası var bir kere nokianın. benim kafam rahat. Ama babam noiseli fotoğraf çekmekten, benim gibi video çekememekten, alt katta internete bağlanmak için sorun yaşamasından memnun değil. Bir navigasyon çalıştıramıyoruz adamın telefonunda adam akıllı. Seninkinde kendiliğinden varsa benimkinde de vardır diyor. Ama adama o android diyoruz bir türlü anlatamıyoruz. Buradaki arkadaşlara demek istediğim çok android tel kullandım. Arkadaşlarım artık hep yeni telefon alacaklarında wp&nokia telefon almayı düşünüyorlar. Nokia ve Wpnin diğer telefonlardan farkını gerçekten araştırsın da kararlarını versinler. Kimse ön yargılı konuşmasın.
Sende babanda acil android kullanmayı öğrenin o zaman. Ne demek navigasyon çalıştıramıyoruz sen beceriksizsen telefonun suçu ne. Ben niye 3 tane navigasyon programını aynı anda çalıştırabiliyorum peki. Apk dosyası yükleyip hafıza kartına programın dosyalarını atmaktan aciz adamlar sizi nokia paklar zaten.
Adam nokianın navigasyonundan bahsediyorya karnıma ağrılar girdi gülmekten. Aç androidde bi igoyu kullan nokia seni bunca zaman nasıl kandırmış gör. Gör bak navigasyon nasıl bişeymiş.
Galaxy tab2 den yazan ve galaxy s4 kullanan biri olarak diyorum ki ovimaps 10 numara. Ablalar süper yol tarifi veriyor. Androitte tek beğeendiğim nokta uygulama çok fazla. Bence symbian bile daha rahat kullanışlıyken windows phone muhteşemnolacak. Çünkü microsoftun işi işletim sistemi yapmak. Yeni 1020 alınır ve satılır
İgo kullanmamışsın çöp oğlu çöpü övüyorsun git igo primo yükle anlamıyorsan o senin sorunun. Microsoft w8 ve wp ile çöktü 2 işletim sistemide berbat ötesi. W7den sonra masaüstüne birşey yapamadı wpde w8 gibi kötü oldu. Acil açık sisteme geçip android gibi arayüz sunması aynı onun gibi kaliteli olması şart şuan çöpten ileri gidemiyor.
bu kadar ateşli savunucusu olma, hiçbir markanın peşinden koşma... Nokia benim babamınoğlu değil ama orjinalinde ovimaps yüklü ve her türlü işe yarıyordu, s4ün orjinalinde yüklü olan navigasyon hiçbir naneye yaramaz, internet bağlantısı yokken çalışmayan navigasyon

hem diyorsun ki nokia'nın androidden çok eksiği var, hem de saymaya gelince androidin değil firmaların kullandığı donanımları söylüyorsun, telefona para verirken üretici senden donanıma harcadığı parayı da alıyor zaten, HTC'de beats audio varsa sanma ki sana bedavaya veriyo, öyle olmasaydı 620'den daha dandik, yarısı kadar bellekli, 3 metre önünü göremeyen HTC 8S 950 lira olup lumia 620 750 lira olmazdı. Ayrıca Androiddeki apk dosyalarını hafıza kartına atmaktan acizsen ben napayım diyorsun. Ben telefona 1500 lira verdikten sonra mecbur muyum bilmemne dosyasını oraya buraya atmaya, parasını ödediğim hizmeti senin deyiminle "ham" olarak kullanmak istiyorum. Navigasyon diye menüde simge var ama tıklayınca çalışmıyor, ne komik :D
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aycibin 5 yıl
nokia ses çipini düzeltmeli.samsung,lg,htc,iphone artık çok iyi.sony de onlara yakın.kulaklık çıkışına verdiği ses kalitesi amiral gemisine yakışmıyor.920 dahi zayıftı.umarım yenisinde değişmiştir.bir de nokia'ya adam gibi batarya ömrü lazım.720 gibi bir bekleme süresi olsa piyasada imajı düzeltirler.yoksa ben de isterim wp8 denemeyi.
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NightWatch71 5 yıl
Yorumları okurken bir şeyi merak ettim sadece, 4k videoyu neyle oynatmayı düşünüyorsunuz? Ha, benim 4k TV'm ve monitörüm var diyorsanız eyvallah. O özellik sadece Japon pazarında etkin olarak kullanılabilir, adamlarda iyi kötü var çünkü.
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True_Sun 5 yıl NightWatch71
Çoğu kişi bir çok özelliği kullanmak için değil (yada zaten kullanamıyorlar)

-yaa bak benim telefonumda "güvelek yapma" özelliği bile var.....

demek / diyebilmek için alıyor....

(çoğu kişi dedim... teknolojiyi dibine kadar hakkı ile kullananlar lütfen üstüne alınmasın)
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stevejones 5 yıl
Eger lumıa nın amıral gemısı bu olacaksa ve muhtemelen ulkemızde 1500 den asagı satılmaz,kendı sınıfında rakıplerıne gore sansı pek.Pazar payındakı yuzdeyı cok yukseltecek bır model degıl bır kumar oynadılar ama wın phone ıle yanlıs ata oynadı nokıa.S4 HTC ONE ya da. Gelecek olan BUTTERFLY ve Sony HONAMI ıle aynı anda pıyasada satılıyor olsa kac kısı lumıa 1020 yı alır yapmayın arkadaslar,akıllı telefon sınfında gayet ıyı kamera performansı verebılır ama sadece onunla yetmez.Nokıanın son cırpınısları..
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bluebest 5 yıl
600 liraya alınacak en iyi akıllı telefon lumia 520 bana göre, tabi discovery nasıl bir cihaz pek bilmiyorum. Wp8'de 512 mb ram olayı sadece oyunlarda sıkıntı yaratabilir onun dışında bu fiyata hiç bir Android cihazda olmayan stabiliteye sahip oluyorsunuz.
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baybarut 5 yıl
Herkes android ve ya ios kullanmak zorunda olmadığı gibi markaların ürün yelpazelerinin de bir altyapısı olduğu unutulmadan yorum yapılmalı bence;nokia çöp v.s. gibi yıllardır bitmek bilmeyen eleştiriler tercih meselesidir.İsteyen alır - almaz.
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Zenci Forvet 5 yıl
Lumia 3310 çıksın.
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afyonkarahisarlılastirama 5 yıl
Bizim milletimiz hala renkler ve zevkler olayını anlamış değil. Herkes birbirini telefonda sürekli oyun oynayan, sürekli fotoğraf çeken kişiler sanıyor. Kafanız mı iyi?
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EfeoK 5 yıl
-off kanka ağırmış bu telefon
-kanka ağır ama kamerası iyi gece fena çekiyo tabi ağır olucak


Bizzat yaşadığım diyalog



Şahsi fikrim nokia piyasaya ortak mortak olamaz.
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orkodesouza 5 yıl
nokia 3310 zamanında nokiaydi :)))
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byfrantic 5 yıl
Bu Telefon Efsane Olacak
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