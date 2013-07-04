Lumia 1020 modelinin basın görseli sızdırıldı





Nokia'nın 11 Temmuz'da tanıtacağı 41MP çözünürlükteki Lumia modeli için geri sayım devam ederken, model ile ilgili görseller de her geçen gün daha fazla internete sızıyor.





Bugüne kadar prototip cihazların görselleri internete yansırken, Evleaks modelin AT&T operatörü için hazırlanan basın görseline ulaştı.





Lumia 1020 olarak adlandırılacak model ön profilden bakıldığında Lumia 920'den pek bir farkı olmadığını gösteriyor. Donanım bakımından da cihazın Lumia 920/928 modellerini harmanlayacağı sanılıyor. Yani 4.5 inçlik 1280x768 piksel çözünürlükte Super AMOLED ekran, çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemci, Xenon flaş ve LED flaş bunlardan bazıları.





Görselde dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise yine gündeme sıkça gelen özel Nokia Pro Cam uygulamasının başlangıç ekranı karosu. Bu uygulama profesyoneller için kameraya manuel olarak hakim olma imkanı verecek.





Modelin 41MP çözünürlükteki sensörü hem 38MP hem de 5 MP çözünürlükte simültane fotoğraf çekecek ve isterseniz aeşivleyebilecek isterseniz sosyal ağlarda hızlıca paylaşabileceksiniz. Modelin ayrıca zoom konusunda da yenilik getirmesi bekleniyor.





http://www.wpcentral.com/eos-incoming-images-leaked-att-nokia-lumia-1020